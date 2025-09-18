Polonia raportează activitate intensificată a dronelor la granița cu Belarus: „Situația rămâne foarte, foarte tensionată”

Varșovia a anunțat joi o intensificare a activității dronelor în apropierea frontierei cu Belarus, după ce granița fusese închisă anterior în contextul exercițiilor militare „Zapad-2025”, desfășurate de Minsk împreună cu Moscova, informează Reuters.

Ministrul de interne polonez, Marcin Kierwinski, a precizat că poliția de frontieră a observat „activitate intensificată a dronelor belaruse și rusești care încercau să traverseze spațiul aerian polonez”. „Situația la granița polono-belarusă rămâne foarte, foarte tensionată”, a adăugat acesta.

În timpul exercițiilor „Zapad”, aproximativ 21 de drone rusești au pătruns în spațiul aerian polonez în noaptea de 9-10 septembrie. Ca răspuns, Polonia a ridicat avioane F-16 și F-35 olandeze de la sol pentru a intercepta dronele, operațiune costisitoare care a evidențiat vulnerabilitățile NATO în fața atacurilor cu drone.

În prezent, șase puncte de trecere rutieră între Polonia și Belarus, dintre care patru închise din cauza tensiunilor, și trei puncte feroviare pentru transport de mărfuri rămân blocate. Polonia a subliniat că nu a încercat să doboare dronele detectate în această perioadă.

În paralel, Ucraina și Polonia au anunțat un acord de cooperare militară. Trupele și inginerii ucraineni vor instrui omologii polonezi în domeniul combaterii dronelor, inclusiv tactici de apărare a spațiului aerian folosind sisteme mobile, vehicule de teren și sisteme precum Gepard și Skynex. Ministrul ucrainean al apărării, Denis Șmîhal, a declarat: „Nu vorbim doar despre drone de interceptare, ci despre apărarea comună a spațiului aerian”.

Moscova susține că incursiunile dronelor au vizat doar operațiuni în Ucraina și că nu a existat intenția de a ataca Polonia.