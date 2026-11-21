Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat sâmbătă, 21 noiembrie, că Donald Trump le-ar fi spus liderilor europeni, la reuniunea Coaliției de Voință de la Berlin, desfășurată joi, că Europa cheltuiește prea mulți bani pentru războiul din Ucraina.

Volodimir Zelenski și Donald Trump Foto: AFP

„A spus că Europa cheltuieşte foarte mulţi bani şi că i-ar putea folosi pentru propriile ţări după încheierea războiului. Nu a sunat ca o ameninţare”, le-a spus Zelenski jurnaliştilor, înaintea unei întâlniri la Kiev cu ministrul britanic al apărării, Wes Streeting, potrivit Agerpres.

Zelenski a salutat implicarea Europei în negocieri, dar a cerut SUA să stabilească agenda și data următoarei runde. Totodată, liderul ucrainean și-a exprimat scepticismul față de disponibilitatea lui Vladimir Putin de a face compromisuri.

„Sunt puţin mai sceptic decât americanii în privinţa faptului că el este pregătit să facă compromisuri. Asta le-am spus, de altfel, şi reprezentanţilor echipei americane”, a declarat Zelenski.

Zelenski s-a întâlnit la Kiev cu ministrul britanic al apărării, după atacul rusesc asupra orașului Krivoi Rog, soldat cu doi morți și zeci de răniți.

Streeting a afirmat că declaraţiile lui Putin despre dorinţa de pace sunt contrazise de bombardamentele ruseşti. El a calificat, de asemenea, drept „o provocare revoltătoare” încălcarea spaţiului aerian polonez şi a îndemnat aliaţii să intensifice sprijinul pentru Ucraina.

Ucraina dorește „foarte mult” să adere la NATO

Liderul ucrainean a afirmat mai că „Ucraina doreşte foarte mult să fie în NATO”, apreciind că aderarea la Alianţă reprezintă una dintre „cele mai evidente garanţii de securitate” pentru ţara sa.

Tot sâmbătă, Zelenski a declarat că summitul trilateral din această săptămână, la care au participat liderii Chinei, Rusiei şi Statelor Unite, a fost „foarte nereuşit” pentru preşedintele rus Vladimir Putin.

Jared Kushner, emisarul special al lui Donald Trump, susține că SUA sunt dispuse să ofere Ucrainei garanții de securitate similare celor prevăzute de Articolul 5 al NATO, afirmând că Rusia ar fi acceptat deja acest principiu.

„Din perspectiva Statelor Unite, acordarea unei garanții de securitate similare cu cea prevăzută în Articolul 5 (din Tratatul Atlanticului de Nord) este o decizie cu adevărat, cu adevărat importantă”, a declarat Kushner.

El a precizat că disponibilitatea liderului de la Casa Albă depinde și de interesele Washingtonului.

„Cred că președintele Trump este deschis acestei idei, dar este evident că aceasta trebuie să servească intereselor Statelor Unite”, a adăugat emisarul american.

Kushner a susținut că discuțiile au înregistrat progrese și că partea rusă ar fi fost convinsă să accepte principiul unor garanții de securitate pentru Ucraina construite după modelul Articolului 5 al NATO.

Trump vrea un acord cu Ucraina alături de Europa

Jared Kushner a mai dezvăluit că Donald Trump a luat legătura telefonic cu liderii prezenți la reuniunea de la Berlin și urmărește încheierea unui acord privind Ucraina împreună cu partenerii europeni.

Emisarul american a insistat că Washingtonul nu intenționează să negocieze separat de aliații europeni.

„Este evident că vrem să ne asigurăm că toate acțiunile noastre se înscriu într-un demers coerent. De asemenea, aș dori să reiterez că președintele Trump dorește să ajungă la un acord cu Europa alături. Nu încearcă să impună nimic unilateral”, a declarat Kushner.

El a mai susținut că pozițiile Statelor Unite și ale statelor europene în privința Ucrainei sunt tot mai apropiate.