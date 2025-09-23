search
Marți, 23 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Polonia redeschide frontiera cu Belarus după aproape două săptămâni. Decizia afectase un coridor comercial chinez de 25 de miliarde de euro

0
0
Publicat:

Prim-ministrul polonez Donald Tusk a anunțat marți, 23 septembrie, că punctele de trecere a frontierei cu Belarus – feroviare și rutiere – vor fi redeschise în noaptea de miercuri spre joi, la ora 00:00, relatează presa din Polonia.

Prim-ministrul polonez Donald Tusk. FOTO: Profimedia
Prim-ministrul polonez Donald Tusk. FOTO: Profimedia

Măsura de închidere fusese aplicată pe 12 septembrie, în contextul exercițiilor militare Zapad-2025, şi a afectat o rută comercială importantă a Chinei, evaluată la 25 de miliarde de euro anual, potrivit agenției TASS.

„Ministrul Afacerilor Interne și Administrației va emite un regulament corespunzător privind redeschiderea punctelor de trecere a frontierei”, a spus Tusk la începutul ședinței de guvern, precizând ulterior că acestea se vor redeschide în noaptea de miercuri spre joi. Premierul a subliniat că motivele imediate care au dus la închiderea graniței „par să fi expirat”.

Tusk a reamintit că decizia de blocare a traficului a fost luată din cauza „ameninţării sporite şi a instabilităţii politice şi factuale din apropierea graniţelor noastre” generate de exerciţiile Zapad-2025.

„Dacă va fi nevoie, dacă tensiunile vor crește sau comportamentul agresiv al unor vecini va crește, nu vom ezita să reconsiderăm decizia de a închide punctele de trecere a frontierei”, a avertizat el.

În urma închiderii totale, traficul feroviar şi rutier dintre Polonia şi Belarus a fost complet oprit, deşi o parte semnificativă din transportul terestru de mărfuri chinez destinate UE trece prin această frontieră, în special prin marele nod feroviar de la Małaszewicze, în estul Poloniei.

„Partea chineză a primit toate informațiile cu privire la acest subiect. Toate motivele care au dus la o astfel de decizie i-au fost de asemenea prezentate”, a declarat recent purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe polonez, după întâlnirea dintre miniştrii de externe chinez şi polonez, Wang Yi şi Radoslaw Sikorski.

Acesta a adăugat că măsura nu a fost menită „să lovească” partenerii care transportă mărfuri, dar Polonia rămâne expusă permanent unui „război hibrid” la frontierele sale estice, în timp ce în Belarus se derulează „manevre cu un scenariu foarte agresiv”.

Europa

Top articole

Partenerii noștri

image
VIDEO Noi detalii în cazul crimei din Mureș. Tatăl fetei ucise de Emil Gânj a sunat la 112: polițiștii o obligau să spună că nu a fost
digi24.ro
image
O femeie din Satu Mare spune că a fost mutilată după o operație la sâni. Medicul e acuzat și că a mințit la internare
stirileprotv.ro
image
Orașele din România în care NINGE începând de joi, potrivit meteorologilor Accuweather
gandul.ro
image
Șoșoacă, după citarea la Parchetul General: O încercare jalnică de a mă intimida și reduce la tăcere
mediafax.ro
image
Simona Halep, detalii tulburătoare din procesul de 10 milioane de dolari de la New York. „Mi-am pierdut banii, plăcerea de a trăi, am fost umilită”
fanatik.ro
image
Lista celor mai puternice armate din lume. România, aproape la egalitate cu țara care se pregătește de un conflict cu SUA
libertatea.ro
image
Ziua în care unei țări NATO i-au trebuit doar 17 secunde pentru a doborî un avion rusesc Su-24
digi24.ro
image
Scandal la FRF: Ion Geolgău, acuzat că i-a făcut avansuri mamei unui junior. Vezi ce mesaje i-a trimis pe WhatsApp
gsp.ro
image
Dembele, acuzat că-și ține ascunsă soția: ”Revoltător!”. A plâns pe umărul mamei sale, iar Rima a transmis un singur cuvânt FOTO
digisport.ro
image
SONDAJ CURS Măsurile de austeritate și tensiunile erodează partidele coaliției. AUR capitalizează din opoziție, dar nu convinge
stiripesurse.ro
image
„Trebuie să-l ucidem”. Un chatbot AI l-a încurajat pe un bărbat să-și omoare tatăl. Însă povestea nu se oprește aici
antena3.ro
image
Momentul în care poliţiştii sparg uşa unui apartament, pentru a salva o femeie dintr-un incendiu, în Bucureşti
observatornews.ro
image
Anunț de ULTIMA ORĂ de la Ministerul Muncii: urmează concedieri și comasări
cancan.ro
image
FOTO. Noul cuplu din lumea bună: milionarul și actrița nu se mai ascund!
prosport.ro
image
Cât va costa întreţinerea la iarnă pentru un apartament cu trei camere? Calcul estimativ
playtech.ro
image
Bocciu, revenire spectaculoasă în Peluza Nord a Rapidului: “Poate să conducă galeria la Ploiești! Totul depinde de asta”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Camerele au surprins totul: gestul făcut de Lamine Yamal, imediat după finalul ceremoniei de la Balonul de Aur
digisport.ro
image
Demisie de răsunet din AUR: Mă delimitez total de George Simion! Ne-a vândut pe toți
stiripesurse.ro
image
Un bărbat din Gorj a fost găsit mort în baia Mănăstirii Tismana. Se afla în timpul programului de lucru când a acuzat stări de rău
kanald.ro
image
Cât te costă întreținerea unei case la curte față de un apartament: calcule pe facturi și cheltuieli ascunse
playtech.ro
image
Caz halucinant! O femeie și-a făcut un selfie cu ochelarii de soare, însă ce a observat după a șocat-o! Ce s-a văzut în fotografie, ÎNFIORĂTOR!
wowbiz.ro
image
Mugur Isărescu avertizează despre riscurile trecerii de la cash la euro digital: „Ne termină ruşii în 3 zile”
romaniatv.net
image
Orașele din România care riscă să dispară complet de pe hartă
mediaflux.ro
image
Scandal la FRF: Ion Geolgău, acuzat că i-a făcut avansuri mamei unui junior. Vezi ce mesaje i-a trimis pe WhatsApp
gsp.ro
image
Transformarea soției lui Lucian Viziru, după ce a fost criticată că arată ca o femeie de 60 de ani. Apariția îndrăzneață a Emei l-a eclipsat pe actor
actualitate.net
image
Filmul românesc care dărâmă topul celor mai populare producții cinematografice de pe Netflix. Este pe locul doi după Wednesday
actualitate.net
image
Mara Bănică, mai sinceră ca niciodată! Ce părere și-a făcut despre Anda Adam, după Asia Express: „Nu mă așteptam să fie așa fițoasă”
click.ro
image
Ce restricții le-a impus Daciana Sârbu fiicelor sale? De ce nu are Maria telefon, nici la 10 ani? „Am considerat că…” Cum se înțelege Victor Ponta cu fetele după divorț
click.ro
image
Un srilankez a recunoscut cât câștigă, de fapt, în România: „Rămân aici să mă însor!”
click.ro
Doria Markle, Regele Charles și Camilla, Getty jpg
Mama lui Meghan cere alocații regale: „Fiica mea a născut moștenitori. Regele Charles le datorează partea lor lui Archie și Lilibet!”
okmagazine.ro
Matthew McConaughey cu soția, Camila Alves sursa foto Profimedia jpg
Mărimea contează în mariajul actorului Matthew McConaughey! „Scoateți asta din dormitor!”
clickpentrufemei.ro
Messalina – împărăteasa nimfomană jpeg
Messalina – împărăteasa nimfomană
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Scandal uriaș între bucătarii regali și Secret Service-ul lui Tramp la dineului de la Windsor. „Degustau constant”
image
Mara Bănică, mai sinceră ca niciodată! Ce părere și-a făcut despre Anda Adam, după Asia Express: „Nu mă așteptam să fie așa fițoasă”

OK! Magazine

image
”Cârnăciori, nu degete!” Ce afecțiuni trădează mâinile extrem de umflate ale Regelui Charles

Click! Pentru femei

image
Mărimea contează în mariajul actorului Matthew McConaughey! „Scoateți asta din dormitor!”

Click! Sănătate

image
Această vitamină te ajută dacă ai ficatul gras