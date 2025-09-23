search
Marți, 23 Septembrie 2025
NATO, mesaj pentru Rusia după încălcarea spațiului aerian al Estoniei: „Toate astea trebuie să înceteze"

Consiliul Nord-Atlantic al NATO, ce reunește toți cei 32 de membri, a transmis într-un comunicat „condamnă cu fermitate” încălcarea „periculoasă” de către Rusia a spațiului aerian estonian, săptămâna trecută, relatează The Guardian și agențiile de presă.

Rusia NATO FOTO Shutterstock jpg

Într-o declarație vehementă, aceasta denunță incursiunea aeriană a Rusiei ca făcând „parte dintr-un tipar mai amplu de comportament din ce în ce mai iresponsabil”.

„Aceasta este a doua oară în două săptămâni când Consiliul Nord-Atlantic se întrunește în temeiul Articolului 4”, a precizat acesta, prima reuniune fiind convocată după încălcarea spațiului aerian polonez cu circa 12 drone de către Rusia

Acesta a adăugat că „mai mulți alți aliați – inclusiv Finlanda, Letonia, Lituania, Norvegia și România – au fost, de asemenea, afectați recent de încălcări ale spațiului aerian de către Rusia”.

„Rusia poartă întreaga responsabilitate a acestor acţiuni, care sunt de natură să conducă la o escaladare, riscând să dea loc unei erori de apreciere şi punând vieţi în pericol. Toate astea trebuie să înceteze”, avertizează NATO în comunicatul său.

Alianța a subliniat că va „consolida capacitățile noastre și va întări postura noastră de descurajare și apărare, inclusiv printr-o apărare aeriană eficientă”.

„Rusia nu ar trebui să aibă nicio îndoială: NATO și aliații vor folosi, în conformitate cu dreptul internațional, toate instrumentele militare și nemilitare necesare pentru a se apăra și a descuraja toate amenințările din toate direcțiile. Vom continua să răspundem în modul, momentul și domeniul pe care le alegem. Angajamentul nostru față de Articolul 5 este de neclintit.”

Mark Rutte, secretarul general al NATO, a susținut o conferință de presă după reuniunea Consiliului Nord-Atlantic privind încălcarea spațiului aerian al Estoniei.

„Nu vrem să vedem o continuare a acestui tipar periculos din partea Rusiei, intenționat sau nu, dar suntem pregătiți și dispuși să continuăm să apărăm fiecare centimetru din teritoriul aliat”, a declarat el.

Întrebat dacă NATO este pregătită să doboare avioane rusești deasupra teritoriului NATO, Rutte a subliniat că că toate deciziile vor fi luate „în timp real, pe baza informațiilor disponibile cu privire la amenințarea reprezentată de aeronavă”.

Rutte a subliniat că, în cazul incursiunii rusești în Estonia, s-a evaluat că avioanele „nu reprezentau o amenințare imediată” și, prin urmare, au fost escortate în afara spațiului aerian estonian. În acest caz, răspunsul alianței la incidentul din Estonia a fost „rapid și decisiv” și amintește în acest sens importanța noii inițiative „Santinela Estică” pentru asigurarea că NATO este pregătită să reacționeze atunci când este nevoie, implementând cea mai recentă tehnologie a dronelor.

La insistența jurnaliștilor pe acest subiect, el spune că, în cazul incursiunii rusești în Estonia, s-a evaluat că avioanele „nu reprezentau o amenințare imediată” și, prin urmare, au fost escortate în afara spațiului aerian estonian.

Rutte: „Prea devreme să spunem” cine se află în spatele incidentului cu dronele de la Copenhaga

Întrebat despre dronele care au fost observate în apropierea aeroportului din Copenhaga, acesta spune că tocmai a vorbit cu premierul danez Frederiksen și că incidentele au implicat „trei drone mari” și că „danezii evaluează în acest moment ce s-a întâmplat cu exactitate pentru a afla ce se află în spatele tuturor acestor lucruri”.

„Suntem în contact foarte strâns în această privință, așa că este prea devreme să spunem”, spune el.

„Asistăm la o schimbare îngrijorătoare”, avertizează premierul danez după discuțiile cu liderii regionali, UE și NATO

Prim-ministrul danez Mette Frederiksen a discutat, de asemenea, cu omologii săi norvegian și suedez, în cadrul unei conversații diplomatice mai ample, luni, care a inclus și convorbiri cu lideri ai UE și NATO, a declarat biroul său.

„În acest moment, asistăm la o schimbare îngrijorătoare. Încălcări ale spațiului aerian rusesc. Activitate nedorită a dronelor în mai multe țări europene. Noaptea trecută a fost o reamintire inconfundabilă a timpului în care trăim. Că trebuie să ne protejăm pacea și securitatea”.

Frederiksen a denunţat marţi ”cel mai grav atac împotriva unei infrastructuri critice” în Danemarca, după ce aeroportul din Copenhaga a fost survolat de drone timp de patru ore - luni seara.

Ea a declarat că „nu exclude„ să fie vorba despre Rusia.

Între timp, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat într-o actualizare pe rețelele de socializare că a vorbit cu prim-ministrul danez, Mette Frederiksen, despre perturbările create de drone neindentificate pe aeroportul din Copenhaga.

„Deși faptele sunt încă în curs de stabilire, este clar că asistăm la un tipar de contestare persistentă la granițele noastre.”

Infrastructura noastră critică este în pericol.

Și Europa va răspunde acestei amenințări cu forță și determinare.”

„Sunt motive să credem că incidentele cu drone de la Copenhaga și Oslo ar putea fi conectate”, spune premierul norvegian

Prim-ministrul norvegian Jonas Gahr Støre a declarat pentru Dagbladet, după convorbirea sa cu Frederiksen, că ar putea exista o conexiune între incidentele cu drone din Danemarca și Norvegia, fără a oferi informații suplimentare.

„Este profund regretabil și tulburător. Tocmai am vorbit cu colega mea daneză, Mette Fredriksen. S-a întâmplat și la Copenhaga. Așadar, există motive să credem că ar putea exista o legătură”, a spus el, potrivit Dagbladet.

Europa

