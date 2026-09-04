Kremlinul respinge acuzațiile Germaniei privind incidentul cu drone de la Leipzig: „Sunt complet lipsite de temei”

Kremlinul respinge acuzațiile autorităților germane potrivit cărora Rusia s-ar afla în spatele incidentului cu dronă produs la Leipzig. Purtătorul de cuvânt al președinției ruse, Dmitri Peskov, a calificat vineri acuzațiile drept nefondate și a susținut că Berlinul nu a prezentat dovezi convingătoare.

Vladimir Putin și Dmitri Peskov. Foto: AFP

„Acuzaţiile la adresa Rusiei sunt complet lipsite de temei. Respingem categoric aceste acuzaţii, le considerăm complet lipsite de conţinut şi fără argumente convingătoare”, a declarat Peskov, citat de EFE.

„Atunci când se formulează acuzații atât de grave, acestea ar trebui să fie susținute într-un fel sau altul”, a afirmat Peskov, potrivit agenției de știri ruse Interfax.

Oficialul rus a comparat situația cu ancheta privind exploziile gazoductelor Nord Stream, susținând că Germania nu ar fi procedat în același mod atunci când persoanele responsabile ar fi fost, în opinia sa, surprinse „practic în flagrant”.

Peskov a afirmat că Berlinul ar fi evitat la acel moment să formuleze acuzații publice la adresa Kievului.

„Prin urmare, desigur, în această situație, declarațiile lor ni se par foarte puțin convingătoare”, a adăugat purtătorul de cuvânt al Kremlinului.

Germania acuză Rusia de un „atac hibrid”

Incidentul de la Leipzig a avut loc în contextul unor măsuri de securitate sporite în Germania. Pe 4 august, pe aeroportul din Leipzig a fost descoperită o dronă echipată cu o încărcătură explozivă. În aceeași perioadă, un al doilea aparat de zbor fără pilot ar fi intrat în coliziune cu un avion cargo DHL, iar zece zile mai târziu a fost găsită o a treia dronă, împreună cu explozibili.

Guvernul german a acuzat luni Rusia că se află în spatele acestui incident, pe care l-a descris drept un „atac hibrid”. Berlinul a anunțat, în acest context, închiderea consulatului rus din Bonn începând cu 18 septembrie, precum și alte măsuri diplomatice.

Printre acestea se numără anularea contractului care permite funcționarea centrului cultural Casa Rusă din Berlin și convocarea ambasadorului Rusiei la Ministerul german de Externe.

Moscova a reacționat și prin anunțarea închiderii tuturor filialelor Institutului Goethe din Rusia, după decizia Berlinului privind Casa Rusă. Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a susținut că Germania a făcut „în mod conștient” un pas care pune capăt prezenței culturale germane în Rusia.

La rândul său, Vladimir Putin a respins acuzațiile și a afirmat că Germania nu are dovezi care să demonstreze implicarea Moscovei. Liderul rus a legat acuzațiile Berlinului și de situația politică internă dificilă cu care se confruntă Germania.