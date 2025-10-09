Atac devastator cu drone rusești în Sumî: trei persoane ucise, două rănite

Trei persoane au fost ucise și două rănite în urma unui atac cu drone rusești în regiunea Sumî, nordul Ucrainei. Un bărbat a fost ucis în Mîkolaiivka, altul în Velikopisarivska și celălalt în Bilopilska.

„Rusia atacă comunităţile din regiune cu zeci de atacuri cu drone şi bombe aeriene ghidate”, a precizat miercuri, 8 octombrie, şeful administraţiei militare regionale, Oleg Grigorov.

Un bărbat de 46 de ani a fost ucis în Mîkolaiivka, altul de 65 de ani în Velikopisarivska şi un al treilea de 66 de ani în Bilopilska, potrivit acestei surse.

Cel mai recent atac în regiune a avut loc la începutul săptămânii, când Rusia a lovit o unitate medicală, în care se aflau 166 de persoane, dintre care 11 copii.

„Inamicul a țintit cu o dronă o clădire a unei instituții medicale din districtul Kovpakivka din Sumî”, a declarat Grigorov. Toate persoanele se aflau în adăpost în momentul atacului.

Potrivit informațiilor preliminare, nu au existat victime. Atacul a fost efectuat de o dronă kamikaze „Italmas” (sau „Geranium-3”).

Rusia a lansat o ofensivă în regiunea Sumî după ce, în aprilie, a reuşit să respingă forţele ucrainene din regiunea rusă vecină Kursk, pe care o ocupau parţial din vara anului 2024, scrie News.ro.

Pe partea rusă, un atac cu drone ucrainene a provocat incendii „în instalaţii petroliere şi energetice” situate în regiunea Volgograd, a anunţat joi guvernatorul Andrei Bocharov.

Armata rusă, care a lansat în 2022 o ofensivă de amploare împotriva Ucrainei, şi-a accelerat avansul în ultimele luni în estul ţării, în faţa unui adversar mai puţin numeros şi mai puţin bine echipat, fără însă a realiza progrese strategice.

Forţele Kremlinului ocupă în total aproximativ 20% din teritoriul ucrainean.