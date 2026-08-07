 Italia și Spania, conflict deschis pe tema migrației. Madridul anunță represalii și suspendarea Schengen pentru călătorii din Italia | adevarul.ro
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Italia și Spania, conflict deschis pe tema migrației. Madridul anunță represalii și suspendarea Schengen pentru călătorii din Italia

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Războiul declarațiilor dintre Italia și Spania se intensifică după criza migratorie din Ceuta. Guvernul de la Madrid a anunțat vineri seară că va lua măsuri de represalii împotriva Italiei și va suspenda aplicarea regulilor Schengen pentru călătorii care sosesc din această țară. Măsura ar urma să intre în vigoare la miezul nopții și vine după ce Roma a reintrodus controalele la frontiera cu Spania, pe fondul îngrijorărilor privind securitatea și un posibil nou val de migrație, relatează BBC.

Prim-ministrul Italiei, Georgia Meloni. FOTO: Facebook
Prim-ministrul Italiei, Georgia Meloni. FOTO: Facebook

Tensiunile au escaladat pe parcursul zilei, după ce Spania a cerut Italiei să renunțe la controalele la frontieră până pe 9 august și a avertizat că, în caz contrar, va adopta „măsuri proporționale”. Roma a respins ultimatumul și a transmis că nu intenționează să ridice controalele până cel puțin pe 15 august sau până când autoritățile vor considera că riscurile de securitate au fost eliminate.

Guvernul Giorgiei Meloni a reacționat dur la solicitările Madridului, susținând că securitatea frontierelor este o chestiune care ține de deciziile autorităților italiene.

„Italia nu acceptă ultimatumuri și cereri imperative de la țări străine când vine vorba de securitate și controlul frontierelor”, a transmis cancelaria prim-ministrei Giorgia Meloni.

Guvernul italian susține că măsurile vor fi menținute atât timp cât există riscul unui nou val migratoriu sau amenințări la adresa securității. Roma avertizează că un nou aflux de migranți ar putea avea loc în jurul datei de 15 august.

„Doar când va fi sigur că nu vor mai fi riscuri de tip terorist sau de securitate în Italia, că nu va mai fi niciun val nou și că nu mai sunt migranți ilegali care se îndreaptă spre teritoriu european va fi posibil să schimbăm ce s-a decis deja”, a transmis guvernul de la Roma.

Spania consideră însă că măsurile adoptate de Italia sunt disproporționate și a anunțat că va răspunde prin restricții similare. Conflictul diplomatic vine după o reuniune a Consiliului UE la nivelul miniștrilor de interne, unde oficialii europeni s-au declarat mulțumiți de măsurile luate de Madrid pentru gestionarea situației din Ceuta.

Guvernul condus de Pedro Sanchez susține că nu se așteaptă la repetarea incidentelor și că situația de la frontiera cu Marocul este sub control.

Criza din Ceuta a declanșat disputa

Tensiunile dintre cele două state au fost amplificate de criza migratorie din Ceuta, oraș autonom spaniol aflat pe coasta de nord a Africii, la granița cu Marocul. Teritoriul reprezintă una dintre puținele frontiere terestre ale Uniunii Europene cu Africa, alături de exclava spaniolă Melilla.

Aproximativ 60.000 de migranți ar fi trecut ilegal frontiera în timpul crizei, potrivit ministrului spaniol de Externe, Jose Manuel Albares. Majoritatea au fost ulterior returnați în Maroc.

Situația din Ceuta a readus în atenție vulnerabilitatea frontierelor externe ale UE și tensiunile dintre statele membre privind gestionarea migrației. Poziția geografică a exclavei, aflată la doar câțiva kilometri de coasta Spaniei și la intrarea vestică în Strâmtoarea Gibraltar, o transformă într-un punct sensibil al frontierei europene.

Disputa dintre Roma și Madrid riscă astfel să se transforme într-un nou conflict politic la nivel european, într-un moment în care statele membre încearcă să găsească o poziție comună privind controlul migrației și securitatea frontierelor.

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