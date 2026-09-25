Proteste în Mărginimea Sibiului împotriva unei mine şi uzine de magneziu de peste 400 de milioane de euro. Localnicii cer referendum. Reacţia primarului din Sălişte

Un proiect de exploatare a magneziului a provocat proteste în Mărginimea Sibiului. Localnicii se opun investiţiei, iar primarul din Sălişte a întocmit un proiect de hotărâre prin care cere respingerea solicitării companiei de a-i fi concesionat terenul pentru viitoarea uzină.

Proiectul MPI Magnesium ar urma să creeze 100 de noi locuri de muncă. Foto: MPI Magnesium

Localnicii protestează şi vor referendum

Este vorba despre proiectul dezvoltat de compania românească Mineral Proiect Invest S.A. (MPI Magnesium), care prevede exploatarea rocilor magnezitice din perimetrul Valea Dobra, în zona Răşinari, şi construirea unei uzine de procesare la Sălişte. Investiţia este estimată la peste 400 de milioane de euro, iar compania susţine că proiectul ar urma să creeze peste 100 de locuri de muncă.

Planurile Mineral Proiect Invest au fost prezentate pe 21 septembrie, la sediul Primăriei Sălişte. La întâlnire au participat zeci de localnici, care au cerut explicaţii despre efectele exploatării şi ale viitoarei uzine asupra zonei. Oamenii au cerut inclusiv organizarea unui referendum şi au spus că nu sunt de acord cu proiectul.

Exploatarea este prevăzută în Valea Dobra, în zona Răşinari, iar roca extrasă ar urma să fie transportată la Sălişte pentru procesare. Potrivit companiei, cele două activităţi vor avea loc în amplasamente diferite: la Răşinari va fi cariera, iar la Sălişte este prevăzută uzina.

Proiectul privind mina de magneziu vine după ce Mineral Proiect Invest a obţinut în septembrie licenţa de concesiune pentru exploatarea resurselor de roci magnezitice din perimetrul Valea Dobra. Licenţa a fost aprobată prin Ordinul nr. 529 din 3 septembrie 2026 şi publicată în Monitorul Oficial la 7 septembrie. Compania spune că proiectul are capital 100% românesc.

Temeri legate de sănătate şi turismul local

O parte dintre localnici susţin că exploatarea şi procesarea rocii ar putea afecta sănătatea oamenilor, mediul şi activităţile economice din zonă, inclusiv turismul şi producţia locală. Una dintre temerile exprimate la întâlnirea de la Sălişte a fost legată de serpentinitul din zona de exploatare şi de posibila prezenţă a unor minerale cu risc pentru sănătate.

„Valoarea sau comoară cea mai mare a Mărginimii Sibiului sunt munții în spate care procură un aer foarte curat și foarte limpede aici. (...) Vorbim de serpentinit; această rocă conține întotdeauna criolit sub diferite forme, dar criolit și criolitul este așa numitul azbest alb. Nociv cancerigen și care este interzis și în România nu numai în Occident”, a declarat un localnic pentru TVRInfo.

S-au pus sub semnul întrebării şi diferenţele dintre ceea ce, potrivit oamenilor, le-a prezentat la faţa locului compania despre ce urmează să facă şi etapele care apar pe site-ul oficial.

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„Ei și-au luat aviz de exploatare pentru materiale construcții, nu pentru producerea de magneziu. Ceea ce din start ne pune semne de întrebare. Ne-au prezentat că nu vor produce magneziu metalic, deși pe site scrie clar că în faza doi vor să producă magneziu metalic”, spun localnicii.

Comunitatea locală a lansat o petiţie prin care cere autorităţilor să nu autorizeze proiectul şi să asigure accesul public la informaţiile privind investiţia şi procedurile de aprobare. Petiţia a strâns mii de semnături în zilele de după prezentarea proiectului.

Localnicii cer, între altele, transparenţă în procesul de autorizare şi o implicare mai mare a comunităţilor din localităţile care ar putea fi afectate de exploatarea din Valea Dobra, transportul materialului şi procesarea acestuia la Sălişte.

Ce spune Mineral Proiect Invest

De partea cealaltă, compania Mineral Proiect Invest respinge afirmaţiile privind existenţa azbestului în minereul de la Valea Dobra.

„Serpentinitul este o rocă, nu este azbest. Avem studii și analize geologice și mineralogice făcute cu organisme de prestigiu certificate la nivel european. Niciunul nu identifică prezența mineralelor azbestiforme în compoziția minereului de la Valea Dobra”, a explicat Mihai Roşu, director operaţional al Mineral Proiect Invest.

Potrivit informaţiilor oficiale, în prima etapă proiectul prevede obţinerea de hidroxid de magneziu şi oxid de magneziu de înaltă puritate, iar apoi dezvoltarea unor capacităţi pentru magnezie electrotopită şi, într-o etapă ulterioară, producţia de magneziu metalic.

Reacţia primarului din Sălişte

După reacţiile localnicilor, primarul din Sălişte, Horaţiu-Dumitru Răcuciu, a întocmit un proiect de hotărâre prin care este propusă respingerea cererii companiei de concesionare a unei suprafeţe de 100.000 de metri pătraţi pentru construirea uzinei de procesare a pulberii de magneziu.

În proiectul de hotărâre, respingerea cererii este justificată prin concluziile unui studiu de oportunitate în care se invocă faptul că modalitatea de valorificare prin concesionare nu ar justifica un interes public local optim, din considerente economice, financiare, sociale şi de mediu.

„Se respinge propunerea / cererea de concesionare formulată de Mineral Proiect Invest S.A , înregistrată sub nr. 6105/2026 , având ca obiect terenul menționat anterior având in vedere concluziile studiului de oportunitate menționat la Art. 1 care relevă faptul că modalitatea de valorificare prin concesionare nu justifică un interes public local optim din considerentele economice, financiare , sociale si de mediu detaliate in studiu de oportunitate” - scrie în proiectul de Hotărâre de Consiliul Local (HCL).

Proiectul urmează să fie supus votului Consiliului Local Sălişte în şedinţa programată pentru luni, 28 septembrie.