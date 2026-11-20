Rusia a lansat un atac masiv cu rachete și drone asupra Ucrainei în noaptea de joi spre vineri, vizând în special capitala Kiev, dar și alte regiuni ale țării. Cel puțin trei persoane au fost ucise, iar alte două au fost rănite în urma bombardamentelor asupra capitalei. Mai multe poduri și obiective de infrastructură critică au fost avariate, provocând întreruperi în alimentarea cu energie electrică, apă și căldură.

Exploziile au început în jurul orei locale 01:25, la câteva minute după ce Forțele Aeriene ucrainene au avertizat asupra apropierii unor rachete balistice. Atacurile au continuat în valuri până dimineață, fiind activate alerte de raid aerian în toate regiunile Ucrainei, notează Defense România.

Primarul Kievului, Vitali Klitschko, a anunțat că podurile Podilsko-Voskresenskyi, Darnytskyi și Southern au fost avariate.

De asemenea, o instalație de infrastructură critică a fost lovită, iar în cartierele Pechersk, Obolonskyi și Podilskyi au fost raportate întreruperi de utilități și incendii la clădiri rezidențiale. Au fost afectate și obiective din cartierele Holosiivskyi și Podilskyi.

Atacurile nu s-au limitat la capitală. În Harkov, o unitate medicală din districtul Shevchenkivskyi a fost lovită, cel puțin patru persoane fiind rănite. Peste 50 de ferestre ale spitalului au fost sparte. La Kryvyi Rih, dronele rusești au vizat o importantă instalație de infrastructură, în timp ce explozii au fost raportate și în Lviv, Ivano-Frankivsk și Dnipro.

Foto: Facebook/Austrian Embassy in Kyiv

Putin a amenințat Ucraina cu represalii

Atacul masiv vine după ce președintele rus Vladimir Putin a amenințat Ucraina cu represalii pentru lovitura asupra Podului Crimeea, produsă în noaptea de 17 noiembrie. Liderul de la Kremlin a avertizat că răspunsul Moscovei va fi „mult mai dureros” decât pagubele provocate podului, invocând capacitățile armamentului de precizie rusesc.

Podul Crimeea, construit după anexarea ilegală a peninsulei de către Rusia în 2014, reprezintă o rută importantă de transport și aprovizionare pentru forțele ruse din teritoriile ucrainene ocupate.

Noul val de bombardamente a venit după o altă zi de atacuri cu drone asupra Kievului, în urma cărora au fost avariate două ambasade europene, Catedrala Sfântul Volodimir și mai multe clădiri rezidențiale. Un bărbat de 26 de ani a fost ucis, iar alte cinci persoane au fost rănite.

Atacurile au loc în paralel cu eforturile diplomatice pentru reluarea negocierilor dintre Kiev și Moscova. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a întâlnit la Berlin cu liderii Coaliției de Voință, în timp ce Vladimir Putin a participat la discuții cu Donald Trump și Xi Jinping, la Shenzhen, în China.

După întâlnirea de la Berlin, Zelenski și liderii europeni au cerut Rusiei să accepte un armistițiu care să vizeze infrastructura energetică și coridoarele de transport maritim din Marea Neagră. Putin a respins însă ideea unui armistițiu în domeniul energiei și al comerțului maritim.