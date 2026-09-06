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Scandalul dronei de la Leipzig: Lavrov susține că Germania poartă un „război real” cu Rusia

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Ministrul de Externe rus, Serghei Lavrov, a acuzat duminică, 6 septembrie, Germania că a început un război real" împotriva Rusiei, ca urmare a reacţiei Berlinului la presupusa implicare a Moscovei în incidentul cu dronă de pe aeroportul din Leipzig de luna trecută,

Serghei Lavrov
Serghei Lavrov, ministrul de Externe al Rusiei Foto: Profimedia

„Leipzig, aeroport (...) Au găsit o dronă acolo. Au spus că este rusească şi nimeni nu s-a obosit să investigheze mai departe. În linii mari, acesta este, în esenţă, începutul unui război real", a declarat Lavrov într-un interviu acordat televiziunii ruse.

Toate aceste declaraţii ale lui Merz despre transformarea Germaniei în principala putere militară din Europa sunt puse în practică. Practic, el ne declară război", a spus Lavrov, referindu-se la cancelarul german Friedrich Merz, scrie Agerpres.

Germania a anunţat marţi măsuri de retorsiune împotriva Rusiei, după ce a acuzat-o că a trimis o dronă încărcată cu explozibil la începutul lui august pe aeroportul din Leipzig, o platformă militară capitală pentru armata germană şi pentru NATO.

Presa germană a relatat miercuri că poliţia criminală germană a identificat ADN-ul a doi bărbaţi cu paşaport rusesc suspectaţi că au adus acea dronă cu explozibil pe aeroportul din Leipzig.

Ministrul german de Interne Alexander Dobrindt a declarat că anchetele poliţieneşti, modurile de operare şi informaţiile serviciilor de informaţii" germane demonstrează „o responsabilitate rusească în tentativa de atentat de pe aeroportul din Leipzig".

Germania acuză Rusia de un „atac hibrid”

Incidentul de la Leipzig a avut loc în contextul unor măsuri de securitate sporite în Germania. Pe 4 august, pe aeroportul din Leipzig a fost descoperită o dronă echipată cu o încărcătură explozivă. În aceeași perioadă, un al doilea aparat de zbor fără pilot ar fi intrat în coliziune cu un avion cargo DHL, iar zece zile mai târziu a fost găsită o a treia dronă, împreună cu explozibili.

Guvernul german a acuzat luni Rusia că se află în spatele acestui incident, pe care l-a descris drept un „atac hibrid”. Berlinul a anunțat, în acest context, închiderea consulatului rus din Bonn începând cu 18 septembrie, precum și alte măsuri diplomatice.

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