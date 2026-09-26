Conflictul dintre Trump și presa americană escaladează. CNN, exclus de la bordul Air Force One

Casa Albă a împiedicat CNN să călătorească sâmbătă la bordul aeronavei prezidențiale Air Force One, limitând astfel participarea postului la activitatea grupului de presă care îl însoțește pe președinte. Este cel mai recent episod din conflictul tot mai tensionat dintre administrația Trump și presa americană.

CNN a primit interdicție la bordul Air Force One Foto: Profimedia

CNN urma să zboare împreună cu Donald Trump în Tennessee, unde președintele american va asista la un meci de fotbal american universitar, a anunțat postul vineri.

Casa Albă a confirmat indirect excluderea CNN, după ce numele postului nu a apărut în informarea transmisă jurnaliștilor cu privire la programul lui Trump de sâmbătă. Oficialii americani nu au răspuns imediat solicitării de comentarii transmise de The Guardian.

Trump a retras accesul CNN la Casa Albă

Incidentul are loc la o săptămână după ce Donald Trump, un critic vehement al ceea ce el consideră a fi „presa de știri false”, a retras accesul CNN, MS Now și Politico la Casa Albă, invocând relatări nefavorabile despre administrația sa.

„Instituțiile media nu ar trebui să poată scrie sau relata în mod constant FICȚIUNI și MINCIUNI”, a scris atunci Trump pe platforma sa Truth Social, avertizând că măsuri similare vor fi luate și împotriva altor organizații de presă.

Decizia neobișnuită a provocat o reacție rapidă din partea jurnaliștilor din grupul de presă al Casei Albe, care au suspendat transmiterea imaginilor video de la evenimentele la care participa Trump, în semn de protest.

Cum funcționează grupul de presă care îl însoțește pe președinte

Grupul de presă este format prin rotație din jurnaliști care au responsabilitatea de a acoperi deplasările președintelui și de a transmite materiale scrise și multimedia către organizațiile de presă care nu sunt prezente la un anumit eveniment de la Casa Albă.

De la începutul celui de-al doilea mandat al lui Trump, în 2025, Casa Albă a decis în fiecare zi ce organizații de presă vor face parte din acest grup. Anterior, această responsabilitate revenea Asociației Corespondenților de la Casa Albă.

Într-o declarație comună transmisă luni, grupul de presă al televiziunilor de la Casa Albă a afirmat: „Publicul are un interes vital în a primi informații exacte și independente despre guvernul său. Nicio administrație nu ar trebui să restricționeze accesul unei organizații de presă pentru că aceasta nu este de acord cu relatările sale”.

CNN a contestat în instanță decizia Casei Albe

Într-un proces intentat ulterior, CNN, MS Now și Politico au susținut că interdicția impusă de Casa Albă încalcă Primul Amendament al Constituției SUA, care protejează libertatea de exprimare și libertatea presei.

Avocații Departamentului de Justiție au susținut, la rândul lor, că interdicția era justificată de interese de securitate națională, făcând referire la relatări ale presei care conțineau informații „sensibile” și „clasificate”.

Judecătorul federal Timothy Kelly le-a dat câștig de cauză organizațiilor de presă și a ordonat administrației Trump să le restabilească accesul la Casa Albă.

Jurnaliștii CNN, MS Now și Politico au încercat să intre joi dimineață în Casa Albă, însă accesul le-a fost permis abia în jurul prânzului.

Câteva ore mai târziu, echipa editorială a CNN, alături de un reporter al MS Now, a fost împiedicată să relateze de la dineul de stat organizat cu ocazia vizitei președintelui chinez Xi Jinping.