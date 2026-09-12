 Meloni critică „cordonul sanitar” împotriva extremiștilor din AfD. „Este o strategie care nu funcționează” | adevarul.ro
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Meloni critică „cordonul sanitar” împotriva extremiștilor din AfD. „Este o strategie care nu funcționează”

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Premierul italian Giorgia Meloni critică strategia partidelor tradiționale din Germania de a exclude Alternativa pentru Germania (AfD) de la orice colaborare politică. Ea consideră că politica de izolare a formațiunii de extremă dreapta nu a dat rezultate, după scorul record obținut de AfD în alegerile din landul Saxonia-Anhalt.

Premierul italian Giorgia Meloni
Premierul italian Giorgia Meloni Foto: Facebook

„După cum putem vedea, este o strategie care nu funcţionează”, a declarat Giorgia Meloni pentru publicația italiană Il Foglio, într-un interviu publicat sâmbătă, citat de dpa și Agerpres.

Declarația vine după alegerile desfășurate weekendul trecut în Saxonia-Anhalt, unde AfD a obținut 43,8% din voturi, cel mai bun rezultat al formațiunii într-un scrutin regional german. Partidul a ratat însă la limită majoritatea absolută.

Partidele tradiționale din land au exclus cooperarea cu AfD, în conformitate cu politica de „cordon sanitar” aplicată formațiunii. În aceste condiții, chiar și după victoria electorală, AfD se confruntă cu dificultăți în încercarea de a ajunge la guvernare în Saxonia-Anhalt.

Organizația AfD din acest land este clasificată drept extremistă de dreapta de către serviciile germane de informații interne.

Meloni susține că formațiunile care pun accent pe identitate națională, combaterea migrației ilegale și opoziția față de ceea ce consideră a fi pericolul islamizării au câștigat tot mai mult teren în Europa.

În opinia premierului italian, partidele tradiționale au răspuns adesea prin izolarea acestor formațiuni, în loc să abordeze problemele care au contribuit la creșterea lor electorală.

„Ascultarea acestor preocupări şi oferirea de răspunsuri” ar fi, în schimb, o strategie mai eficientă, consideră Meloni.

Premierul italian conduce guvernul de aproape patru ani, în fruntea unei coaliții formate din partidul său, Frații Italiei, și alte formațiuni de dreapta și conservatoare.

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