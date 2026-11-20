Liderii „Coaliției de Voință” s-au reunit la Cancelaria germană la câteva ore după întâlnirea Trump–Putin–Xi din China. Washingtonul vorbește de garanții de securitate „de tip Articolul 5” pentru Ucraina. Moscova pune deja condiții.

Foto: ChatGPT

Joi, 19 noiembrie 2026, au avut loc două reuniuni care s-au comentat una pe cealaltă. În China, pe marginea summitului Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC) de la Shenzhen, Donald Trump, Xi Jinping și Vladimir Putin au avut o întâlnire istorică, ce a adus câștiguri modeste pentru toți trei, dar niciun acord decisiv. La Berlin, cancelarul Friedrich Merz găzduia „Coaliția de Voință”, gruparea statelor care sprijină Ucraina. Summitul a fost organizat de Germania împreună cu Franța și Marea Britanie, iar Merz l-a anunțat cu două săptămâni înainte. Merz a găzduit reuniunea alături de președintele francez Emmanuel Macron și de premierul britanic Andy Burnham.

Europa se temea că la Shenzhen cele trei mari puteri vor decide soarta Ucrainei fără Kievul și fără europeni. Temerea avea o bază. The Wall Street Journal relatase luna trecută că Putin insistase pentru un summit trilateral, sperând să avanseze o înțelegere asupra războiului din Ucraina fără Kiev și fără aliații europeni la masă. Presa a comparat reuniunea cu Conferința de la Ialta din 1945, unde Roosevelt, Churchill și Stalin au trasat granițele Europei postbelice.

Ce s-a întâmplat la Shenzhen?

Ucraina nu apare nicăieri în documentul final de la Shenzhen. „Declarația spre Pace” a acoperit reforma Organizației Națiunilor Unite (ONU), aprovizionarea cu petrol, Curtea Penală Internațională (CPI) și reducerea riscului nuclear. Nu a menționat războiul Rusiei împotriva Ucrainei, suveranitatea ucraineană sau vreun progres spre pace, deși conflictul a fost discutat. Analiștii consideră că Putin a câștigat cel mai mult. Era prima sa participare la APEC din 2017, iar declarația comună a respins autoritatea CPI asupra oficialilor de stat. Detaliul contează, pentru că instanța a emis în 2023 un mandat de arestare pe numele lui Putin. Trump a numit CPI „o organizație globalistă scăpată de sub control”. Rusia a obținut și un câștig economic: angajamentul de a crește producția de produse petroliere rafinate, văzut de analiști ca un ajutor pentru sectorul petrolier rusesc aflat în dificultate.

Absența Ucrainei de pe agendă nu a fost întâmplătoare. Refuzul de a include Ucraina pe agendă a fost o alegere deliberată a Beijingului, care vrea să pară neutru. Kievul a transmis între timp propriul mesaj: loviturile ucrainene cu drone și rachete asupra Podului Crimeii, care au avariat o porțiune a carosabilului cu puțin înainte de summit, au fost interpretate ca semnal că Ucraina și Europa trebuie să participe la orice înțelegere.

Ce s-a discutat la Berlin?

Reuniunea de la Berlin a fost amplă. Au participat peste 40 de delegații. În fotografia de grup apar Zelenski, Merz, Macron, Burnham, președintele finlandez Stubb, președintele lituanian Nausėda, von der Leyen, Rutte, Costa, precum și emisarii americani Witkoff și Kushner. Erau deci prezenți și șefii Comisiei Europene, ai Organizației Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) și ai Consiliului European.

Garanțiile de securitate. Cea mai importantă declarație i-a aparținut lui Jared Kushner, ginerele și emisarul lui Trump. El a spus că președintele american este „deschis” să ofere Ucrainei o garanție similară cu Articolul 5 al Tratatului NATO, clauza de apărare colectivă. Pentru Washington, a subliniat Kushner, ar fi un pas foarte mare, iar interesele americane trebuie protejate. El a mai afirmat că i-a adus pe ruși să accepte ideea ca orice garanție pentru Ucraina să se bazeze pe Articolul 5. Kushner a recunoscut însă scepticismul față de această poziție și a spus că mecanismul de monitorizare și sancțiunile pentru încălcări trebuie încă definite.

Zelenski a cerut mai mult. Pentru el, o garanție reală înseamnă trupe și baze americane sau europene pe teritoriul Ucrainei.

Rolul Europei în negocieri.Merz a anunțat că noi negocieri de pace vor începe „curând”, cu Europa la masă alături de SUA, Rusia și Ucraina. Nu a dat o dată. Se caută un loc „neutru”, iar Emiratele Arabe Unite (EAU) sunt o variantă. Kushner a încercat să calmeze temerile europenilor: a spus că Trump „vrea să facă o înțelegere cu Europa alături” și nu caută „să impună ceva unilateral”, adăugând că pozițiile americane și europene devin „mult mai apropiate”.

Ce s-a hotărât?

Comunicatele nu au anunțat decizii spectaculoase, dar s-au conturat câteva hotărâri concrete:

O echipă europeană de negociere. Europa ar trebui să negocieze direct cu Rusia, un pas nefăcut până acum. A fost numită o echipă comună de șapte membri: Franța, Marea Britanie, Germania, Polonia, Italia, instituțiile Uniunii Europene (UE) și NATO.

Sprijin militar și financiar continuu. Sprijinul pentru Ucraina va continua la capacitate maximă, pentru a-i întări poziția de negociere.

Garanții de securitate în lucru. Se pregătesc garanții care includ o clauză de tip Articolul 5 pentru cazul unui nou atac rusesc și o forță de menținere a păcii condusă de europeni.

Dezbaterea despre arhitectura europeană de securitate se amână. Merz a spus că discuția amplă despre securitatea europeană va aștepta până la instaurarea păcii în Ucraina.

Macron a avut cea mai fermă poziție de principiu. El a spus că declarația de la Shenzhen nu reorganizează lumea, că orice negocieri trebuie să includă Ucraina, Europa, SUA și Rusia și că Europa trebuie să-și decidă singură viitorul. Burnham a formulat regula de bază: nicio decizie despre Ucraina fără Ucraina și nicio decizie despre securitatea europeană fără Europa.

Culise și momente de culoare

Bucățile de Zid. Cel mai comentat gest a fost cadoul gazdei. Ținând în mână o bucată din Zidul Berlinului în fața jurnaliștilor din 37 de țări, Merz a amintit că Germania și întregul continent au fost cândva împărțite în sfere de influență trasate la Ialta. Fiecare delegație a primit o bucată de Zid. Merz a spus că Zidul a adus opresiune, nesiguranță și lipsă de pace, „exact ce a reprezentat Ialta”. Despre Shenzhen a spus scurt că a fost o ședință foto. „La Ialta, Europa a fost împărțită. A fost parcelată. Și nu vom permite să se mai întâmple așa ceva.” Mesajul indirect către Trump a fost greu de ratat.

Telefonul lui Trump din avion. Trump a sunat din avion și a vorbit sălii în timpul discuțiilor cu ușile închise. Tonul nu a fost doar unul de informare. Presa relatează că Trump și-a exprimat scepticismul față de sprijinul militar european pentru Ucraina. Momentul arată o tensiune transatlantică pe care declarațiile publice despre „apropierea pozițiilor” o ascund. Emisarii lui Trump transmiteau optimism la Berlin, în timp ce președintele punea la îndoială exact efortul pe care europenii îl prezentau drept pârghie de negociere.

Îmbrățișarea de la Shenzhen. Analiștii au observat și primirea pregătită de Xi pentru Trump. Primirea caldă, inclusiv o îmbrățișare pe aeroport, i-a plăcut lui Trump, care a numit summitul „o mare victorie pentru noi”. Un fost oficial al Departamentului american al Comerțului a spus că Xi „l-a fermecat complet” pe Trump. Un alt episod: liderul nord-coreean Kim Jong-un a plecat de la APEC fără să se întâlnească cu Trump, deși acesta sugerase o posibilă întâlnire.

Invitația lui Putin. După Shenzhen, Putin a spus că Moscova i-a invitat pe europeni, pe canale diplomatice, să vină la Moscova, și că abia apoi se va decide formatul negocierilor. Le-a pus și o condiție: orice formă de cooperare militară între Ucraina și Europa este „o problemă” pentru Rusia. Macron a numit „maximaliste” propunerile Moscovei de restructurare a securității europene. Moscova nu a acceptat un format multilateral, iar Putin se opune în orice scenariu unei forțe de menținere a păcii conduse de europeni.

Contradicția centrală

Între declarațiile de joi există o nepotrivire evidentă. Kushner spune că rușii au acceptat garanții pentru Ucraina bazate pe Articolul 5. Putin spune în aceeași zi că nu acceptă nicio cooperare militară între Ucraina și Europa și nicio forță europeană pe teren. Zelenski, la rândul lui, consideră credibile doar garanțiile cu trupe și baze pe teritoriul ucrainean.

Fie Washingtonul și Moscova înțeleg lucruri diferite prin „garanție de tip Articolul 5”, fie una dintre părți vinde publicului o înțelegere care nu există. O garanție fără prezență militară pe teren seamănă mai mult cu Memorandumul de la Budapesta din 1994 decât cu Articolul 5. Ucraina știe din experiență cât valorează asemenea asigurări. Kushner a admis el însuși că mecanismele de monitorizare și de sancționare a încălcărilor nu există încă.

Ce înseamnă pentru România?

Pentru Bucureşti, cel mai important detaliu de la Berlin este lista echipei de negociere. Din cei șapte membri, singurul reprezentant direct al flancului estic este Polonia. România, stat de frontieră cu Ucraina și riveran la Marea Neagră, nu face parte din grup. Asta se întâmplă chiar în săptămâna în care trei nave comerciale au fost lovite de drone în apropierea Deltei Dunării. Securitatea Mării Negre va fi inevitabil un capitol al oricărui acord de pace. Fără un loc la masă, România va depinde de felul în care Varșovia, Parisul și Berlinul îi vor susține interesele. Al doilea semnal privește Europa în ansamblu. Merz a vrut să arate că Europa nu acceptă o nouă împărțire în sfere de influență. Faptul că a trebuit s-o spună public, cu o bucată de Zid în mână, la câteva ore după ce trei lideri decideau la Shenzhen subiecte globale fără europeni, arată cât de fragilă a devenit poziția continentului.