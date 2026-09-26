Siegfried Mureșan refuză să-și depună mandatul. Răspuns pentru Grindeanu: „Mergem la vot în Parlamentul României”

Premierul desemnat Siegfried Mureșan a transmis sâmbătă dimineață, cu doar câteva ore înainte de depunerea la Parlament a programului de guvernare și a listei miniștrilor, că nu intenționează să renunțe la mandat, în ciuda presiunilor publice venite din partea liderului PSD, Sorin Grindeanu.

Foto: INQUAM Photos / Octav Ganea

„Domnul Grindeanu îmi cere degeaba, în fiecare zi, să îmi depun mandatul. Dacă am spus odată că nu îl depun, atunci nu îl depun.

Fac ce spun: mergem la vot în Parlamentul României.Abia aștept să prezint oamenilor viziunea mea pentru România”, a scris Mureșan într-o postare pe Facebook.

Sâmbătă, la ora 11.00, premierul desemnat urmează să depună oficial la Parlament programul de guvernare și lista miniștrilor.

Audierea membrilor Cabinetului este programată pentru săptămâna viitoare și va fi urmată de votul în plenul Camerelor reunite.

Grindeanu: „Am zis să-i scurtam calvarul și să-i spunem să-și depună mandatul. Tot acolo ajungem”

Amintim că președintele PSD, Sorin Grindeanu, aflat vineri la Reșița, în fief liberal, a afirmat că singurul program politic prezentat de premierul desemnat Siegfried Mureșan e reprezentat de înjurăturile la adresa PSD și a precizat că i-a cerut președintelui PNL, Ilie Bolojan, să îl retragă pe Mureșan.

„Nu am auzit altceva până acum. Asta m-a făcut să spun că eu cred că domnul Mureșan nu-și dorește să fie premier și face tot posibilul să pice în Parlament, de-aia am zis să-i scurtam calvarul și să-i spunem să-și depună mandatul. Tot acolo ajungem, scurtăm această perioadă. Ce a considerat să facă Siegfried Mureșan după ce a acceptat să fie prim-ministru? A zis că e utilă linia Guvernului Bolojan. Cum vrei să te voteze PSD?”, adeclarat Grindeanu.

Liderul PSD crede că după ce „Guvernul Mureșan” va cădea, va exista o nouă nominalizare, în condițiile în care președintele Nicușor Dan a respins varianta declanșării de alegeri anticipate.

Cine sunt miniștrii propuși de Siegfried Mureșan

Potrivit listei anunțate de premierul desemnat, noul Guvern ar urma să aibă următoarea componență:

1. Ministerul Afacerilor Interne și viceprim-ministru – Mircea Abrudean (PNL)

2. Ministerul Apărării Naționale și viceprim-ministru – Radu Miruță (USR)

3. Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale și viceprim-ministru –Tánczos Barna (UDMR)

4. Ministerul Justiției – Andrea Chiș (independentă)

5. Ministerul Finanțelor –Alexandru Nazare (PNL)

6. Ministerul Afacerilor Externe – Oana Țoiu (USR)

7. Ministerul Sănătății –Oana Gheorghiu (PNL)

8. Ministerul Transporturilor și Infrastructurii – Cătălin Drulă (USR)

9. Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației –Cseke Attila (UDMR)

10. Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale –Raluca Turcan (PNL)

11. Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene –Dragoș Pîslaru (PNL)

12. Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului – Irineu Darău (USR)

13. Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor –Diana Buzoianu (USR)

14. Ministerul Energiei –Sebastian Burduja (PNL)

15. Ministerul Culturii – Bulcsú Koppány Ötvös (UDMR)

16. Ministerul Educației și Cercetării –Mihai Dimian (PNL)

17. Secretar general al Guvernului, cu rang de ministru –Dan Reșitnec (USR)