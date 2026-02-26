Un cuplu de pensionari a primit timp de zece ani ajutor social, deși avea conturi ascunse de peste un milion de euro

Autoritățile elvețiene au descoperit că doi pensionari au încasat timp de zece ani ajutor social, în ciuda faptului că dețineau economii de peste un milion de euro.

Doi pensionari din Elveția au primit timp de zece ani ajutor social, în valoare totală de aproximativ 294.000 de euro, deși dețineau economii de peste un milion de euro, potrivit publicației Blic.

În declarațiile oficiale, cuplul susținea că trăiește dintr-o pensie de 1.419 franci elvețieni (aproximativ 1.500 de euro) și că deține puțin peste 70.000 de franci (aproximativ 73.500 de euro) în trei conturi bancare.

În mod suprinzător, cei doi aveau sume ascunse considerabile, pe care nu le-au declarat nici în timpul controalelor din 2018 și 2021. Între timp, au mai deschis un alt cont cu 31.500 de euro, pe care nu l-au menționat autorităților.

Frauda ar fi putut rămâne nedetectată dacă cei doi pensionari nu s-ar fi autodenunțat, fiind, după cum au declarat, cuprinși de mustrări de conștiință. Autodenunțul însă nu i-a scutit de răspundere juridică.

Instanța a stabilit ca fiecare dintre cei doi soți să plătească o amendă de 3.780 de euro, plus 1.050 de euro cheltuieli judiciare.

În plus, cei doi au fost găsiți vinovați de fraudă profesională, fiind sancționați cu câte o amendă de 15.100 de euro, cu suspendare.