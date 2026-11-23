Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, solicită organizarea cât mai rapidă a unor negocieri cvadripartite pentru încheierea războiului, la care să participe Ucraina, statele europene, Statele Unite și Rusia.

Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei Foto: EPA EFE

Zelenski a declarat luni, 23 noiembrie, că Ucraina este pregătită să participe la discuții „chiar de mâine”, subliniind că întâlnirea ar trebui organizată înainte de Crăciun, așa cum au anunțat partenerii internaționali, însă și-a exprimat speranța că negocierile vor avea loc mai devreme.

Participarea Europei la viitoarele discuții ar reprezenta o premieră, după ce statele europene nu au fost consultate până acum în mod direct în privința negocierilor privind încheierea conflictului. Ideea implicării europenilor a revenit în prim-plan, inclusiv în contextul poziției exprimate de Statele Unite și al declarațiilor cancelarului german Friedrich Merz, care a apreciat că negocierile ar putea avea loc în curând.

Zelenski insistă asupra aderării Ucrainei la NATO

În intervenția sa prin videoconferință, președintele ucrainean a reluat apelul pentru aderarea țării sale la NATO, considerând că acest lucru ar consolida atât securitatea Ucrainei, cât și capacitatea de apărare a Alianței, conform News.

„NATO este soluția. Iar cu o armată ucraineană puternică, NATO va fi ea însăși mai puternică”, a afirmat Zelenski.

„Ucraina încă nu are răspunsuri clare cu privire la cine și cum ar apăra-o în cazul unui nou atac rusesc; prin urmare, în loc să caute alternative la aderarea la NATO, partenerii ar putea pur și simplu să admită Ucraina în Alianță”, a declarat Zelenski la o reuniune a Adunării Parlamentare a NATO de la Berlin.

Declarațiile vin după ce Statele Unite au evocat posibilitatea acordării Ucrainei, în cazul unui acord de pace, a unor garanții de securitate similare protecției prevăzute de Articolul 5 al Tratatului NATO, care stabilește principiul apărării colective.

Kievul cere garanții clare de securitate

Liderul ucrainean a subliniat că orice eventual acord de pace trebuie însoțit de garanții concrete privind securitatea țării, solicitând partenerilor occidentali răspunsuri clare cu privire la modul în care ar reacționa în cazul unei noi agresiuni rusești.

Zelenski a ridicat mai multe întrebări esențiale: „Care ţări vor susţine Ucraina dacă este atacată din nou? Ce vor face în mod exact ca reacţie partenerii noştri. Ce trupe vor fi desfăşurate în avans pe teritoriul nostru? Cât vor costa toate astea?", a mai întrebat preşedintele ucrainean.

În schimb, Moscova continuă să considere NATO o amenințare la adresa securității sale, solicită retragerea influenței militare a Alianței în Europa și respinge categoric orice prezență militară occidentală pe teritoriul Ucrainei.

Astfel, perspectivele unor negocieri de pace rămân complicate, în condițiile în care pozițiile Kievului și Moscovei privind viitoarele garanții de securitate ale Ucrainei sunt în continuare profund divergente.