Țara din Europa care conduce topul destinațiilor pentru pensionari: oferă reduceri la transport și muzee. A depășit Italia, Franța și Elveția

O țară din Europa conduce clasamentul destinațiilor recomandate pensionarilor pentru călătorii, fiind apreciată pentru reducerile la transport, numeroasele obiective culturale și restaurantele cu stele Michelin. Este vorba de Germania, care ocupă locul al doilea în clasamentul mondial, după Japonia, și este urmată de Spania, Slovenia și Elveția.

Clasamentul a fost realizat de specialiștii elvețieni în turism de la Firebird Tours, în cadrul studiului „Where Being 60 Beats Being 20: The Best Countries for Retirees in 2026”. Au fost analizate 100 de țări, în funcție de șapte criterii: ponderea populației de peste 65 de ani, reducerile pentru seniori, accesibilitatea pietonală, sistemul medical, siguranța și experiențele culturale dedicate persoanelor în vârstă. Europa domină clasamentul, cu opt țări în primele 10 poziții și 18 în top 25, potrivit euronews.

Germania, cea mai bună țară europeană pentru pensionari

Germania ocupă locul al doilea în clasamentul general, fiind cea mai bine clasată țară europeană. Aproximativ 23,7% din populația Germaniei are cel puțin 65 de ani, una dintre cele mai mari ponderi în rândul statelor analizate.

Unul dintre avantajele importante pentru turiștii seniori îl reprezintă transportul. Prin sistemul BahnCard, reducerile pentru seniori pot ajunge până la 70%, iar anumite facilități sunt accesibile și vizitatorilor.

Germania este atractivă și pentru cei interesați de cultură și gastronomie. Țara are 54 de situri înscrise în Patrimoniul Mondial UNESCO și nu mai puțin de 336 de restaurante cu stele Michelin.

Japonia ocupă primul loc

Singura țară aflată înaintea Germaniei este Japonia, care ocupă primul loc în clasamentul mondial. Japonia a fost apreciată pentru reducerile la muzee și transportul public, dar și pentru accesibilitatea orașelor. Țara are cea mai mare proporție de persoane de peste 65 de ani dintre statele analizate, respectiv 29,5% din populație.

La Muzeul Național din Tokyo, persoanele de peste 70 de ani beneficiază de intrare gratuită pe tot parcursul anului.

Spania și Slovenia, în fața Elveției

Pe locul al treilea se află Spania, unde Madrid a obținut un scor perfect la capitolul accesibilitate pietonală. Sistemul medical spaniol ocupă locul 15 la nivel mondial, iar seniorii beneficiază de o reducere de 50% la Muzeul Prado. În schimb, reducerile pentru transportul public sunt rezervate rezidenților.

Slovenia ocupă locul al patrulea și este una dintre surprizele clasamentului. Țara a depășit Elveția, Franța și Italia și ocupă locul al treilea în Global Peace Index, fiind una dintre cele mai sigure destinații din lume.

Seniorii pot beneficia de o reducere de 50% la transport, disponibilă și vizitatorilor din Uniunea Europeană. La Muzeul Național de Istorie Contemporană există, de asemenea, o reducere de aproape 27%.

Potrivit publicației citate, Elveția completează topul cinci. Țara oferă o reducere de 50% la transportul public pentru vizitatori prin GA TravelCard. Seniorii au parte și de reduceri la Muzeul Ciocolatei Lindt din Zurich.

Italia și Franța, mai jos în clasament

Deși sunt printre cele mai populare destinații turistice din Europa, Italia ocupă locul 11, iar Franța locul 24. Franța se remarcă însă prin gastronomie, fiind țara cu cel mai mare număr de restaurante susținute de Ghidul Michelin dintre cele analizate – 641 de restaurante/

Interesul seniorilor pentru călătorii este în creștere. Populația mondială cu vârsta de peste 65 de ani este estimată să ajungă la 1,5 miliarde de persoane până în 2050, iar un studiu Booking.com arată că cel puțin 65% dintre seniori consideră călătoriile o modalitate ideală de a se bucura de viață la vârsta a treia.

Topul celor mai bune destinații pentru pensionari: Japonia, Germania, Spania, Slovenia, Elveția, Austria, Danemarca, Finlanda, Țările de Jos, Canada, Italia, Cehia, Ungaria, Croația, Polonia, Australia, Portugalia, Belgia, Grecia, Statele Unite, Bulgaria, Thailanda, Suedia, Franța, Singapore și Coreea de Sud.