 Siegfried Mureșan refuză să-și depună mandatul. Răspuns pentru Grindeanu: „Mergem la vot în Parlamentul României” | adevarul.ro
search
Sâmbătă, 26 Septembrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠

Siegfried Mureșan refuză să-și depună mandatul. Răspuns pentru Grindeanu: „Mergem la vot în Parlamentul României”

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Premierul desemnat Siegfried Mureșan a transmis sâmbătă dimineață, cu doar câteva ore înainte de depunerea la Parlament a programului de guvernare și a listei miniștrilor, că nu intenționează să renunțe la mandat, în ciuda presiunilor publice venite din partea liderului PSD, Sorin Grindeanu.

INSTANT DECLA SIEGFRIED MURESAN 005 INQUAM Photos Octav Ganea jpg
Foto: INQUAM Photos / Octav Ganea

Domnul Grindeanu îmi cere degeaba, în fiecare zi, să îmi depun mandatul. Dacă am spus odată că nu îl depun, atunci nu îl depun.

Fac ce spun: mergem la vot în Parlamentul României.Abia aștept să prezint oamenilor viziunea mea pentru România”, a scris Mureșan într-o postare pe Facebook.

Sâmbătă, la ora 11.00, premierul desemnat urmează să depună oficial la Parlament programul de guvernare și lista miniștrilor.

Audierea membrilor Cabinetului este programată pentru săptămâna viitoare și va fi urmată de votul în plenul Camerelor reunite.

Grindeanu: „Am zis să-i scurtam calvarul și să-i spunem să-și depună mandatul. Tot acolo ajungem”

Amintim că președintele PSD, Sorin Grindeanu, aflat vineri la Reșița, în fief liberal, a afirmat că singurul program politic prezentat de premierul desemnat Siegfried Mureșan e reprezentat de înjurăturile la adresa PSD și a precizat că i-a cerut președintelui PNL, Ilie Bolojan, să îl retragă pe Mureșan.

„Nu am auzit altceva până acum. Asta m-a făcut să spun că eu cred că domnul Mureșan nu-și dorește să fie premier și face tot posibilul să pice în Parlament, de-aia am zis să-i scurtam calvarul și să-i spunem să-și depună mandatul. Tot acolo ajungem, scurtăm această perioadă. Ce a considerat să facă Siegfried Mureșan după ce a acceptat să fie prim-ministru? A zis că e utilă linia Guvernului Bolojan. Cum vrei să te voteze PSD?”, adeclarat Grindeanu.  

Liderul PSD crede că după ce „Guvernul Mureșan” va cădea, va exista o nouă nominalizare, în condițiile în care președintele Nicușor Dan a respins varianta declanșării de  alegeri anticipate.  

Cine sunt miniștrii propuși de Siegfried Mureșan

Potrivit listei anunțate de premierul desemnat, noul Guvern ar urma să aibă următoarea componență:

1. Ministerul Afacerilor Interne și viceprim-ministru – Mircea Abrudean (PNL)

2. Ministerul Apărării Naționale și viceprim-ministru – Radu Miruță (USR)

3. Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale și viceprim-ministru –Tánczos Barna (UDMR)

4. Ministerul Justiției – Andrea Chiș (independentă)

5. Ministerul Finanțelor –Alexandru Nazare (PNL)

6. Ministerul Afacerilor Externe – Oana Țoiu (USR)

7. Ministerul Sănătății –Oana Gheorghiu (PNL)

8. Ministerul Transporturilor și Infrastructurii – Cătălin Drulă (USR)

9. Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației –Cseke Attila (UDMR)

10. Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale –Raluca Turcan (PNL)

11. Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene –Dragoș Pîslaru (PNL)

12. Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului – Irineu Darău (USR)

13. Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor –Diana Buzoianu (USR)

14. Ministerul Energiei –Sebastian Burduja (PNL)

15. Ministerul Culturii – Bulcsú Koppány Ötvös (UDMR)

16. Ministerul Educației și Cercetării –Mihai Dimian (PNL)

17. Secretar general al Guvernului, cu rang de ministru –Dan Reșitnec (USR)

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
O baladă country doboară un record deţinut de piesa lui Mariah Carey „All I Want for Christmas Is You” VIDEO
digi24.ro
image
Două sate din Mureș, fără transport în comun de nouă luni. Localnic: „Foarte mulți au renunțat la locurile de muncă”
stirileprotv.ro
image
Patru marinari români, blocați în Strâmtoarea Ormuz de mai bine de 6 luni. MAE nu știe nimic de soarta lor și nici nu face eforturi să afle
gandul.ro
image
Doi generali de top au murit striviți. NICIUN supraviețuitor din delegația militară de elită
mediafax.ro
image
Reghecampf scapă de coșmarul tunisian: 150.000 de euro și 10 ore de negocieri pentru libertate. Vine la FCSB
fanatik.ro
image
Mănâncă puțin, roagă-te, muncește. Sfaturi de viață lungă de la bătrânii din Ținutul Buzăului: „În două săptămâni, aș muri la bloc, n-aș avea aer!”
libertatea.ro
image
Ultimul pretext al lui Putin pentru a nu opri războiul împotriva Ucrainei. Ce spune despre un posibil conflict cu Europa
digi24.ro
image
A absolvit Medicina, apoi s-a căsătorit cu fotbalistul Rapidului: „Mult noroc, golgheterule!”
gsp.ro
image
Gabi Tamaș a văzut interviul lui Ianis Hagi și a folosit cuvinte greu de digerat
digisport.ro
image
Vedeta din România care a decis să nu-și mai cumpere haine timp de un an: „E despre mine și neputințele mele!”
click.ro
image
Propagandiștii ruși anunță o nouă „operațiune militară specială” în care ar folosi direct arme nucleare: „Va fi foarte scurtă”
antena3.ro
image
Cum a ajuns uzina BMW de la Debreţin, oraş maghiar aflat la o oră de mers cu maşina de Oradea, să facă istorie pentru marele constructor auto german
zf.ro
image
Copilul de 4 ani căutat de 250 de oameni a fost găsit mort. S-a înecat la câteva sute de metri de casă
observatornews.ro
image
De ce ar fi fost dezbrăcată Valentina înainte de a fi băgată în valiză. Cum explică un specialist gestul lui Vlad
cancan.ro
image
Pensionar cu pensie de 6.600 de lei deși s-a pensionat la doar 59 ani. Câte puncte de stabilitate a avut?
newsweek.ro
image
Au intrat peste Cristina ICH în casă! Cum au găsit-o: „A fost filmat totul”
prosport.ro
image
Șoferii vor fi opriți pe anumite drumuri din România în această toamnă. De ce îi oprește Poliția și ce vor fi întrebați
playtech.ro
image
Marcel Pușcaș trage un semnal de alarmă înainte de Suedia – România: jucătorii din SuperLiga sunt inferiori rezervelor din străinătate
fanatik.ro
image
Cum a evoluat ratingul de țară al României în ultimii 35 de ani. Cele două perioade de „junk” prin care a trecut țara noastră
ziare.com
image
De neînțeles! Gesturile făcute de Dennis Man în fața suporterilor români, după ce a marcat contra Suediei
digisport.ro
image
Luciana Indre, proiect nou la Prima TV! Cum se descurcă fără bonă cu Rafael, băiețelul ei de doi ani
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată casa lui Carmen Șerban din București. Artista are un perete plin cu icoane. În schimb, bucătăria e decorată într-un fel excentric, în nuanțe de roșu aprins / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Horoscopul weekendului 26-27 septembrie 2026. Ce rezervă astrele pentru fiecare zodie
mediaflux.ro
image
Stația de metrou la care nimeni nu trebuie să coboare, „Cimitirul Pădurii”, trenul fantomă și alte povești ascunse din Stockholm
gsp.ro
image
Ce s-a ales de viața Danielei Crudu după ce a dispărut de la TV. Unde locuiește acum cu cei doi copii
actualitate.net
image
INTERVIU | De la copilăria săracă și la turismul din Antalya și antreprenoriatul din România. Povestea omului de afaceri româno-turc Muhammet Petru Gürkan: „A fost o obligație, nu o alegere. La 14 ani spălam vase și mergeam la școală”
actualitate.net
image
Melania Trump a încălcat codul vestimentar la cina dedicată președintelui chinez. Detaliile care au atras toate privirile
click.ro
image
Vedeta din România care a decis să nu-și mai cumpere haine timp de un an: „E despre mine și neputințele mele!”
click.ro
image
Cum arată casa Mirelei Vaida din Snagov. Doar pentru piscină a cheltuit 30.000 de euro
click.ro
Wilhelm al II lea, profimedia 0147426088 jpg
Orgia de la cabana imperială de vânătoare a generat un scandal monstru la Palat! Viața EXPLOZIVĂ a Prințesei Charlotte, sora Kaiserului
okmagazine.ro
Regele Charles foto profimedia 1067438262 jpg
Regele Charles, mărturisire tulburătoare despre lupta cu boala: „Nu știu dacă voi mai fi în viață...”
okmagazine.ro
Inelul roman de aur descoperit la Hoghiz, județul Brașov
Inelul roman de aur descoperit la Hoghiz, județul Brașov, decorat cu un simbol al concordiei
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Prințul Harry și Meghan Markle au plecat nervoși dintr-un bar după ce li s-a cerut să aștepte la coadă. „Toată lumea este tratată la fel aici”
image
Melania Trump a încălcat codul vestimentar la cina dedicată președintelui chinez. Detaliile care au atras toate privirile

OK! Magazine

image
„Nu știu dacă voi mai fi în viață...” Regele Charles, mărturisire tulburătoare despre lupta cu boala