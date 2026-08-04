Spania, țara visată de mulți străini pentru soare și un stil de viață relaxat, nu mai pare paradisul promis pentru o pensionară britanică. Barbara Collins, stabilită în Granada, spune că verile tot mai fierbinți i-au schimbat complet viața și ia în calcul o nouă mutare.

Femeia în vârstă de 72 de ani a ales Spania după pensionare, sperând că va avea parte de o perioadă liniștită, într-un loc cu vreme plăcută și un ritm de viață mai relaxat. După câțiva ani petrecuți în sudul țării, ea spune însă că realitatea este diferită față de așteptările sale.

Barbara Collins afirmă că temperaturile extreme din timpul verii au devenit tot mai greu de suportat, iar perioadele lungi de caniculă o fac să petreacă mult timp în interiorul locuinței, scrie Mediafax Spania.

„Mă simt prizonieră în propria casă”, a mărturisit pensionara, explicând că nu mai poate duce viața pe care și-a imaginat-o atunci când a decis să se mute în Spania.

Mai mult, incendiile de vegetație din regiune au contribuit la sentimentul de nesiguranță.

Pensionara susține că, în urmă cu trei ani, verile din Granada erau mult mai ușor de suportat, însă schimbările climatice și temperaturile tot mai ridicate au făcut ca viața de zi cu zi să fie mult mai dificilă.

Nu vrea să se întoarcă în Marea Britanie

Deși este dezamăgită de experiența din Spania, Barbara Collins nu intenționează să revină în Regatul Unit. Ea spune că viața acolo ar fi prea scumpă și că nu mai are familie apropiată în Marea Britanie.

În plus, pensionara afirmă că nu își dorește să se întoarcă la vremea rece și ploioasă din țara natală.

În prezent, femeia locuiește într-un apartament cu trei dormitoare din Granada, pentru care plătește aproximativ 800 de euro pe lună. Ea spune că se descurcă bine financiar datorită pensiei britanice și economiilor rămase de la soțul său decedat.

După experiența din Spania, aceasta ia în calcul o nouă destinație. Femeia spune că Portugalia ar putea fi următoarea țară în care va locui.