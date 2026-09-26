Siegfried Mureșan depune sâmbătă programul de guvernare și lista miniștrilor. Când ar urma să aibă loc votul

Premierul desemnat Siegfried Mureșan va depune sâmbătă dimineață, la Parlament, programul de guvernare și lista miniștrilor propuși. Audierile candidaților și votul de învestitură sunt programate la începutul săptămânii viitoare.

Premierul desemnat Siegfried Mureșan depune sâmbătă programul de guvernare și lista miniștrilor Foto: INQUAM Photos / Octav Ganea

Premierul desemnat Siegfried Mureșan a anunțat vineri lista completă a Guvernului cu care merge în Parlament pentru învestire. Tot atunci, el a precizat că urmează ca sâmbătă să fie depuse atât lista, cât și programul e guvernare.

Cine face parte din noua echipă

Noul Cabinet păstrează mai mulți miniștri din actuala echipă condusă de Ilie Bolojan. Potrivit listei anunțate de acesta, noul Executiv ar urma să aibă următoarea componență:

1. Ministerul Afacerilor Interne și viceprim-ministru – Mircea Abrudean (PNL)

2. Ministerul Apărării Naționale și viceprim-ministru – Radu Miruță (USR)

3. Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale și viceprim-ministru –Tánczos Barna (UDMR)

4. Ministerul Justiției – Andrea Chiș (independentă)

5. Ministerul Finanțelor –Alexandru Nazare (PNL)

6. Ministerul Afacerilor Externe – Oana Țoiu (USR)

7. Ministerul Sănătății –Oana Gheorghiu (PNL)

8. Ministerul Transporturilor și Infrastructurii – Cătălin Drulă (USR)

9. Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației –Cseke Attila (UDMR)

10. Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale –Raluca Turcan (PNL)

11. Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene –Dragoș Pîslaru (PNL)

12. Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului – Irineu Darău (USR)

13. Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor –Diana Buzoianu (USR)

14. Ministerul Energiei –Sebastian Burduja (PNL)

15. Ministerul Culturii – Bulcsú Koppány Ötvös (UDMR)

16. Ministerul Educației și Cercetării –Mihai Dimian (PNL)

17. Secretar general al Guvernului, cu rang de ministru –Dan Reșitnec (USR)

Ce conține programul de guvernare

În ceea ce privește programul de guvernare propus de Siegfried Mureșan, acesta prevede păstrarea cotei unice și lipsa unor noi impozite în 2027, alături de măsuri pentru reducerea birocrației și continuarea reformelor.

Premierul desemnat a mai anunțat obiective privind reducerea deficitului, combaterea evaziunii fiscale și a corupției, precum și stimularea economiei și crearea de locuri de muncă.

Printre măsurile anunțate se numără și indexarea salariilor și pensiilor atunci când situația bugetară o va permite, precum și investiții mai mari în apărare.

Programul include, de asemenea, măsuri pentru sprijinirea familiilor, copiilor și tinerilor și investiții în producția de energie, rețele și capacități de stocare, cu obiectivul reducerii facturilor.

Ce urmează

Siegfried Mureșan a fost desemnat de președintele Nicușor Dan pentru funcția de prim-ministru pe 17 septembrie, după consultările cu partidele și formațiunile parlamentare.

Desemnarea nu înseamnă însă automat numirea în funcție, premierul desemnat fiind nevoit să obțină votul de încredere al Parlamentului.

Urmează procedurile parlamentare pentru audierea candidaților la funcțiile de ministru și pentru votul de învestitură al noului Guvern.