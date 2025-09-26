search
Vineri, 26 Septembrie 2025
Adevărul
Polonia își avertizează cetățenii să plece „imediat” din Belarus: „Evacuarea ar putea deveni imposibilă”

Publicat:

Ambasada Poloniei la Minsk a emis un avertisment urgent pentru cetățenii polonezi, cerându-le să părăsească imediat Belarusul, pe fondul tensiunilor crescânde generate de invazia Rusiei în Ucraina și de recentele incidente de securitate.

Polonia își îndeamnă cetățenii să părăsească imediat Belarusul FOTO: Profimedia
Polonia își îndeamnă cetățenii să părăsească imediat Belarusul FOTO: Profimedia

„În cazul unei deteriorări drastice a situației de securitate, a închiderii frontierelor sau a altor circumstanțe neprevăzute, evacuarea se poate dovedi mult mai dificilă sau chiar imposibilă”, a transmis ambasada Poloniei într-un comunicat dat publicității pe 25 septembrie. Reprezentanții diplomatici au subliniat că cetățenii polonezi trebuie să plece „imediat” din Belarus, pentru a evita riscuri grave, potrivit Kyiv Intdependent.

Tensiuni regionale și încălcări ale spațiului aerian

Avertismentul survine într-un context tensionat între NATO și Rusia, marcat de încălcări repetate ale spațiului aerian și de „arestări arbitrare repetate ale cetățenilor polonezi”. În ultima lună, drone rusești au pătruns în spațiul aerian al Poloniei, României și, posibil, al Danemarcei.

Pe 19 septembrie, Estonia a acuzat Rusia că a violat spațiul său aerian cu trei avioane MiG-31, care au rămas timp de 12 minute deasupra teritoriului estonian. Astăzi, avioane de vânătoare maghiare au interceptat cinci aeronave rusești deasupra Mării Baltice.

Bloomberg a raportat pe 25 septembrie că diplomații europeni au avertizat oficialii ruși că NATO este pregătită să răspundă cu forța la noi încălcări ale spațiului aerian, inclusiv prin doborârea avioanelor rusești.

Belarus, aliatul discret al Moscovei

Deși Belarus nu participă direct la invazia Rusiei în Ucraina, regimul de la Minsk a sprijinit constant operațiunile Kremlinului. La începutul războiului, Belarus și-a pus teritoriul la dispoziția armatei ruse pentru ofensiva asupra Kievului, lansată dinspre granița sudică. În ultimele săptămâni, tensiunile s-au amplificat, iar Belarus a găzduit trupe ruse în cadrul exercițiilor militare ruso-bieloruse Zapad-2025.

Polonia își intensifică poziția

În urma unei incursiuni a unei drone rusești pe teritoriul polonez pe 10 septembrie, oficialii de la Varșovia și-au intensificat retorica față de Moscova. Ministrul polonez de Externe, Radosław Sikorski, a semnalat susținerea pentru doborârea avioanelor rusești, răspunzând pe rețelele sociale unui comentariu al fostului președinte american Donald Trump privind acest subiect cu „Roger that”.

Deși Polonia a ridicat pe 24 septembrie închiderea frontierelor impusă în timpul exercițiilor Zapad-2025, premierul Donald Tusk a subliniat că opțiunea de a închide din nou trecerile rămâne valabilă: „Dacă tensiunile sau comportamentul agresiv al vecinilor noștri cresc, nu vom ezita și vom decide din nou să închidem trecerile”.

Europa

loading Se încarcă comentariile...
