Vladimir Putin le-a cerut ucrainenilor să se alăture Rusiei și să lase în urmă tragediile provocate de război, invocând „viitorul copiilor”, în ciuda bombardamentelor zilnice și a sutelor de mii de victime provocate de invazia rusă.

Putin le cere ucrainenilor să treacă de partea Rusiei Foto: Shutterstock

Cetățenii ucraineni ar trebui să treacă de partea „corectă a istoriei” și să se unească cu rușii, a declarat președintele Vladimir Putin într-un interviu acordat regizorului Emir Kusturica pentru filmul „Our Baptism. The Primate”, realizat cu ocazia împlinirii a 80 de ani de către patriarhul Kirill, conducătorul Bisericii Ortodoxe Ruse, scrie The Moscow Times.

„Dacă vorbim despre ucraineni, mi-aș dori ca ei să audă acest lucru. Și, indiferent de ce se întâmplă, indiferent de tragediile care au loc astăzi, trebuie să ne gândim la viitor, la viitorul copiilor noștri, și să înțelegem că, dacă vrem să fim puternici, să contăm și să avem condițiile necesare unei dezvoltări bune, trebuie, desigur, să fim împreună”, a declarat liderul de la Kremlin.

„Aș vrea să le spun: veniți de partea noastră, pentru că este partea noastră comună. Veniți de partea noastră, de partea corectă a istoriei”, a adăugat președintele rus.

Nu este prima dată când Putin face declarații despre „unitatea” dintre ruși și ucraineni, în pofida faptului că războiul declanșat de el în urmă cu aproape cinci ani a provocat moartea a sute de mii de militari și civili ucraineni, iar orașele și satele din țară sunt supuse bombardamentelor zilnice, notează publicația.

Potrivit unui raport al ONU publicat pe 17 noiembrie, 17.994 de civili ucraineni au fost confirmați ca fiind uciși de la începutul invaziei ruse, în februarie 2022, iar alți 57.854 au fost răniți. Numărul real al victimelor este considerabil mai mare, din cauza lipsei accesului în teritoriile ocupate de Rusia.

Numărul militarilor ucraineni uciși ar putea fi cuprins între 125.000 și 150.000, potrivit unui raport publicat în iulie de Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale (CSIS), cu sediul în Statele Unite. Conform estimărilor analiștilor organizației, pierderile totale ale armatei ucrainene de la 24 februarie 2022, incluzând militarii răniți și dispăruți, se ridică la 525.000–625.000.

Putin susține, de asemenea, că statele occidentale folosesc o strategie de tipul „dezbină și stăpânește” pentru a slăbi Rusia și a-i diminua potențialul. În opinia președintelui rus, populația țării înțelege acest lucru.

„Simt și văd acest lucru în starea societății noastre”, a afirmat el.

Vladimir Putin a declarat, după întâlnirea trilaterală cu Donald Trump și Xi Jinping, că Ucraina și Europa nu sunt încă pregătite să facă compromisuri pentru încheierea războiului. Liderul de la Kremlin a descris discuția cu președinții american și chinez drept „deschisă” și „foarte utilă” și a respins posibilitatea desfășurării unor trupe în Ucraina

În paralel, Moscova a readus în discuțiile privind încheierea războiului o serie de solicitări formulate înaintea invaziei din februarie 2022. Printre condițiile prezentate de Rusia se numără retragerea trupelor NATO la pozițiile din 1997, inclusiv din Polonia și țările baltice, oprirea livrărilor de armament către Kiev și limitarea protecției nucleare oferite statelor europene.