Tensiuni tot mai mari între Italia și Spania. Roma prelungește controalele la frontieră, Madridul atacă dur: „Este o rușine”

Tensiunile dintre Italia și Spania se amplifică după ce Roma a decis să prelungească pentru încă 15 zile controalele la frontierele aeriene și maritime cu Spania. Guvernul italian invocă riscuri ridicate pentru securitatea internă și posibilitatea unor infiltrări teroriste, în timp ce Madridul denunță măsura drept „absurdă” și „o rușine”.

Premierul italian Giorgia Meloni Foto: Facebook

Decizia a fost luată marți, 15 septembrie, de ministrul italian de Interne, Matteo Piantedosi, după o reuniune a Comitetului pentru analiza imigrației și securitatea frontierelor. Prelungirea controalelor a fost notificată Comisiei Europene și miniștrilor de Interne din celelalte state membre.

Potrivit Ministerului italian de Interne, verificările au fost menținute deoarece persistă „elevate profile de risc pentru securitatea internă”, precum și un posibil pericol legat de infiltrări teroriste, relatează ANSA.

Madridul răspunde prin prelungirea propriilor controale

Spania a decis, la rândul său, să prelungească până pe 8 octombrie posibilitatea efectuării controalelor în porturile și aeroporturile sale asupra călătorilor care vin din Italia.

Madridul introdusese aceste verificări pentru prima dată pe 8 august, ca răspuns la măsura luată de Italia. Inițial, controalele urmau să fie valabile o lună, iar ulterior au fost prelungite până pe 23 septembrie.

Ministrul spaniol de Externe, José Manuel Albares, a reacționat extrem de dur la decizia guvernului italian.

Albares a acuzat guvernul italian că ar fi luat decizia din motive de politică internă și a criticat inclusiv poziția premierului Giorgia Meloni și a ministrului italian de Externe, Antonio Tajani.

Ministrul spaniol a susținut că Italia are în prezent de două ori mai multe intrări neregulate decât Spania. El a amintit și de sprijinul oferit de Madrid Italiei în 2023, în timpul crizei migratorii de la Lampedusa, când Spania a acceptat migranți neregulamentari ajunși în Italia.

„Este o rușine, este absurd și este ridicol. Europa nu poate exista fără solidaritate”, a transmis Albares, potrivit presei spaniole, criticând decizia Romei.