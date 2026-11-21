Președintele ucrainean Volodimir Zelenski l-a numit „criminal” pe omologul său rus, Vladimir Putin, vineri, 20 noiembrie, după ce liderul american Donald Trump l-a descris în această săptămână pe Putin drept „prieten”.

Volodimir Zelenski Foto: EPA-EFE

„Pentru noi, el este un duşman şi, bineînţeles, pentru noi, el este un criminal. Şi cred că pentru majoritatea oamenilor din lume el este un criminal”, a declarat Zelenski într-un interviu pentru CNN, scrie Agerpres.

Trump i s-a adresat lui Putin cu apelativul „prietenul meu” la începutul întâlnirii bilaterale de miercuri, desfășurate în marja summitului APEC de la Shenzhen, în sudul Chinei.

Întrebat vineri, într-o conferință de presă, dacă Putin ar putea fi considerat și „un prieten al Americii”, Trump a răspuns: „Nu pot vorbi în numele Americii”.

Însă republicanul, a cărui deplasare în China a fost criticată de opoziția democrată, şi-a apărat ulterior relațiile „fantastice” cu Vladimir Putin, precum şi cu președintele chinez Xi Jinping, după un summit fără precedent cu cei doi omologi ai săi, trilaterală despre care a spus că face Statele Unite „mai sigure”.

Administrația președintelui american Donald Trump le-a transmis oficialilor europeni și ucraineni că dorește încheierea unui acord de pace între Ucraina și Rusia până la începutul lunii ianuarie.

Trimișii lui Donald Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner, au reluat negocierile cu reprezentanții Ucrainei și Rusiei, după o pauză de opt luni cauzată de războiul din Iran.

Washingtonul face presiuni pentru identificarea unei soluții diplomatice, însă există temeri la Kiev că un eventual acord ar putea presupune concesii importante. Demersurile au loc într-un context politic complicat pentru Trump, după ce republicanii au pierdut majoritatea în ambele camere ale Congresului, în urma alegerilor intermediare.

„Americanii exercită o presiune puternică și există o oarecare îngrijorare că ar fi nevoie de concesii semnificative din partea Ucrainei pentru a se ajunge măcar aproape de un acord”, a afirmat un oficial european.