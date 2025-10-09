Foto Patru bărbați din Republica Moldova vor fi judecați la Paris pentru inscripționarea unor mesaje jignitoare despre războiul din Ucraina

Patru bărbați născuți în Republica Moldova vor fi judecați pe 23 februarie 2025, la Tribunalul Corecțional din Paris, fiind acuzați că au inscripționat, în iunie 2024, sicrie și ziduri cu mesaje referitoare la războiul din Ucraina. Procurorii francezi consideră că acțiunea ar fi făcut parte dintr-o „întreprindere de demoralizare” a armatei franceze, potrivit unor surse apropiate dosarului citate de AFP.

Cei patru, cu vârste între 30 și 50 de ani — trei cetățeni moldoveni și unul de naționalitate încă necunoscută — sunt suspectați că au acționat între 18 și 20 iunie 2024.

Pe 20 iunie, în jurul orei 11.00 (12.00, ora României), polițiștii au surprins doi dintre bărbați în timp ce pictau un zid folosind un spray roșu și un șablon reprezentând un sicriu gol, alături de mesajul „Stop the death now! Mriya Ukraine”. Unul dintre ei se ocupa de inscripție, iar celălalt stătea de pază.

Mesaje asemănătoare au fost descoperite pe clădirile redacțiilor AFP și Le Figaro, precum și în alte zone din capitala Franței. Pe unele dintre ele apărea un sicriu cu aripi de avion și textul „Mirage pentru Ucraina” sau „Mirya” – termen care în ucraineană înseamnă „vis”.

Cei doi moldoveni reținuți au declarat că erau plătiți cu 100 de euro pe zi pentru a realiza aceste inscripții.

Investigațiile ulterioare au scos la iveală existența unui al treilea bărbat, aflat la Paris, care i-ar fi recrutat și le-ar fi indicat locurile unde să acționeze.

Poliția a identificat ulterior și un al patrulea suspect — Alexandr Grigorenco — considerat coordonatorul operațiunii. Acesta este descris ca un „simpatizant fervent al Partidului Șor”, o formațiune prorusă din Republica Moldova, și ar fi comandat acțiuni similare în Franța cu doar câteva zile înainte. Grigorenco este, potrivit anchetatorilor, socrul unuia dintre autorii inscripțiilor descoperite în apropierea Adunării Naționale între 6 și 8 iunie 2024.

Autoritățile franceze investighează cazul în contextul unei serii mai ample de incidente suspectate a avea legături cu campanii de influență străine. Printre acestea se numără și vandalizarea cu stele ale lui David în regiunea pariziană, mâinile roșii pictate pe Memorialul Holocaustului din Paris sau depunerea de capete de porc în fața unor moschei.