 Conflictul dintre Rusia și Germania ajunge în cultură: Moscova închide toate Institutele Goethe ca replică la măsura Berlinului privind Casa Rusă | adevarul.ro
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Conflictul dintre Rusia și Germania ajunge în cultură: Moscova închide toate Institutele Goethe ca replică la măsura Berlinului privind Casa Rusă

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Serghei Lavrov, ministrul rus de Externe anunță închiderea filialelor Institutului „Goethe” din Rusia, ca replică la decizia Germaniei de a închide Casa Rusă din Berlin.

Sediul central din Moscova al Goethe Institut.
Sediul central din Moscova al Goethe Institut. Foto: Institutul Goethe Moscova-foto-Goethe Institut

Tensiunile dintre Germania și Rusia se amplifică, iar confruntarea dintre cele două țări se extinde și în zona culturală. După măsurile anunțate de Berlin în urma incidentului cu drona de la aeroportul Leipzig/Halle și răspunsurile pregătite de Moscova, Rusia anunță acum închiderea filialelor Institutului „Goethe”, de pe teritoriul său, în replică la decizia Germaniei de a închide Casa Rusă din Berlin.

Anunţul a fost făcut joi, 3 septembrie, de Serghei Lavrov, ministrul rus de Externe, la Forumul Economic de Est de la Vladivostok, potrivit apnews.

„Bineînţeles că vor fi închise, după ce centrul nostru cultural a fost expulzat de acolo (de la Berlin)”, a spus Serghei Lavrov referindu-se la filialele institutului cultural german.

În acelaşi context, el a afirmat că Germania a acceptat în mod conștient că decizia privind Casa Rusă va duce, practic, la încheierea prezenței culturale germane în Rusia, amintind că, în ciuda tensiunilor dintre Rusia și Occident provocate de războiul din Ucraina, Institutului „Goethe”, a continuat să funcționeze în Rusia.

De altfel, Institutul „Goethe”  se număra printre ultimele instituții germane care mai desfășoară activități în Rusia, după ce autoritățile ruse au declarat „indezirabile” numeroase fundații și organizații străine.

Seghei Lavrov a menționat centrele Goethe-Institut din Moscova, Sankt Petersburg și Ekaterinburg. Există însă o diferență între această enumerare și informațiile de pe pagina oficială a Goethe-Institut Rusia, unde sunt listate sedii la Moscova, Sankt Petersburg și Novosibirsk, nu la Ekaterinburg. Potrivit asursei indicate, în Rusia, sediul principal al Institutului Goethe se află la Moscova, iar la Sankt Petersburg și Ekaterinburg funcționează centre culturale, potrivit informațiilor din materialul citat.

Închiderea Institutului „Goethe” este prezentată de Moscova drept o măsură de răspuns la decizia Germaniei de a închide Casa Rusă din Berlin, un centru cultural administrat de o organizație rusă, după ce o dronă încărcată cu explozivi a fost găsită pe aeroportul Leipzig/Halle şi autoritățile germane au acuzat Rusia de implicare în incident.

Moscova a respins acuzațiile şi miercuri, 2 septembrie, Ministerul rus de Externe l-a convocat pe însărcinatul cu afaceri al Germaniei la Moscova pentru a protesta față de măsurile anunțate de Berlin.

După întâlnire, Ministerul rus de Externe a transmis că acuzațiile privind implicarea Rusiei în incidentul de la Leipzig sunt nefondate și a acuzat Berlinul că desfășoară o „provocare deschisă” menită să afecteze relațiile ruso-germane. Moscova a avertizat că măsurile luate de guvernul german vor primi „un răspuns ferm”.

Unul dintre răspunsurile anunțate de Rusia a venit joi, 3 septembrie, prin anunţul privind închiderea Institutului „Goethe”.

Moscova a anunţat, de asemenea, și posibilitatea închiderii consulatului general al Germaniei de la Sankt Petersburg, în timp ce, la rândul său, Germania a anunțat că va închide consulatul rus din Bonn.

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