Administrația președintelui american Donald Trump le-a transmis oficialilor europeni și ucraineni că dorește încheierea unui acord de pace între Ucraina și Rusia până la începutul lunii ianuarie, înainte ca democrații să preia controlul asupra Congresului SUA.

Putin, Trump, Zelenski Foto: Shutterstock

Potrivit Financial Times, trimisul special al lui Donald Trump, Steve Witkoff, și ginerele acestuia, Jared Kushner, au reluat în această lună negocierile cu reprezentanții Ucrainei și Rusiei, în cadrul unor întâlniri desfășurate la Abu Dhabi. Demersurile au pus capăt unei pauze de opt luni, provocate de războiul din Iran.

Presiunea exercitată de Washington vine într-un context politic complicat pentru administrația Trump. Republicanii au pierdut controlul atât asupra Camerei Reprezentanților, cât și asupra Senatului, în urma alegerilor intermediare din această lună. Odată cu preluarea majorității de către democrați, Kievul ar putea beneficia de un sprijin mai consistent, iar Moscova s-ar putea confrunta cu o presiune politică sporită din partea Congresului american.

Donald Trump s-a întâlnit săptămâna aceasta cu liderul rus Vladimir Putin, în China, iar ulterior a afirmat că omologul său rus a transmis că Moscova este „pregătită pentru pace”.

În paralel, Witkoff și Kushner au avut întâlniri cu oficiali ruși, ucraineni și europeni la Moscova, Dublin și Berlin, transmițând urgența identificării unei soluții diplomatice, potrivit unor surse apropiate negocierilor.

Un oficial european, citat de Financial Times, a declarat că Washingtonul exercită presiuni considerabile asupra Kievului, existând temeri că un eventual acord ar putea presupune concesii importante din partea Ucrainei.

„Americanii exercită o presiune puternică și există o oarecare îngrijorare că ar fi nevoie de concesii semnificative din partea Ucrainei pentru a se ajunge măcar aproape de un acord”, a afirmat oficialul european.

Un alt participant la discuții a rezumat diferența de abordare dintre Washington și Moscova printr-o formulare sugestivă: „Americanii se grăbesc, Putin nu se grăbește”.

Calendarul impus de administrația Trump a alimentat îngrijorările de la Kiev că președintele ucrainean Volodimir Zelenski ar putea fi constrâns să accepte un acord în condiții favorabile Moscovei, înainte ca democrații să preia controlul asupra Congresului american.

Președintele american Donald Trump a afirmat că războiul dintre Rusia și Ucraina este și un „război de relații publice”.

El a făcut referire la faptul că Rusia a respins o afirmație a lui Jared Kushner, ginerele său, care susținuse că Moscova pare „confortabilă” cu garanții de securitate pentru Ucraina după încheierea războiului, inspirate de articolul 5 al NATO. Acesta prevede că un atac împotriva unui aliat este considerat un atac împotriva tuturor.

Deocamdată, nu există garanții că termenul dorit de Washington va putea fi respectat sau că negocierile vor conduce la un compromis acceptabil pentru Ucraina.