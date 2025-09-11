search
Joi, 11 Septembrie 2025
Belarusul a avertizat Polonia cu privire la drone rusești. „A fost un semnal util”. Avionul F-35, factor decisiv în detectarea dronelor

Publicat:

Într-o declarație-surpriză ce pare să indice o schimbare temporară de ton în relațiile tensionate dintre Varșovia și Minsk, generalul Wiesław Kukula, șeful Statului Major General al Forțelor Armate Poloneze, a confirmat că autoritățile belaruse au transmis un avertisment cu privire la drone rusești aflate în zbor spre Polonia.

Avion de luptă F 35/FOTO:Ambasada SUA în România
Avion de luptă F 35/FOTO:Ambasada SUA în România

Intervenția a avut loc în cadrul emisiunii Fakty po Faktach difuzată de postul TVN24, în contextul unui incident aerian considerat fără precedent de către autoritățile poloneze: incursiunea a 19 drone rusești în spațiul aerian al țării, în noaptea de marți spre miercuri.

„Am fost anunțați de partea belarusă că, prin spațiul lor aerian, se îndreaptă drone în direcția noastră”, a precizat generalul Kukula. Potrivit acestuia, avertizarea a fost transmisă înainte ca dronele să fie detectate în spațiul aerian polonez.

O colaborare neașteptată pe fondul tensiunilor de frontieră

În condițiile în care Belarusul este perceput de autoritățile poloneze ca actor-cheie în destabilizarea graniței estice a Uniunii Europene, gestul Minskului a surprins conducerea militară de la Varșovia. Cu toate acestea, generalul Kukula a declarat că Polonia a ales să răspundă pozitiv și să nu respingă comunicarea venită dinspre Belarus.

„Nu am exclus această colaborare. Avertizarea a fost utilă și a permis activarea timpurie a unor proceduri de apărare”, a precizat oficialul polonez.

Coordonare NATO și intervenție decisivă

În timpul operațiunii, autoritățile poloneze au cooperat strâns cu partenerii din NATO. Măsurile de reacție rapidă au inclus posibilitatea închiderii aeroporturilor civile și dislocarea de forțe aliate din Germania și alte state membre. Ultimul dintre dronele rusești a fost doborât la ora 6:38 dimineața.

Generalul a subliniat dificultatea operațiunii: forțele armate trebuiau să facă rapid distincția între țintele reale – drone încărcate cu explozibil – și cele folosite drept „momeală”, pentru testarea capacității de reacție a apărării antiaeriene.

„Nu irosim resurse pe obiective minore. Prioritatea noastră sunt dronele cu focoase explozive și rachetele”, a explicat Kukula.

Costul rachetelor nu contează când e în joc viața unui cetățean

Răspunzând criticilor venite din spațiul public referitoare la utilizarea unor rachete foarte scumpe pentru a doborî drone relativ ieftine, generalul a respins această logică economică.

„Nu ne ghidăm după valoarea materială. Ne interesează ce ar fi putut distruge acea dronă. Dacă este vorba despre viața unui polonez – aceasta nu are preț. Vom folosi o rachetă de o sută de ori mai scumpă, dacă astfel salvăm o viață”, a spus tranșant șeful Statului Major.

Deciziile privind intervenția au fost luate în cadrul Centrului de Operațiuni Aeriene, sub coordonarea generalului Maciej Klisz, comandantul operațional al Forțelor Armate. Politicienii prezenți la fața locului nu s-au implicat direct în procesul decizional. Piloții dispun deja de autorizația de a doborî orice obiect ce reprezintă o amenințare clară pentru Republica Polonă.

F-35 – factor decisiv în detectarea dronelor

În cadrul aceleiași intervenții, generalul Kukula a evidențiat contribuția avioanelor F-35, aflate deja în misiuni de sprijin pentru flota de F-16.

„Senzorii avansați ai F-35 ne permit să identificăm obiecte care scapă radarelor terestre. Acesta a fost un moment de cotitură. Iar anul viitor, primele F-35 poloneze vor ajunge la baza din Łask”, a precizat el.

O agresiune fără precedent

Autoritățile de la Varșovia au calificat evenimentul drept un „act de agresiune” și un moment „fără precedent” în cadrul războiului hibrid purtat de Rusia. Premierul Donald Tusk a confirmat că au avut loc 19 violări ale spațiului aerian, unele dintre ele dinspre Belarus. Până în prezent, pe teritoriul Poloniei au fost identificate resturile a 16 drone.

Este pentru prima dată când drone rusești sunt distruse deasupra unei țări membre NATO – un semnal că alianța euro-atlantică se pregătește tot mai activ pentru o escaladare la granițele sale estice.

