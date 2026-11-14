SUA ar fi propus Ucrainei să cedeze Donbas în schimbul aderării la NATO. Reacția lui Zelenski

Preşedintele Volodimir Zelenski a declarat că Statele Unite i-au propus să cedeze teritorii în schimbul aderării Ucrainei la NATO, iar Kievul se află în negocieri privind garanţii de securitate „specifice” din partea Occidentului, liderul ucrainean asigurând că va solicita aprobarea compatrioţilor săi în cazul în care s-ar încheia un acord,

Volodimir Zelenski, președinte Ucraina Foto: EPA EFE

Preşedintele ucrainean a avut o discuţie cu jurnaliştii vineri, dar declaraţiile sale au fost supuse unui embargo până sâmbătă dimineaţă şi încep treptat să fie difuzate.

„Americanii au ridicat o întrebare: «Şi dacă Ucraina ar adera la NATO? S-ar retrage Ucraina din Donbas?» A fost prima dată când s-a pus această problemă”, a declarat Zelenski, scrie News.

El a adăugat că Kievul discută despre „garanţii de securitate specifice din partea NATO şi a UE”. Dacă ţările occidentale le vor confirma, „atunci voi întreba societatea ucraineană ce părere are: acceptăm sau nu? Nu am dreptul să iau această decizie singur”, a declarat el.

Zelenski a mai afirmat că UE şi NATO reprezintă singura „securitate adevărată” a Europei şi că încercarea Kremlinului de a modifica arhitectura de securitate a continentului este „periculoasă” şi ar putea duce la noi războaie.

„Este periculos deoarece, în opinia mea, tocmai acest gen de lucruri duce la războaie sau la escaladări”, a declarat Volodimir Zelenski jurnaliştilor. „Adevărata securitate pentru Europa o reprezintă UE şi NATO. Atât. Nu există altă securitate pentru Europa”, a insistat el.

Donbasul și garanțiile de securitate, mize ale negocierilor

Donbasul cuprinde regiunile Donețk și Lugansk. Problema teritoriilor și cea a aderării Ucrainei la NATO au figurat și anterior în discuțiile privind încheierea războiului. În august 2025, Reuters relata, citând trei surse familiarizate cu poziția Kremlinului, că Vladimir Putin cerea Kievului să cedeze întregul Donbas, să renunțe la aderarea la Alianță, să rămână neutru și să nu accepte trupe occidentale pe teritoriul său.

La rândul său, Zelenski declara la 21 august 2025 că aștepta de la aliații occidentali, în termen de 7–10 zile, liniile generale ale garanțiilor de securitate pe care aceștia erau dispuși să le ofere Ucrainei. Liderul ucrainean spunea atunci că, după primirea acestor propuneri, va încerca să obțină o întâlnire cu Putin pentru a negocia încheierea războiului.