Germania închide consulatul rus din Bonn

După tentativa de atac de pe aeroportul din Leipzig, atribuită de Berlin Moscovei, Germania închide Consulatul General al Rusiei din Bonn. Cât de dureroasă va fi această măsură pentru Kremlin?

Consulatul General al Rusiei la Bonn Foto: Marc John/IMAGO

După tentativa de atac cu drone asupra aeroportului Leipzig/Halle, cancelarul german Friedrich Merz a declarat: „Vor plăti pentru asta”. Acum Berlinul trece la măsuri concrete. Invocând rezultatele preliminare ale anchetei, guvernul german acuză Rusia că, la 4 august, a încercat să arunce în aer un avion ucrainean de transport de tip An-124 cu ajutorul unor drone. Tentativa a eșuat. Este primul caz în care o dronă încărcată cu explozibil a fost utilizată împotriva unei infrastructuri critice din Germania.

Una dintre măsurile anunțate marți este închiderea Consulatului General al Rusiei din Bonn. Acesta este considerat cea mai mare reprezentanță consulară rusă de acest tip din lume. Importanța sa a crescut după ce Germania a decis, în mai 2023, să închidă patru dintre cele cinci consulate rusești de pe teritoriul său. Aceasta a fost reacția Berlinului la solicitarea Moscovei de a reduce numărul diplomaților germani din Rusia. De atunci, cele două țări au fost reprezentate fiecare printr-o ambasadă și un singur consulat. Probabil că Moscova va răspunde acum prin închiderea consulatului german din Sankt Petersburg.

Consecințe pentru cetățenii ruși din Germania

Numărul călătoriilor cetățenilor germani în Rusia a scăzut considerabil de la începutul războiului Rusiei împotriva Ucrainei. În consecință, și cererea de vize rusești din partea germanilor s-a redus. Prin urmare, cetățenii ruși vor resimți cel mai puternic efectele închiderii consulatului.

Numărul exact al deținătorilor de pașapoarte rusești din Germania nu este cunoscut. Estimările variază de la câteva sute de mii la câteva milioane de persoane. Închiderea reprezentanței le va îngreuna semnificativ accesul la serviciile consulare. Consulatul din Bonn a anunțat deja că „programările pentru solicitanți în toate chestiunile consulare sunt anulate”.

Germania va continua să suporte costurile clădirilor

Consulatul General din Bonn are o semnificație aparte pentru Federația Rusă, inclusiv din punct de vedere istoric. Complexul de clădiri este situat pe un deal în fostul cartier select Bad Godesberg, la marginea sud-estică a orașului Bonn. Pe vremea când Bonn era capitala Republicii Federale Germania, zona era cunoscută drept „cartierul diplomaților”.

Înainte ca terenul să devină parte a consulatului, acolo s-a aflat reședința primului președinte federal al Republicii Federale Germania. La începutul anilor 1970, proprietatea a fost transferată ambasadei Uniunii Sovietice. Construirea noilor clădiri a fost finalizată la sfârșitul anilor 1980. Până la mutarea guvernului federal german la Berlin, la sfârșitul anilor 1990, aici a funcționat ambasada Rusiei.

Acum diplomații vor trebui să se întoarcă în Rusia, iar clădirile vor rămâne goale. Totuși, acestea vor continua să fie întreținute pe cheltuiala contribuabililor germani, la fel ca și celelalte consulate rusești închise. Dreptul internațional nu permite statelor gazdă să utilizeze asemenea proprietăți după bunul plac.

Implicarea consulatului într-un caz de spionaj

Când Berlinul a închis celelalte consulate rusești, a justificat măsura și prin dorința de a îngreuna activitatea spionilor ruși care beneficiază de pașapoarte diplomatice. După declanșarea invaziei ruse la scară largă împotriva Ucrainei, Consulatul General din Bonn a apărut în dosarul fostului ofițer al Bundeswehr, Thomas H., condamnat pentru spionaj în favoarea Rusiei. Potrivit presei, acesta și-ar fi oferit serviciile consulatului din proprie inițiativă. În anul 2025, el a fost condamnat la trei ani și jumătate de închisoare.

Bonn are o mare importanță strategică. Orașul găzduiește încă, din perioada în care era capitală, un sediu al Ministerului german al Apărării. În apropiere se află numeroase instalații militare, inclusiv structuri de comandă NATO din Belgia și Țările de Jos.

Închidere înaintea alegerilor pentru Duma de Stat

Deși nu este prima închidere a unui consulat rusesc în Germania, de această dată măsura se aplică într-un termen neobișnuit de scurt, de mai puțin de trei săptămâni. Data trecută, partea germană acordase un termen de peste șase luni.

Mai există un aspect important: Consulatul General este închis chiar înaintea alegerilor pentru Duma de Stat a Federației Ruse. Ziua votului la Bonn fusese stabilită pentru 20 septembrie. Potrivit Ministerului rus de Externe, la alegerile prezidențiale din Federația Rusă din 2024, ceva mai mult de 5.000 de cetățeni ruși și-au exprimat votul în cadrul acestui consulat.

Roman Goncharenko - DW