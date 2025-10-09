Rachetele Tomahawk, „o adevărată bătaie de cap pentru ruși”. Cât de mult pot schimba războiul din Ucraina

Statele Unite iau în calcul trimiterea rachetelor de croazieră Tomahawk către Ucraina, arme capabile să lovească ținte militare adânc pe teritoriul Rusiei. Deși acestea ar putea extinde capacitățile Kievului și crește presiunea asupra Moscovei, experții avertizează că niciun sistem de armament nu schimbă imediat situația de pe front și că eficiența lor depinde de număr, logistică și restricțiile de utilizare.

Președintele american Donald Trump a declarat luni că vrea să știe ce intenționează să facă Ucraina cu rachetele Tomahawk înainte de a aproba livrarea, pentru a evita o escaladare a conflictului cu Rusia. El a precizat că „a luat într-un fel o decizie” în această privință și a explicat: „Cred că vreau să aflu ce fac cu ele, unde le trimit, presupun. Trebuie să pun această întrebare”, le-a spus Trump reporterilor în Biroul Oval.

Ce ar aduce Tomahawk Ucrainei

Analiștii spun că rachetele Tomahawk, cu rază lungă de acțiune, ar permite Ucrainei să lovească obiective militare aflate mult în interiorul Rusiei, sporind presiunea asupra conducerii de la Kremlin și oferind Kievului un instrument mai puternic în eventuale negocieri. „Acestea ar fi o completare puternică a arsenalului Ucrainei, ceva ce țării îi lipsește în mare măsură în acest moment”, a declarat Emil Kastehelmi, analist la Black Bird Group din Finlanda.

Până acum, Ucraina s-a bazat în principal pe drone cu rază lungă produse intern, care transportă zeci de kilograme de explozibil, nu sute. „Dacă Ucraina ar obține un număr mare de astfel de rachete, ar fi o situație dificilă pentru Rusia, deoarece rachetele Tomahawk ar acoperi o suprafață mare de teren unde se află mai multe ținte de mare valoare”, a spus Kastehelmi. „Deci, desigur, este în interesul Kremlinului să nu permită Ucrainei să dețină rachete Tomahawk, cel puțin nu în număr mare”, a adăugat el, potrivit Kyiv Independent.

Reacții de la Moscova și implicații pentru apărarea rusă

Moscova a reacționat ferm la discuțiile despre posibile livrări. Președintele Vladimir Putin a avertizat că „Livrarea de sisteme de rachete cu rază lungă de acțiune, inclusiv Tomahawk, către Ucraina va duce la distrugerea tendințelor pozitive emergente în relațiile dintre Rusia și Statele Unite”.

Justin Bronk, cercetător principal la Royal United Services Institute (RUSI), apreciază că, „Dacă sunt furnizate fără restricții majore în ceea ce privește țintele, rachetele Tomahawk ar putea crește semnificativ presiunea asupra sistemului de apărare aeriană al Rusiei”. Acest lucru ar forța Rusia să-și extindă acoperirea și să aloce resurse pentru protejarea centrelor de comandă, bazelor aeriene și depozitelor logistice.

Limitările și riscurile strategice

Experții subliniază însă că Tomahawk nu este o soluție miraculoasă care să răstoarne rapid cursul războiului. „De obicei, niciun sistem de armament nu schimbă cu adevărat situația. Este mai degrabă vorba despre dinamica mai largă a jocului”, afirmă Emil Kastehelmi. El insistă că miza reală o reprezintă câte rachete ar primi Ucraina și dacă poate reface stocurile în timp: „În cazul rachetelor Tomahawk, una dintre cele mai importante întrebări este câte rachete ar primi Ucraina. Și dacă Ucraina ar rămâne fără rachete Tomahawk, ar putea să le achiziționeze relativ ușor?”

Justin Bronk ridică aceeași rezervă: „Ele pot fi interceptate ca orice altă rachetă de croazieră și este puțin probabil să aibă brusc un impact strategic asupra dinamicii războiului, aflat în al patrulea an”.

Totodată, Kastehelmi avertizează că atacurile Tomahawk la scară largă ar putea forța Rusia să „prioritizeze și să descentralizeze unele dintre activele și operațiunile sale”, în special în domenii precum rafinăriile de petrol, logistică și facilități de instruire. „Rachetele ar putea accelera campania Ucrainei împotriva infrastructurii petroliere. Acestea ar putea provoca daune foarte semnificative, vorbim de sute de kilograme de explozibili, nu doar de zeci, cum este cazul dronelor”, a spus el. În plus, „Ar fi o adevărată bătaie de cap pentru ruși”, a concluzionat Kastehelmi, explicând că „mitralierele utilizate în scopuri antiaeriene nu funcționează împotriva rachetelor, de fapt, este nevoie de rachete antiaeriene pentru a respinge amenințarea pe care o reprezintă rachetele Tomahawk”.

Un instrument puternic, dar cu limite

Rămâne incert dacă Statele Unite vor decide în cele din urmă să livreze Tomahawk în Ucraina. Dacă se întâmplă, aceste rachete ar extinde capabilitățile Kievului și ar crea noi dileme pentru Rusia, dar nu ar garanta o schimbare rapidă în balansul forțelor. Pe plan politic, însă, simpla disponibilitate a acestor rachete poate servi și ca semnal diplomatic: „Este posibil ca SUA să vrea să arate Rusiei că va suferi daune reale dacă nu acționează în consecință, iar rachetele Tomahawk sunt una dintre cele mai bune declarații politice pentru a sublinia acest lucru”, spune Kastehelmi. „Ar putea fi folosite ca instrument de negociere atunci când Statele Unite vor încerca să convingă Rusia să încheie un acord de încetare a focului și, mai târziu, poate, un acord de pace”.

Tomahawk este o rachetă de croazieră subsonică, cu rază lungă de acțiune, proiectată pentru lovituri de precizie asupra țintelor terestre. Specificațiile menționează o rază de acțiune între 1.600 și 2.500 de kilometri, deși specialiștii estimează că orice versiune livrată Ucrainei ar putea fi limitată la aproximativ 1.700 de kilometri.