Un lider al coaliției din Franța susține că următorul prim-ministru nu trebuie să fie unul dintre aliații lui Macron

Bruno Retailleau, liderul partidului francez de centru-dreapta Les Républicains, spune că următorul prim-ministru al Franței nu ar trebui să fie un aliat de-ai lui Emmanuel Macron.

Următorul prim-ministru al Franței nu ar trebui să fie unul dintre aliații președintelui Emmanuel Macron dacă partidul de centru-dreapta, Les Républicains, își va oferi sprijinul, a declarat joi liderul partidului, Bruno Retailleau.

Bruno Retailleau și Les Républicains au făcut parte din guverne mici împreună cu centriștii apropiați lui Emmanuel Macron după alegerile de anul trecut, când parlamentul nu a avut o majoritate evidentă, potrivit Mediafax.

Duminică seara, Retailleau a intrat în atenția publicului pentru controversa pe care a provocat-o.

El a criticat public numirea prim-ministrului de atunci, Sébastien Lecornu, chiar dacă acesta a rămas ministru de interne. Sébastien Lecornu a demisionat câteva ore mai târziu.

La Paris, Bruno Retailleau a spus că echipa lui Macron, care a pierdut cele mai multe locuri la alegeri, a avut prea multă putere în guvernul lui Lecornu și ar trebui să aibă mai puțin de această dată următoare.

„În această criză politică, nu trebuie să exacerbăm indispoziția democratică”, a spus Bruno Retailleau.

„Avem nevoie de un ministru al coabitării”, a mai spus Retailleau, referindu-se la un prim-ministru dintr-un partid opus președintelui.

Mai multe nume au fost propuse pentru următorul prim-ministru, iar anunțul ar putea veni până vineri seară, a anunțat biroul prezidențial.

Jean-Louis Borloo, fost ministru de centru-dreapta, a fost menționat ca posibil înlocuitor al lui Lecornu. El ar putea discuta cu blocul de stânga din parlament și „nu ar fi văzut atât de deschis ca un locotenent al lui Macron”, a spus un consilier din partidul Renașterii al lui Macron, sub anonimat.