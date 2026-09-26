 Ianis Hagi spune că naționala de fotbal trebuie să câștige următoarele două partide până la revanșa cu Suedia | adevarul.ro
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Ianis Hagi spune că naționala de fotbal trebuie să câștige următoarele două partide până la revanșa cu Suedia

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La finalul confruntării pe care România a pierdut-o (1-2) la Solna, cu Suedia, în Liga Națiunilor la fotbal, Ianis Hagi a recunoscut faptul că tricolorii' puteau obține un rezultat mai bun. Acesta a subliniat că echipa trebuie să aibă mai multă încredere şi curaj în ceea ce pregătește la antrenamente.

Ianis Hagi se luptă pentru balon în meciul cu Suedia
Ianis Hagi se luptă pentru balon în meciul cu Suedia Foto: Sportpictures

Căpitanul echipei naționale de fotbal a României a spus la Antena 1: „Cred că primul sentiment al echipei este că puteam mai mult, însă trebuie să avem mai multă încredere în noi, în ceea ce facem, în ceea ce am pregătit. Eu cred că meciurile următoare vor fi mai bune. Am avut şi noi ocaziile noastre. E adevărat că al doilea gol l-am luat dintr-o fază fixă, dintr-o lipsă de comunicare. Simțeam că puteam mai mult în această seară. Din ceea ce am lucrat săptămâna aceasta, cred că puteam să obținem un rezultat mult mai bun".

Internaționalul român a afirmat că până la meciul revanșă cu Suedia, România trebuie să câștige următoarele două partide: „Trebuie să avem încredere mai mare în ceea ce facem, în ceea ce ne dorim. Trebuie să avem mai mult curaj în ceea ce îşi dorește Mister de la noi".

Ianis Hagi a subliniat că principala provocare pentru echipă este să aplice pe teren, pe durata întregului meci, ceea ce pregătește împreună cu stafful tehnic: „Este un proces. Asta este munca cea mai grea. Să reuşim să jucăm un meci întreg, din minutul 1 până în minutul 90, ceea ce îşi doresc ei. Am avut şi faze bune în acest meci, dar nu am fost constanţi pe durata partidei. Asta este cel mai important, să reuşim să aplicăm pe teren ceea ce îşi doreşte stafful tehnic".

Dennis Man regretă că meciul cu Bosnia-Herțegovina se va juca fără spectatori

Atacantul Dennis Man a spus la Antena 1 că meciul pierdut la Solna ar trebui să le dea de gândit tricolorilor: „A fost o partidă grea. Aşa cred că s-a văzut şi din afara terenului. Am încercat să ne facem jocul, să creăm probleme, dar, din păcate, în această seară am reuşit destul de puţin. Cu siguranţă, se poate mai mult la fiecare meci. Mă bucur că am marcat, dar dezamăgirea este mare pentru că nu am reuşit să facem ceea ce ne-am propus înaintea meciului".

Dennis Man a înscris unicul gol al României în meciul cu Suedia
Dennis Man a înscris unicul gol al României în meciul cu Suedia Foto: Sportpictures

Internaționalul român a vorbit și despre ceea ce urmează: „Acest meci ar trebui să ne dea de gândit şi să analizăm foarte bine. Avem şansa să jucăm din nou cu ei, dar până atunci, în două zile, ne aşteaptă un nou meci şi trebuie să fim pregătiţi".

Man și-a exprimat regretul că România va juca partida cu Bosnia-Herţegovina fără spectatori şi le-a mulţumit suporterilor care au fost alături de echipă la Solna: „Păcat că jucăm cu stadionul gol cu Bosnia, dar avem nevoie de puncte şi trebuie să dăm maximum. Le mulţumim suporterilor că au fost alături de noi şi în această seară. Ne doream să le oferim o victorie în această seară (n.a. - ieri seară), dar, din păcate, nu am reuşit. Ei sunt mereu aici şi le mulţumim pe această cale".

Întrebat despre situaţia sa la echipa de club, Man a precizat că nu trece printr-o perioadă foarte bună la PSV: „Este o perioadă mai nasoală la echipa de club. Mă antrenez în fiecare zi şi, când va fi cazul, voi fi pregătit."

Echipa de fotbal a României a pierdut (1-2) pe terenul Suediei, vineri seara, la debutul său în Grupa B4 a Ligii Națiunilor. Vedetele Alexander Isak (min. 20) și Viktor Gyokeres (min. 43) au marcat golurile scandinavilor, în timp ce pentru România a înscris Dennis Man (min. 29).

În celălalt meci al grupei, Polonia și Bosnia-Herțegovina au terminat la egalitate, 0-0.

Selecționata României va mai juca trei partide în Liga Națiunilor în această „fereastră” internațională, cu Bosnia-Herțegovina, în 28 septembrie (pe Arena Națională, fără spectatori), cu Polonia, în 2 octombrie (Stadion Narodowy - Varșovia) și din nou cu Suedia, în 5 octombrie (Arena Națională).

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