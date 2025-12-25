Rusia a respins planul de pace prezentat de Zelenski și vrea să aducă propriile modificări, spun surse de la Kremlin

Rusia vrea să ceară modificări la planul de pace revizuit în 20 de puncte, anunțat de președintele ucrainean Volodimir Zelenski, inclusiv înăsprirea restricțiilor asupra Forțelor Armate Ucrainene, a declarat pentru Bloomberg o sursă apropiată Kremlinului, sub protecția anonimatului.

Potrivit acesteia, documentul, pe care conducerea rusă îl consideră un „punct de plecare” pentru negocieri ulterioare, omite anumite prevederi și nu abordează multe probleme importante pentru Kremlin.

Nemulțumirile Rusiei

Concret, Rusia cere garanții împotriva viitoarelor extinderi ale NATO spre est, precum și o clauză privind statutul neutru al Ucrainei în cazul aderării acesteia la Uniunea Europeană, a explicat sursa, citată de The Moscow Times.

Până acum, proiectul de acord de pace menționează doar statutul fără arme nucleare al Kievului. În plus, Moscova nu este mulțumită de ceea ce consideră a fi restricții prea blânde asupra forțelor armate ucrainene după război (limita propusă în timp de pace pentru armata ucraineană fiind de 800.000 de militari).

Kremlinul solicită, de asemenea, garanții clare privind statutul limbii ruse în Ucraina. Rusia mai cere și claritate în privința ridicării sancțiunilor și a activelor rusești înghețate în Occident, a mai explicat sursa citată.

Deși Rusia vede documentul redactat de Ucraina și SUA ca un plan care reflectă cererile standard ale Kievului, îl va analiza „cu sânge rece”, a precizat o sursă apropiată Kremlinului, mai precizează sursa citată.

Autoritățile ruse nu intenționează să respingă documentul, pentru că nu doresc să îl supere pe președintele american Donald Trump, notează Bloomberg.

Peskov: Trump și Putin vor putea lua legătura fără probleme

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că, în cazul în care preşedintele rus Vladimir Putin şi omologul său american Donald Trump vor avea nevoie să ia legătura în perioada Crăciunului, nu va fi nicio problemă în a se organiza o convorbire telefonică.

„Sărbătorile de Crăciun se apropie, de fapt, au început deja. Viaţa în această perioadă se desfăşoară într-un ritm mai lent. Dar, dacă va fi necesar, avem posibilitatea de a organiza [o conversaţie] destul de prompt”, a afirmat purtătorul de cuvânt al Kremlinului pentru ziarul Vedomosti.

Peskov, a anunțat, miercuri, că Vladimir Putin era deja la curent cu detaliile negocierilor privind planul de pace cu Statele Unite, după întâlnirea delegației ruse cu cea americană în Miami.

„Toți parametrii cheie ai poziției părții ruse sunt bine cunoscuți de colegii noștri din Statele Unite. Acum, sarcina este să formulăm poziția noastră viitoare și să continuăm contactele în cel mai scurt timp posibil”, a precizat Peskov.

Planul de pace prezentat de Zelenski

După săptămâni de negocieri, Ucraina și Statele Unite au elaborat un plan de pace revizuit pentru a pune capăt războiului declanșat de Rusia. Președintele Volodimir Zelenski a prezentat, miercuri, jurnaliștilor proiectul, care reduce planul inițial de 28 de puncte la un cadru mai realist de 20 de puncte, menit să protejeze suveranitatea Ucrainei și să asigure garanții de securitate.

Printre principalele prevederi ale proiectului se numără recunoașterea Ucrainei ca stat suberin, primirea unor garanții de securitate similare articolului 5 al NATO, menținerea forțelor armate ucrainene la 800.000 de persoane în timp de pace, precum și aderarea Ucrainei la UE.

În ceea ce privește regiunile disputate, în Donețk, Luhansk, Zaporojie și Kherson, linia pozițiilor militare la data semnării planului va fi recunoscută ca linie de front de facto. Pentru a facilita încetarea războiului și crearea unor „zone economice libere”, Rusia trebuie să-și retragă trupele din aceste zone și din părțile ocupate ale regiunilor Dnipropetrovsk, Mîkolaiv, Sumî și Harkiv. Forțele internaționale vor fi amplasate de-a lungul liniei frontului pentru a monitoriza respectarea acordului, iar ambele părți se angajează să respecte Convențiile de la Geneva și protocoalele adiționale.

Zelenski a explicat: „Rușii vor ca noi să ne retragem din Donețk, în timp ce americanii încearcă să găsească o soluție pentru ca noi să nu ne retragem, deoarece suntem împotriva retragerii. Ei caută o zonă demilitarizată sau o zonă economică liberă, care ar putea satisface ambele părți. Considerăm că o zonă economică liberă este o opțiune potențială pentru un stat suveran care alege această cale”.

Până acum, Ucraina și SUA nu au ajuns la un consens asupra a două puncte-cheie: controlul centralei nucleare de la Zaporojie, ocupată de Rusia, și controlul asupra regiunii Donbas, afectată de război din 2014. Planul nu include nici aspirațiile Ucrainei de aderare la NATO.