Doi tineri au fost grav răniți într-un accident produs în Botoșani

Doi tineri au fost răniți într-un accident produs în noaptea de vineri spre sâmbătă, pe raza localității Cucorăni din județul Botoșani. În eveniment a fost implicat un singur autoturism, ca a ajuns într-un șanț.

Mașina a ieșit în afara părții carosabile Foto: FB Isu Botoșani

Echipajele de intervenție au ajuns rapid la fața locului. Pompierii Detașamentului Botoșani au intervenit cu o autospecială de stingere, o autospecială de descarcerare și o ambulanță SMURD. De asemenea, un echipaj al Serviciului Județean de Ambulanță Botoșani a fost mobilizat pentru acordarea primului ajutor.

La locul accidentului, echipajul medical a găsit doi tineri răniți.

„Salvatorii au constatat că doi tineri aveau nevoie de ajutor medical. Aceștia au fost preluați de ambulanțele SMURD și SAJ, fiind transportați la spital pentru îngrijiri de specialitate”, a precizat ISU Botoșani.

Pompierii au acționat pentru asigurarea măsurilor de prevenire a incendiilor.

Pentru a preveni astfel de evenimente, ISU Botoșani recomandă conducătorilor auto să manifeste prudență la volan și să respecte regulile de circulație, pentru siguranța proprie și a celorlalți participanți la trafic.

Informații despre modul de comportare în cazul producerii unor situații de urgență pot fi obținute prin accesarea platformei naționale de pregătire în situații de urgență Fii Pregatit.

Amintim că, miercuri, un bărbat de 50 de ani din județul Argeș a provocat un accident pe DJ 663, în zona localității Budieni. Șoferul a pierdut controlul mașinii și a intrat în zona de acces a unui magazin.

Bărbatul fost reținut pentru 24 de ore de polițiștii gorjeni.