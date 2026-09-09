Merz a anulat convorbirea programată cu Trump după ce președintele SUA a salutat victoria AfD în Germania

Cancelarul german Friedrich Merz și-a anulat miercuri convorbirea telefonică programată cu președintele american Donald Trump, la câteva ore după ce liderul de la Washington a salutat public rezultatul obținut de partidul de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) la alegerile regionale din landul Saxonia-Anhalt.

Cancelarul german a anulat convorbirea programată cu Trump Foto: AFP

Un purtător de cuvânt al cancelarului german nu a oferit o explicație concretă pentru anularea discuției, precizând însă că decizia nu a fost determinată de o suprapunere de program. De asemenea, a refuzat să spună dacă există vreo legătură între anularea convorbirii și mesajul publicat de Trump în aceeași zi, relatează The Guardian.

Pe platforma sa Truth Social, Donald Trump a descris rezultatul AfD drept „o noapte cu adevărat mare” pentru formațiunea germană și a folosit abrevierea „MGGA”, aparent o adaptare a propriului slogan „Make America Great Again” („Faceți America măreață din nou”), în care „America” este înlocuită cu „Germania”.

„Uau! Partidul Populist din Germania tocmai a avut o noapte cu adevărat memorabilă. În sfârșit, s-au săturat de regulile și reglementările absolut oribile privind imigrația, care au afectat atât de mult Germania. Populiștii sunt în creștere și nu vor mai accepta aceste reglementări! MGGA!!!”, a scris Trump.

Berlinul critică intervențiile în politica internă

Purtătorul de cuvânt al lui Friedrich Merz nu a comentat direct declarațiile președintelui american și nici nu a confirmat existența unei legături între acestea și anularea convorbirii.

Oficialul a amintit însă că Merz s-a opus în repetate rânduri, „în termeni generali”, intervențiilor sau comentariilor străine referitoare la politica internă a Germaniei, în special atunci când acestea vizează alegerile.

Mesajul lui Trump a venit după victoria istorică a AfD în alegerile regionale din Saxonia-Anhalt, rezultat care a consolidat poziția formațiunii de extremă dreapta în politica germană.

Conflict între Merz și lidera AfD în Bundestag

Tensiunile politice au continuat miercuri și în Bundestag, unde Friedrich Merz și lidera AfD, Alice Weidel, au avut un schimb dur de replici.

Weidel l-a atacat pe cancelar în timpul dezbaterii parlamentare și i-a transmis că guvernul său „e terminat”.

„Timpul dumneavoastră a expirat”, i-a spus lidera AfD lui Merz, potrivit Bild.

Ea l-a acuzat pe cancelar că a afectat economia germană și că împinge țara către „faliment de stat”.

Weidel a lansat atacuri și la adresa social-democraților din SPD, partid care face parte din coaliția de guvernare alături de formațiunea lui Merz. Ea a susținut că alegătorii tradiționali ai social-democraților se îndreaptă către AfD și că formațiunea sa reprezintă alternativa pentru cei care doresc o schimbare politică.