 Scenariul lui Zelenski pentru Europa dacă Ucraina pierde sprijinul occidental. Ce riscuri ar putea apărea pentru România | adevarul.ro
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Scenariul lui Zelenski pentru Europa dacă Ucraina pierde sprijinul occidental. Ce riscuri ar putea apărea pentru România

Război în Ucraina
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În timp ce negocierile continuă la Abu Dhabi, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a avertizat că renunțarea la Donbas nu ar garanta încheierea războiului. Într-un interviu acordat postului danez DR Nyheder, ale cărui fragmente au fost publicate pe Telegram, Zelenski a susținut că Vladimir Putin ar putea folosi o eventuală cedare a teritoriului pentru a-și reface forțele și a lansa o nouă ofensivă peste câțiva ani.

Volodimir Zelenski, avertisment pentru Europa
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski Foto: AFP

„Nimeni nu crede că Putin se va opri dacă renunțăm la Donbas. El doar va face o pauză, pentru ca apoi să revină peste un an, doi ani sau cinci ani. Și cine va fi atunci de vină?”, a declarat liderul ucrainean.

Zelenski a afirmat că acțiunile Rusiei din trecut arată că declarațiile Kremlinului privind obiectivele teritoriale nu trebuie luate drept garanții.

El a amintit că Putin a vorbit despre Donbas, dar a ordonat și înaintarea trupelor ruse spre Kiev, capitala Ucrainei, în timpul invaziei la scară largă.

„Putin vorbea despre Donbas, dar a decis să ocupe Kievul, capitala noastră. Cuvintele sale erau despre Donbas, însă realitatea era despre Kiev”, a spus Zelenski.

Președintele ucrainean a invocat și uciderea și torturarea civililor în Bucea, în regiunea Kiev, precum și în alte teritorii ocupate de Rusia. El a susținut că acțiunile Moscovei contrazic afirmația potrivit căreia intervenția militară ar avea ca scop protejarea vorbitorilor de limbă rusă.

Ce garanții ar primi Ucraina în schimbul unor concesii teritoriale?

Zelenski a pus sub semnul întrebării natura garanțiilor de securitate pe care Ucraina le-ar putea primi în schimbul unor eventuale concesii teritoriale.

El a relatat că, atunci când oficialii americani au ridicat posibilitatea unui schimb între Donbas și garanții de securitate, a întrebat dacă acest lucru ar însemna aderarea Ucrainei la NATO.

„Nu NATO, ci ceva asemănător NATO”, ar fi răspuns reprezentanții americani.

„Asemănător? Dar cu siguranță nu vreți ca răspunsul în privința Donbasului să fie «asemănător». Vreți un răspuns clar în privința Donbasului. Acesta este obiectivul vostru. Și acesta este astăzi obiectivul lui Putin”, a declarat Zelenski.

Liderul ucrainean a avertizat, de asemenea, că oprirea sprijinului militar și financiar european pentru Ucraina ar pune în pericol securitatea întregului continent.

În opinia sa, o Ucraină puternică este esențială pentru apărarea Europei.

„O atitudine sceptică față de acordarea ajutorului Ucrainei nu este în interesul niciunei țări europene, pentru că, în realitate, problema este Rusia. Dintr-o perspectivă pragmatică, o Ucraină puternică este importantă, chiar necesară”, a afirmat președintele ucrainean.

Avertismentul lui Zelenski privind securitatea Europei

Zelenski a descris două scenarii posibile în cazul în care sprijinul european pentru Ucraina ar înceta.

Într-un scenariu pe care l-a numit „moderat”, Rusia și-ar intensifica atacurile hibride împotriva unor state europene, printre care Republica Moldova, România, Bulgaria, Germania, Finlanda și Danemarca.

Într-un scenariu mai periculos, trupele ruse ar putea înainta mai departe în Europa, iar Moscova ar încerca să își extindă influența asupra fostelor republici sovietice, inclusiv asupra statelor baltice și Republicii Moldova.

Președintele ucrainean a avertizat și asupra riscurilor pentru securitatea maritimă. Potrivit acestuia, Rusia ar putea încerca să blocheze Marea Baltică, așa cum a făcut în Marea Neagră.

Încetarea focului de-a lungul liniei actuale a frontului, propunerea Kievului

Zelenski a susținut că cea mai rapidă cale de a opri războiul ar fi încetarea luptelor de-a lungul actualei linii de contact, urmată de negocieri.

„Cea mai rapidă cale de a pune capăt războiului Rusiei este să ne menținem pozițiile actuale și să trecem la negocieri. Elementul esențial este decizia de a opri luptele exact acolo unde ne aflăm, de a institui o încetare a focului și de a trece la calea diplomatică”, a declarat liderul ucrainean.

El a recunoscut că negocierile ar putea dura luni sau chiar mai mult, însă o încetare a focului ar opri pierderile de vieți omenești, ar permite reducerea ritmului mobilizării și ar crea condiții pentru reluarea activității economice normale în Ucraina.

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O asemenea soluție ar ridica însă numeroase probleme practice: stabilirea exactă a liniei de contact, organizarea unei misiuni de monitorizare, identificarea eventualelor zone demilitarizate și finanțarea reconstrucției Ucrainei.

Cu toate acestea, Zelenski consideră că o încetare a focului este formatul care ar putea face posibilă oprirea luptelor.

El a avertizat că Rusia ar putea respinge o încetare imediată a focului, preferând negocierea unui acord mai amplu, care să includă mai multe probleme.

„Dacă Putin respinge încetarea focului și spune: «Nu, vreau un plan pe termen lung, care să acopere diferite subiecte – complexe, sensibile și altele și numai după ce semnăm acest plan vom opri războiul», înseamnă pur și simplu că nu vrea să oprească războiul”, a afirmat președintele ucrainean.

Discuții privind un posibil compromis teritorial

În paralel, Rusia și Ucraina ar fi manifestat în privat o anumită disponibilitate de a discuta un posibil compromis teritorial, înaintea negocierilor de pace mediate de Statele Unite la Abu Dhabi.

Informația a fost relatată de Reuters, care citează un oficial american.

Potrivit acestuia, orice înțelegere privind teritoriile ar urma, cel mai probabil, să fie discutată spre finalul negocierilor, după ce vor fi abordate celelalte probleme.

Ucraina continuă să respingă solicitarea Rusiei de a prelua controlul asupra întregului Donbas, în timp ce Moscova își menține revendicările teritoriale.

Zelenski a declarat că este dispus să se întâlnească direct cu Putin pentru a rezolva problemele rămase în dispută, dar a subliniat că Ucraina nu va renunța la teritorii și nu va recunoaște Crimeea ca parte a Rusiei.

Reprezentantul permanent al Ucrainei la ONU, Andrii Melnik, a afirmat că o întâlnire directă între cei doi lideri ar putea fi necesară pentru obținerea unui progres politic. Potrivit acestuia, Zelenski este dispus să se întâlnească cu Putin oriunde, cu excepția Moscovei.

Zelenski despre Abu Dhabi: „Rușii, ca să spunem așa, nu sunt cei mai buni prieteni ai noștri”

Negocierile de la Abu Dhabi urmează să continue miercuri, într-un context în care pozițiile celor trei părți rămân diferite în privința teritoriilor, a garanțiilor de securitate și a condițiilor unei încetări a focului. Deocamdată, oficialii americani avertizează că nu este de așteptat o soluție imediată.

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Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a evaluat prima zi de consultări de la Abu Dhabi, afirmând că este dificil să colaboreze cu rușii. El a subliniat că la aceste întâlniri, Kievul, Moscova și Washingtonul se concentrează pe probleme umanitare, în special pe returnarea prizonierilor. Anterior, presa a relatat că părțile au convenit să desfășoare o nouă operațiune la scară largă pe această cale.

„E dificil cu rușii”, a declarat președintele, conform publicației Noviny.LIVE , la începutul unei discuții la Universitatea din Copenhaga. „Ca să spunem așa, nu sunt cei mai buni prieteni ai noștri.”

În ciuda acestui fapt, Zelenski a numit formatul trilateral constructiv și destul de semnificativ.

„Am reușit să discutăm despre necesitatea și posibilii parametri ai măsurilor umanitare. Eliberarea prizonierilor este o prioritate. Am discutat în detaliu despre conținutul garanțiilor de securitate pentru Ucraina și despre fundamentul funcționării lor pe termen lung”, a declarat președintele. „Sunt necesare instrumente reale pentru a bloca orice recidivă a războiului. A fost, de asemenea, subiectul necesității unor măsuri de dezescaladare.”

Negocierile sunt în prezent suspendate și vor fi reluate mâine dimineață. Conform relatărilor din presă, părțile au reușit să ajungă la un acord asupra unei operațiuni la scară largă pentru returnarea prizonierilor. Există, de asemenea, informații conform cărora delegațiile au discutat nu doar arhitectura de securitate postbelică din Europa și garanțiile de securitate pentru regiune în ansamblu și pentru Ucraina în mod separat, ci și cererea Federației Ruse pentru astfel de garanții.

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