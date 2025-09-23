Polonia redeschide frontiera cu Belarus după aproape două săptămâni. Decizia afectase un coridor comercial chinez de 25 de miliarde de euro

Prim-ministrul polonez Donald Tusk a anunțat marți, 23 septembrie, că punctele de trecere a frontierei cu Belarus – feroviare și rutiere – vor fi redeschise în noaptea de miercuri spre joi, la ora 00:00, relatează presa din Polonia.

Măsura de închidere fusese aplicată pe 12 septembrie, în contextul exercițiilor militare Zapad-2025, şi a afectat o rută comercială importantă a Chinei, evaluată la 25 de miliarde de euro anual, potrivit agenției TASS.

„Ministrul Afacerilor Interne și Administrației va emite un regulament corespunzător privind redeschiderea punctelor de trecere a frontierei”, a spus Tusk la începutul ședinței de guvern, precizând ulterior că acestea se vor redeschide în noaptea de miercuri spre joi. Premierul a subliniat că motivele imediate care au dus la închiderea graniței „par să fi expirat”.

Tusk a reamintit că decizia de blocare a traficului a fost luată din cauza „ameninţării sporite şi a instabilităţii politice şi factuale din apropierea graniţelor noastre” generate de exerciţiile Zapad-2025.

„Dacă va fi nevoie, dacă tensiunile vor crește sau comportamentul agresiv al unor vecini va crește, nu vom ezita să reconsiderăm decizia de a închide punctele de trecere a frontierei”, a avertizat el.

În urma închiderii totale, traficul feroviar şi rutier dintre Polonia şi Belarus a fost complet oprit, deşi o parte semnificativă din transportul terestru de mărfuri chinez destinate UE trece prin această frontieră, în special prin marele nod feroviar de la Małaszewicze, în estul Poloniei.

„Partea chineză a primit toate informațiile cu privire la acest subiect. Toate motivele care au dus la o astfel de decizie i-au fost de asemenea prezentate”, a declarat recent purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe polonez, după întâlnirea dintre miniştrii de externe chinez şi polonez, Wang Yi şi Radoslaw Sikorski.

Acesta a adăugat că măsura nu a fost menită „să lovească” partenerii care transportă mărfuri, dar Polonia rămâne expusă permanent unui „război hibrid” la frontierele sale estice, în timp ce în Belarus se derulează „manevre cu un scenariu foarte agresiv”.