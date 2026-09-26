Cel puțin 14 persoane au murit într-un accident aviatic produs în Republica Democrată Congo, tragedie confirmată vineri de autoritățile militare de la Kinshasa. Printre victime se numără doi dintre cei mai importanți oficiali ai armatei congoleze

Locotenent‑generalul Mutombo Katalayi Tiende, șeful Curții Militare, și locotenent‑generalul Bakumi Likulia, auditorul general al forțelor armate se numără printre victime, potrivit ABC News.

„În afară de cei doi generali, și-au pierdut viața 12 membri ai delegației și ai echipajului”, a precizat purtătorul de cuvânt al armatei congoleze, generalul-maior Efomi Ekenge,

Nimeni nu a supraviețuit în urma impactului Foto: Captură YouTube Rwanda updates

Aeronava transporta o delegație oficială și membri ai echipajului înapoi spre capitală, după o deplasare în Kikwit.

Avionul a suferit o defecțiune tehnică în timpul zborului și s-a prăbușit în zona Kenge, fără a exista supraviețuitori.

Autoritățile au deschis o anchetă pentru a stabili cauza exactă a tragediei. Tryphon Kin‑Kiey Mulumba, președintele Autorității Aviației Civile, a declarat că, deocamdată, nu există informații clare privind motivul prăbușirii.

Accidentul survine într-un moment tensionat pentru Congo, unde armata se confruntă cu numeroase grupări rebele în estul țării, inclusiv cu mișcarea M23, susținută de Rwanda, care a capturat mai multe orașe începând de anul trecut.

Amintim că, tot săptămâna aceasta, un avion de luptă F-16 al Forțelor Aeriene ale SUA s-a prăbușit în apropierea bazei aeriene Spangdahlem, din sud-vestul Germaniei, în regiunea Eifel. Pilotul a reușit să se catapulteze înainte de impact și a supraviețuit accidentului.

În august, toate cele 13 persoane aflate la bordul unui avion de mici dimensiuni au murit după ce aparatul s-a prăbușit în sudul statului Peru, în timpul unui zbor turistic deasupra celebrelor linii Nazca, unul dintre cele mai importante situri arheologice din lume.