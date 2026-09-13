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Georgia Meloni: „Nu am susținut Ucraina de dragul Kievului. Am susținut Ucraina de dragul Romei”

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Prim-ministrul Italiei, Giorgia Meloni, a respins ipoteza potrivit căreia, înaintea alegerilor din 2027, ar putea încheia o alianță cu forțe politice care se opun sprijinului militar acordat Ucrainei.

Georgia Meloni
Meloni respinge o alianță cu politicieni care nu vor sa ajute Ucraina Foto: Profimedia

Într-un interviu acordat cotidianului italian Il Foglio, Meloni a declarat că nu este dispusă să renunțe la propriile convingeri de dragul unui avantaj electoral.

„Giorgia Meloni nu va face, cu siguranță, din calcul politic sau electoral, opusul a ceea ce a făcut până acum sau a ceea ce crede”, a spus ea, răspunzând la întrebarea dacă a stabilit „linii roșii” clare pentru formarea unei coaliții.

Declarația sa este privită drept un avertisment adresat lui Roberto Vannacci, fost general devenit politician de extremă dreapta, care critică deschis Uniunea Europeană și sprijinul militar acordat Ucrainei. Acesta încearcă să profite de nemulțumirile față de politica europeană și de linia de politică externă promovată de Meloni.

„Cine caută un prim-ministru care își schimbă poziția în funcție de sprijinul unui partid sau altul, mereu și exclusiv din interes personal, ar trebui să caute pe altcineva. Sunt o persoană serioasă și nu am de gând să mă adaptez în funcție de circumstanțe”, a afirmat Meloni.

Anul viitor, ea urmează să se prezinte din nou în fața alegătorilor, după ce a devenit, de curând, prim-ministrul cu cea mai lungă perioadă neîntreruptă de mandat din istoria Republicii Italiene.

Creșterea popularității lui Vannacci

Creșterea popularității lui Vannacci în sondaje ar putea complica formarea, de către Meloni, a unei coaliții pentru un al doilea mandat.

„Din punct de vedere electoral, mi-ar fi fost, de-a lungul acestor ani, mai avantajos să nu susțin Ucraina decât să o susțin”, a declarat Meloni.

„Nu am susținut Ucraina de dragul Kievului. Am susținut Ucraina de dragul Romei.”

Problema cheltuielilor pentru apărare a generat deja tensiuni în interiorul coaliției de guvernare din Italia, în special în relația cu partidul Liga, condus de viceprim-ministrul Matteo Salvini.

Potrivit lui Meloni, Italia riscă să piardă totul într-un sistem internațional în care regulile coexistenței pașnice dintre state se erodează, iar „legea celui mai puternic” începe să domine.

Premierul a apărat, de asemenea, creșterea cheltuielilor pentru apărare, recunoscând că este vorba despre o decizie nepopulară în rândul italienilor.

Potrivit raportului anual al institutului privat de cercetare Eurispes, peste 44% dintre italieni consideră, în prezent, cheltuielile pentru apărare o povară pentru țară, în timp ce 32,1% le văd drept o investiție strategică. Aproape un sfert dintre respondenți nu au un punct de vedere clar.

„Bineînțeles, nu este popular să spui că trebuie să cheltuim bani și pentru apărare. Dar, din păcate, este necesar”, a declarat Meloni.

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