Peste 4.000 de oameni au murit în epidemia de Ebola din Congo. Bilanțul real ar putea fi mai mare

Epidemia de Ebola din Republica Democratică Congo a făcut deja peste 4.000 de victime, potrivit celor mai recente date oficiale. Organizațiile medicale avertizează însă că numărul real al deceselor ar putea fi mai ridicat.

Numărul morţilor continuă să crească, în Congo. Foto: arhivă

Autoritățile sanitare din Republica Democratică Congo (RDC) au raportat 4.018 decese în actuala epidemie de Ebola, dintr-un total de 8.300 de cazuri de infectare confirmate în șapte provincii. Cifrele, publicate vineri, 2 octombrie, de autoritățile sanitare și citate de agenția de presă Xinhua, marchează depășirea pragului de 4.000 de victime.

Potrivit celor mai recente date furnizate de Ministerul Sănătății, 2.162 de pacienți s-au vindecat de Ebola. Cu toate acestea, rata globală de mortalitate a ajuns la 48,4%.

Bilanțul oficial ar putea însă să nu reflecte amploarea reală a epidemiei, Organizația medicală internațională Medici Fără Frontiere (MSF) a avertizând că numărul victimelor „este probabil mai mare” decât cel raportat de autorități.

„Numărul real al victimelor este probabil mai mare, din cauza lacunelor în monitorizare şi detectarea cazurilor”, precizează organizația.

Actuala epidemie a devenit deja cea mai mare și mai mortală epidemie de Ebola înregistrată vreodată în Republica Democratică Congo. La nivel mondial, ea ocupă locul al doilea ca amploare, după epidemia care a lovit Africa de Vest în perioada 2014-2016.