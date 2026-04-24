Giorgia Meloni îndeamnă statele NATO să rămână unite, pe fondul tensiunilor între SUA și Spania

Premierul italian Giorgia Meloni a îndemnat vineri aliații NATO să rămână uniți, după apariția unui raport potrivit căruia Statele Unite ar lua în calcul măsuri împotriva Spaniei din cauza refuzului acesteia de a sprijini operațiunile împotriva Iranului.

„NATO trebuie să rămână unită. Cred că acesta este un atu pe care îl avem”, a declarat Meloni, potrivit Agerpres.

Afirmațiile vin în contextul în care un email intern al Pentagonului a dezvăluit că Statele Unite ar analiza metode de sancționare a aliaților NATO care nu ar fi oferit sprijin operațiunilor americane în contextul conflictului cu Iranul.

Printre măsurile discutate s-ar afla suspendarea unor țări „dificile” din poziții importante în cadrul Organizației Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) sau revizuirea poziției Statelor Unite în chestiuni sensibile de politică externă, precum susținerea pretențiilor Regatului Unit asupra Insulelor Falkland ori statutul Spaniei în cadrul alianței.

Dezvăluirea a fost făcută, după ce POLITICO a relatat, recent, că administrația americană ar fi elaborat o listă în care statele NATO sunt împărțite în „aliați buni” și „aliați răi”, în funcție de contribuțiile și sprijinul acordat. Potrivit unor diplomați europeni și oficiali din domeniul apărării, această clasificare ar putea sta la baza unor viitoare sancțiuni.

Liderul american și-a exprimat în repetate rânduri nemulțumirea față de nivelul de implicare al unor parteneri NATO.

La sfârșitul lunii martie, Spania și-a închis spațiul aerian pentru zborurile implicate în operațiunea „Epic Fury”, lansată de SUA și Israel împotriva Iranului.

Pe lângă interzicerea utilizării bazelor militare din Rota (Cádiz) și Morón de la Frontera (Sevilla) de către avioanele de vânătoare sau avioanele de realimentare în zbor care participă la atac, Spania a refuzat și accesul în spațiul aerian al avioanelor americane staționate în țări terțe, precum Regatul Unit sau Franța

Meloni a fost și ea ținta criticilor lansate de Donald Trump. Liderul de la Casa Albă a afirmat, pe 14 aprilie, părerea lui despre Giorgia Meloni s-ar fi schimbat radical, în condițiile în care, cu doar o lună în urmă, o descria drept „o prietenă și un mare lider”.

El a acuzat-o pe acesta că refuză să sprijine Statele Unite în demersurile privind securitatea energetică și nucleară, afirmând că liderul italian „nu vrea să ajute SUA să scăpăm de armele nucleare”. Declarația a fost făcută după ce Italia a refuzat să participe la blocada impusă de Washington în Strâmtoarea Ormuz și să permită utilizarea unei baze militare din Sicilia de către avioanele americane.