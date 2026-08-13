 Trei pensionari, chemați de acasă pentru repornirea Grupului 4 Rovinari. „Au fost rugați să revină” | adevarul.ro
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Trei pensionari, chemați de acasă pentru repornirea Grupului 4 Rovinari. „Au fost rugați să revină”

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Trei pensionari au fost chemați de acasă pentru repornirea Grupului 4 Rovinari, după oprirea controlată a Unității 2 de la Cernavodă. Cei trei tablotari au o experiență considerată esențială în această perioadă.

Termocentrala Rovinari Foto: arhivă, adevărul
Termocentrala Rovinari Foto: arhivă, adevărul

Cei trei foști angajați, specializați ca tablotari, au fost solicitați să revină temporar la locul de muncă, experiența lor fiind considerată necesară pentru operațiunile de repornire a grupului energetic.

Potrivit publicației locale Impact în Gorj, pensionarilor li s-au încheiat contracte de muncă pentru o perioadă de 30 de zile. „Trei colegi cu experiență, trei tablotari care erau la pensie, au fost rugați să revină”, a declarat Jan Popescu, președintele executiv al Sindicatului Mine Energie Oltenia.

Grupul energetic Rovinari 4 are o capacitate de 330 MW și se numără printre unitățile care pot fi puse la dispoziția Sistemului Electroenergetic Național atunci când situația o impune.

Reactorul 2 de la Cernavodă a fost oprit

Reactorul 2 al Centralei Nuclearoelectrice de la Cernavodă a fost oprit controlat joi, la ora 10:53. Oprirea vine după o perioadă în care funcționarea sistemului energetic a fost afectată de condițiile hidrologice dificile și de indisponibilitatea temporară a unor capacități de producție.

Ministerul Energiei a transmis că Sistemul Electroenergetic Național este stabil, iar activitatea se desfășoară normal.

Potrivit autorităților, necesarul de consum este acoperit printr-un mix de resurse care include producția hidro și eoliană, capacități de rezervă pe cărbune și importuri de energie electrică.

România are în prezent o capacitate transfrontalieră de import de aproximativ 4.000 MW. Pentru intervalul de vârf din seara de joi, necesarul de import este estimat la cel mult 2.300 MW, nivel care se încadrează în capacitățile comerciale disponibile.

În seara precedentă, consumul maxim instantaneu a fost de aproximativ 7.000 MW, cu circa 300 MW sub nivelul prognozat de Dispecerul Energetic Național. Pentru joi, consumul maxim este estimat la aproximativ 6.900 MW.

Rovinari 4, printre rezervele de producție ale României

În această perioadă, România dispune de mai multe capacități care pot fi activate pentru a menține echilibrul sistemului.

Printre acestea se află Grupul energetic Rovinari 4, cu o putere de 330 MW. În rezervă se află și cel puțin 300 MW disponibili din producția Hidroelectrica, în limitele tehnice ale centralelor și în funcție de resursa de apă disponibilă.

La nevoie, sistemul poate beneficia și de producție pe gaze naturale, cărbune, hidro, solară și eoliană, precum și de energia furnizată de sistemele de stocare în baterii.

Pentru următoarele șapte zile, prognozele indică o producție eoliană medie de aproximativ 525 MW. Vârful ar putea ajunge la 1.560 MW, în timp ce în perioadele cu vânt slab producția ar putea coborî până la aproximativ 100 MW.

Ministerul Energiei susține că utilizarea combinată a producției interne, a importurilor, a resurselor hidro și eoliene și a capacităților aflate în rezervă permite acoperirea deficitului de producție generat de indisponibilitatea temporară a celor două unități de la Cernavodă.

Directorul Centralei de la Cernavodă a anunțat că Reactorul 2 va rămâne oprit cel puțin 10 zile. În paralel, a fost activată o celulă de criză pentru monitorizarea permanentă a situației.

Ministerul Energiei și Dispecerul Energetic Național urmăresc producția, consumul, rezervele disponibile și schimburile transfrontaliere și adaptează în timp real utilizarea resurselor.

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