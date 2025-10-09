Ucraina îl va nominaliza pe Trump la Premiul Nobel pentru Pace dacă va trimite rachete Tomahawk Kievului. Anunțul făcut de Zelenski

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că Ucraina îl va nominaliza pe președintele american Donald Trump la Premiul Nobel pentru Pace, dacă acesta va trimite rachete Tomahawk în Ucraina și va contribui la negocierea unui armistițiu cu Rusia.

„În timpul ultimei noastre întâlniri, nu am auzit un „nu”. Ceea ce am auzit a fost că lucrările vor continua la nivel tehnic şi că această posibilitate va fi luată în considerare”, a afirmat Zelenski, potrivit Politico. Declarația se referă la discuțiile purtate cu Trump la Adunarea Generale a ONU de la New York, la sfârșitul lunii septembrie.

„Planul de încheiere a războiului nu va fi uşor, dar este cu siguranţă calea de urmat. Şi dacă Trump oferă lumii – mai ales poporului ucrainean – şansa unui astfel de armistiţiu, atunci da, ar trebui să fie nominalizat pentru Premiul Nobel pentru Pace. Îl vom nominaliza în numele Ucrainei”, a declarat Zelenski.

Trump a spus recent că a luat „oarecum” o decizie privind trimiterea de rachete Tomahawk Ucrainei, dar a precizat că dorește să înțeleagă exact modul în care acestea ar fi folosite.

„Cred că vreau să aflu ce vor face cu ele, unde le vor trimite, presupun. Trebuie să pun această întrebare”, a spus liderul american, adăugând că nu dorește o escaladare a conflictului.

Rachetele Tomahawk pot atinge o distanță de până la 1.500 de kilometri, ceea ce ar permite Ucrainei să lovească ținte aflate adânc pe teritoriul rus. Zelenski consideră că un astfel de sprijin militar ar „trezi puțin Rusia și ar aduce-o la masa negocierilor”.

Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a avertizat că o eventuală livrare de rachete Tomahawk către Kiev „ar duce la o nouă etapă gravă de escaladare a crizei ucrainene și ar provoca daune ireparabile relațiilor ruso-americane”.