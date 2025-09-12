search
Vineri, 12 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Începe exercițiul militar de anvergură, Zapad-2025. Rusia simulează un război nuclear în Belarus, la câțiva pași de granița NATO

0
0
Publicat:

În timp ce NATO desfășoară cel mai amplu exercițiu militar din acest an în Polonia, Federația Rusă și aliatul său, Belarus, pregătesc un scenariu diferit: unul de război nuclear. Începând de vineri, cele două state vor demara un exercițiu militar de anvergură, Zapad-2025 (Vest 2025), care include simularea lansării de rachete balistice cu focoase nucleare asupra unor ținte situate în Europa.

Exercițiile Zapad ruso-belaruse au loc la fiecare doi ani/FOTO:EPA/EFE
Exercițiile Zapad ruso-belaruse au loc la fiecare doi ani/FOTO:EPA/EFE

Evenimentul, deși oficial calificat drept „defensiv”, vine într-un context tensionat. Doar cu 48 de ore înainte de debutul manevrelor, drone rusești au încălcat spațiul aerian al Poloniei — un incident care, în alte vremuri, ar fi declanșat o reacție fermă. Acum însă, pare mai degrabă o parte dintr-un joc calculat al Moscovei, menit să testeze vigilența flancului estic al NATO.

Scenariul: un conflict cu armament nuclear, în inima Europei de Est

Potrivit autorităților de la Minsk, aproximativ 13.000 de militari ruși și belaruși vor participa la exercițiile desfășurate în nord-vestul și centrul Belarusului, precum și în enclava Kaliningrad. Oficialii ruși susțin că nu sunt planificate lansări reale de rachete, dar natura exercițiilor este clară: simulări de atacuri nucleare asupra unor potențiali adversari din Europa.

Ministrul Apărării din Belarus, Viktor Hrenin, a declarat că scopul principal este „menținerea credibilității forței de descurajare nucleară”. Președintele Lukașenko a subliniat la rândul său că accentul cade pe utilizarea operativă a noii rachete balistice rusești cu capacitate nucleară, Oreshnik, a cărei dislocare pe teritoriul Belarusului este planificată pentru sfârșitul anului.

Oreșnik – o rachetă nucleară în drum spre Belarus

Racheta Oreșnik este un sistem balistic de rază intermediară, capabil să transporte până la șase focoase nucleare independente și manevrabile. Presa rusă afirmă — fără dovezi — că aceasta poate atinge orice țintă din Europa în mai puțin de o oră și este imposibil de interceptat, datorită vitezei hipersonice.

Singura utilizare confirmată a Oreshnik a fost într-un atac convențional asupra unui complex industrial din Dnipro, Ucraina, în noiembrie 2024. Alte lansări ulterioare ar fi eșuat, potrivit presei ucrainene, însă aceste informații nu au fost verificate independent. Cert este că Moscova vrea ca Oreshnik să fie operațional în Belarus până în 2025, ceea ce schimbă semnificativ configurația strategică a regiunii.

Un raport publicat de jurnaliștii de investigație de la Skhemi (Radio Free Europe/Radio Liberty) a identificat, prin imagini satelitare, o posibilă bază pentru acest tip de armament în apropierea Minskului, la Pavlovka.

Dincolo de rachete: simulări de război total cu NATO

În afara exercițiilor cu rachete, trupele ruso-belaruse vor simula confruntări aeriene și terestre cu un inamic de tip NATO, atacuri hibride și operațiuni speciale. Manevrele principale vor avea loc lângă orașul Barysaw, dar și în apropierea localității Gozha, la doar 13 kilometri de granița cu Lituania — într-o zonă extrem de sensibilă din punct de vedere strategic: coridorul Suwalki, ce leagă enclava Kaliningrad de Belarus.

Citește și: Belarusul a avertizat Polonia cu privire la drone rusești. „A fost un semnal util”. Avionul F-35, factor decisiv în detectarea dronelor

Acest coridor este considerat punctul nevralgic al apărării flancului nord-estic al NATO. În cazul unui conflict deschis, o ofensivă rusă bine calculată ar putea izola țările baltice — Letonia, Lituania și Estonia — de restul Alianței. Exercițiile desfășurate atât de aproape de acest punct vulnerabil nu sunt întâmplătoare.

NATO răspunde cu exerciții, dar evită scenariile nucleare

În paralel, NATO desfășoară în Polonia exercițiul Iron Defender-25, cu participarea a aproximativ 40.000 de militari, dintre care 1.400 sunt desfășurați și în Lituania. Germania, Belgia, Franța, Țările de Jos și alte state europene contribuie la această misiune, care pune accent pe mobilitate rapidă și apărare împotriva amenințărilor hibride — dar nu include scenarii de conflict nuclear.

Premierul polonez Donald Tusk a anunțat miercuri închiderea completă a frontierei cu Belarus, inclusiv a traficului feroviar, începând cu 11 septembrie. Măsura vine ca urmare a „neîncrederii profunde” față de intențiile Kremlinului și a riscurilor tot mai mari de provocări sau sabotaj.

O demonstrație de forță... sau o campanie de influență psihologică?

Experții militari occidentali rămân prudenți. Ucraina, în special, privește cu suspiciune adevăratul scop al exercițiului Zapad-2025. Șeful serviciului de informații militare de la Kiev, generalul Kyrylo Budanov, susține că exercițiile au o componentă majoritar psihologică, fiind menite să influențeze percepția publică în statele membre NATO și să descurajeze sprijinul pentru Ucraina.

„Nu este vorba despre o amenințare militară iminentă, ci despre o operațiune de influență cognitivă, un efort de manipulare a percepțiilor și de întreținere a fricii”, a spus Budanov, citat de postul Apostrophe TV.

Un echilibru precar între intimidare și realitate strategică

În 1994, Ucraina a predat Rusiei întregul arsenal nuclear moștenit din perioada sovietică, în schimbul garanțiilor de integritate teritorială semnate de SUA, Marea Britanie și Rusia. Acele garanții nu au fost respectate. În 2014 și 2022, Rusia a invadat Ucraina. Astăzi, după mai bine de un deceniu de agresiune progresivă, războiul ajunge la granițele NATO, nu doar prin declarații, ci prin exerciții cu armament nuclear la 13 kilometri de frontiera Uniunii Europene.

Întrebarea care se ridică nu mai este dacă Rusia va testa limitele Alianței, ci cum — și cât de pregătit este Occidentul să răspundă nu doar militar, ci și în plan psihologic și politic, acestei noi forme de confruntare.

Rusia

Top articole

Partenerii noștri

image
SUA stau pe un butoi cu pulbere după asasinarea lui Charlie Kirk. Extremiștii de stânga și de dreapta amenință cu un război civil
digi24.ro
image
Filmul asasinatului lui Charlie Kirk. Autoritățile din SUA folosesc toate resursele ca să îl prindă pe ucigaș
stirileprotv.ro
image
Horoscopul anilor 2026-2030: Zodia care va reuși să-și găsească sufletul pereche și va avea în sfârșit NOROC după 6 ani de ghinion
gandul.ro
image
Propunerile PSD pentru relansarea economică: Credite fiscale, garanții de stat pentru IMM-uri și prime pentru angajarea tinerilor
mediafax.ro
image
Vicepreședintele AUR, care îl amenință pe Nicușor Dan cu suspendarea, a fost amendat drastic de Poliție. Adrian Axinia nu și-a recunoscut fapta
fanatik.ro
image
Cu cine ar vota românii la parlamentare. Ultimul sondaj dă peste cap toate calculele
libertatea.ro
image
Mesajul lui Putin pentru Ucraina, Europa și Trump: Nu fac niciun pas înapoi. Cum încearcă Moscova să forțeze Kievul să renunțe la luptă
digi24.ro
image
„Nu se uită la alții, la ce nivel sunt?”. Dezvăluiri din culisele FRF, după o ședință cu „cuțitele pe masă”
gsp.ro
image
A venit oferta oficială: 4.000.000 de euro pentru Ștefan Baiaram!
digisport.ro
image
VIDEO Cine a fost Charlie Kirk, om apropiat de Donald Trump: A jucat un rol cheie în alegerile prezidențiale din SUA
stiripesurse.ro
image
O vedetă OnlyFans oferă 100.000 de dolari celui care îi găsește un soț: "Sunt o persoană foarte ciudată"
antena3.ro
image
Inflaţia a explodat. Cât au ajuns să coste merele. Reacţia unui suedez în Obor: "Aici e mai scump ca acasă"
observatornews.ro
image
Ultimele 2 întrebări la care Charlie Kirk a răspuns. Ambele par a fi o coincidență cu asasinarea sa
cancan.ro
image
FOTO. Noul cuplu din lumea vedetelor. Supermodelul se iubește cu celebrul milionar
prosport.ro
image
Unde se vorbește limba română în afara României? Ţările în care te simţi ca acasă
playtech.ro
image
Zodiile care au noroc la câștiguri financiare. Vine o perioadă de aur pentru ele, cu beneficii pe toate planurile
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Scandal de proporții! Au "luat foc" după ce au văzut poza cu Ruben Neves și văduva lui Diogo Jota
digisport.ro
image
Ce va conține Pachetul 3 al Guvernului Bolojan? Ministrul Pîslaru anunță măsuri pentru firme
stiripesurse.ro
image
Au apărut primele imagini cu lunetistul care l-a ucis pe Charlie Kirk. FBI a găsit arma crimei, dar atacatorul este de negăsit
kanald.ro
image
Cine primește tichetele sociale de 250 de lei până la finalul anului. Lista persoanelor...
playtech.ro
image
Ultimele cuvinte ale Irynei înainte să fie ucisă în trenul din Carolina de Nord! Ce a apucat să spună înainte de atacul cumplit care i-a provocat moartea
wowbiz.ro
image
Cine este soțul Marei Bănică. L-a ținut ascuns de ochii curioșilor. E plin de bani. Cei doi s-au cunoscut în avion, iar vedeta a fost cerută în căsătorie prin poștă!
romaniatv.net
image
Pensie pentru contributivitate de 2.806 lei pe lună. Care e suma maximă pentru 3,7 milioane de pensionari
mediaflux.ro
image
„Nu se uită la alții, la ce nivel sunt?”. Dezvăluiri din culisele FRF, după o ședință cu „cuțitele pe masă”
gsp.ro
image
Daciana Sârbu și-a refăcut viața după divorțul de Victor Ponta. Cine este bărbatul care l-a înlocuit pe fostul premier al României?
actualitate.net
image
Gina Pistol, goală pe plajă. Prezentatoarea MasterChef a pozat ca în Playboy FOTO
actualitate.net
image
Unde a dispărut Angela Similea? De ce n-a cântat la Festivalul Mamaia? Octavian Ursulescu rupe tăcerea: „Nu cumva marii artiști se simt marginalizați?”
click.ro
image
Horoscop săptămâna 12-18 septembrie. Patru zodii sunt protejate de Dumnezeu la început de toamnă
click.ro
image
Cât îi costă pe părinți meditațiile, în 2025? Prețuri la matematică, română și engleză
click.ro
Prințul William, Kate Middleton foto Profimedia jpg
William își regretă marea slăbiciune și speră din tot sufletul ca cei trei copii ai lui să n-o moștenească
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Castrul roman de la Răcarii de Jos, județul Dolj (© discoverdolj.ro)
Dacii, cucerirea romană și valurile de metal prețios din Oltenia
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Prima reacție a lui Cătălin Scărlătescu după despărțirea de actrița Doina Teodoru. Ce planuri are de acum înainte
image
Unde a dispărut Angela Similea? De ce n-a cântat la Festivalul Mamaia? Octavian Ursulescu rupe tăcerea: „Nu cumva marii artiști se simt marginalizați?”

OK! Magazine

image
Prima reacție a Prințului Harry după ce și-a revăzut tatăl rege la ceai. Ce-a spus mezinul despre Charles

Click! Pentru femei

image
Ultima rugăminte a Reginei Elisabeta când a aflat că urma să moară. Făcuse cancer după ce-și pierduse soțul

Click! Sănătate

image
Neurolog: trei suplimente populare pot deveni toxice pentru creier