Președintele rus Vladimir Putin ar fi acceptat, în discuții private, ca Ucraina să primească garanții de securitate din partea Statelor Unite și a statelor europene, după modelul Articolului 5 al NATO, în cadrul unui eventual acord de pace. În schimb, Occidentul ar urma să relaxeze sancțiunile impuse Rusiei, iar trupele americane sau europene nu ar trebui să fie staționate pe teritoriul ucrainean.

Președintele rus Vladimir Putin. Foto: AFP

Potrivit The Washington Post, care citează o sursă americană apropiată negocierilor, formula discutată ar presupune retragerea trupelor ruse de la granița cu Ucraina după încheierea războiului. În cazul unei noi ofensive rusești, statele NATO și-ar putea redisloca rapid forțele în Ucraina, iar sancțiunile împotriva Moscovei ar fi reintroduse.

Reprezentanții Statelor Unite și ai Europei ar fi discutat și despre mecanisme de monitorizare a respectării acordului de către Rusia, precum și despre crearea unor canale de comunicare operative pentru gestionarea eventualelor crize.

Articolul 5 al Tratatului NATO prevede că un atac armat împotriva unui stat membru este considerat un atac împotriva tuturor aliaților, care pot lua măsurile pe care le consideră necesare pentru apărarea acestuia.

Kushner susține că Washingtonul a convins Kremlinul să accepte discuții despre garanții de securitate

Pe 19 noiembrie, emisarul special al SUA, Jared Kushner, a declarat că Washingtonul a reușit să convingă Kremlinul să „relaxeze” poziția privind garanțiile de securitate pentru Ucraina, după modelul NATO.

Kushner a afirmat că președintele Donald Trump este deschis să ofere astfel de garanții, însă acestea trebuie să țină cont de interesele Statelor Unite și să fie incluse într-un acord mai amplu privind securitatea.

Potrivit unei surse citate de The Washington Post, Kushner i-ar fi transmis lui Putin că războiul a depășit cadrul confruntării directe dintre Rusia și Ucraina.

„Acest război a început ca un război cu Ucraina. Acum este un război prin intermediari cu Europa”, ar fi spus emisarul american, avertizând asupra creșterii riscurilor de securitate pentru toate părțile.

Teritoriile din Donbas rămân principalul obstacol în calea unui acord

În pofida discuțiilor privind garanțiile de securitate, problema teritorială continuă să reprezinte unul dintre cele mai dificile puncte ale negocierilor. Vladimir Putin cere Ucrainei să cedeze Donbasul, regiune pe care armata rusă nu a reușit să o cucerească în totalitate în cei patru ani de război. Kievul respinge această condiție.

În noiembrie, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că Statele Unite au adus pentru prima dată în discuție posibilitatea aderării Ucrainei la NATO în schimbul renunțării la regiune.

Zelenski a precizat că, dacă negociatorii americani vor reuși să elaboreze un pachet care să includă garanții de securitate, fonduri pentru reconstrucția postbelică și posibilitatea menținerii unui număr nelimitat de militari în cadrul armatei ucrainene, va supune această propunere unui referendum național.

Între timp, oficiali europeni au declarat pentru The Washington Post că intenționează să creeze o procedură specială pentru analizarea cererii de aderare a Ucrainei la Uniunea Europeană. Procesul ar putea dura însă până la zece ani.

Moscova continuă să respingă perspectiva apropierii Ucrainei de NATO. Ministrul adjunct de externe al Rusiei, Serghei Riabkov, a declarat că orice variantă de „cvasi-aderare” a Ucrainei la Alianță este inacceptabilă. El a susținut că Kievul trebuie mai întâi să accepte cererea Rusiei de a nu adera la NATO, iar abia ulterior pot fi discutate garanțiile de securitate.