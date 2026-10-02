 Liberalii fac scut în jurul lui Bolojan, audiat la DNA. Turcan: „Credeți că ne forțați mâna să votăm un guvern de impostori și trădători?” | adevarul.ro
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Liberalii fac scut în jurul lui Bolojan, audiat la DNA. Turcan: „Credeți că ne forțați mâna să votăm un guvern de impostori și trădători?”

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Deputatul Alexandru Muraru, președintele PNL Iași, a criticat citarea premierului interimar Ilie Bolojan la DNA Iași, în dosarul care îl vizează pe omul de afaceri vasluian Fănel Bogos, calificând demersul drept „teatru ieftin” și sugerând că momentul audierii ridică semne de întrebare. Reacții similare au avenit și din partea liberalilor Raluca Turcan și Siegfried Mureșan.

Bolojan, la plecarea de la DNA
Bolojan, la plecarea de la DNA Foto: FOTO Inquam Photos / Casian Mitu

UPDATE Siegfried Mureșan: „Unde sunt și ce ascund cutiile de pantofi ale altor persoane care au avut responsabilitate în statul român”.

Și europarlamentarul Siegfried Muresan, fost premier desemnat, a reacționat pe Facebook:

„Sunt convins că Ilie Bolojan va spune procurorilor exact ceea ce ne-a spus nouă în spațiul public. Sunt convins că, ori de câte ori va fi întrebat, va spune același lucru, iar concluzia va fi aceeași: că, în dosarul cu pricina, este martor, nu este vinovat în nicio formă.

Aș fi mai interesat să aflu unde sunt și ce ascund cutiile de pantofi ale altor persoane care au avut responsabilitate în statul român.

Aș fi mai interesat să aflu din ce surse de venit și cu ce scop s-au plimbat cu avioane private în destinații de lux alți oameni politici”.

 Știrea inițială

Alexandru Muraru, președintele PNL Iași, acuză PSD de ipocrizie.

„Două lucruri sunt de spus despre teatrul ieftin de astăzi dimineață de a-l chema pe premierul Ilie Bolojan, în calitate de martor la DNA Iași.  Nu pot sa nu remarc valul de ipocrizie la PSD Iași (care a pierdut un consilier județean - vicepreședinte al filialei - și unul din cei mai longevivi primari din cauza incompetenței lui Cojocaru și a lipsei de convingere în fața șefilor de la centru, pe amendamentul Fritz). Încă aștept chemarea la DNA a lui Sorin Grindeanu în cazul țepelor Nordis, a cutiilor de pantofi pline cu sute de mii de euro dar mai ales pentru probabilul act de trădare cu privire la ingerințe străine în dărâmarea guvernului Bolojan”, a scris, într-o postare pe Facebook, Alexandru Muraru.

„Credeți că ne forțați mâna să votăm un guvern de impostori și trădători?”

Potrivit deputatului liberal, prezența lui Bolojan la DNA, în calitate de martor, nu poate fi desprinsă de contextul politic actual, în care se negociază formarea unei noi majorități guvernamentale:

„Există o succesiune de evenimente care ridică semne de întrebare în acest caz și care trebuie clarificate public. Prezența premierului Ilie Bolojan ca MARTOR la DNA Iași vine după săptămâni întregi în care anumite televiziuni au anunțat insistent acest lucru și după apariția în presă a unor informații atribuite cazului Bogos. Este imposibil de ignorat momentul. Audierea liderului PNL are loc exact când România se află în plin proces pentru găsirea unei noi formule de guvernare. Credeți că ne forțați mâna să votăm un guvern de impostori și trădători? În niciun caz”.

Alexandru Muraru a mai cerut explicații privind necesitatea deplasării lui Bolojan la Iași pentru audiere și a avertizat că lipsa unor răspunsuri clare poate afecta încrederea publicului în actul de justiție.

SURSE Ilie Bolojan, chemat la audieri de DNA în dosarul lui Fănel Bogos. Ce vor să afle procurorii

„Așadar, se nasc următoarele întrebări. De ce o audiere de acest tip trebuia să aibă loc tocmai acum și dacă exista o urgență procedurală care făcea imposibilă programarea ei într-un moment care să nu alimenteze speculații politice? De ce prezența fizică a premierului la Iași era indispensabilă și de ce audierea nu putea avea loc la București?  Fără răspunsuri clare, toate aceste lucruri contribuie la scăderea încrederii publicului în justiție și la crearea unei imagini negative a justiției. Coincidențele, neclaritățile, scurgerile din dosare, propaganda mediatică alimentează suspiciunile și decredibilizează actul de justiție”.

Raluca Turcan: „Justiția trebuie să se facă în sala de judecată, nu `pe surse` și la televizor”

Și deputata PNL Raluca Turcan a criticat vineri citarea premierului interimar la DNA , dar și mediatizarea audierii,  susținând că transformarea într-un subiect public intens dezbătut ridică semne de întrebare privind scopul demersului

„Justiția trebuie să se facă în sala de judecată, nu "pe surse" și la televizor. Când audierea la DNA a premierului, în calitate de MARTOR, este rostogolită public săptămâni în șir înaintea audierii, într-o perioadă de maximă tensiune politică, este logic să ne întrebăm: cui folosește acest spectacol? E un show televizat complet necredibil, care îl va consolida politic pe Ilie Bolojan!

Mai ales că președintele Nicușor Dan a vorbit deja despre necesitatea separării cercetării penale de spectacolul public și despre informațiile din dosare ajunse „pe surse” la televizor. Ce sa vezi, acest principiu enunțat de presedinte nu mai este valabil când vine vorba tocmai de Ilie Bolojan!”, a scris liberala pe Facebook.

Ca și Alexandru Muraru, Raluca Turcan a plasat cazul și în contextul blocajelor politice din ultimele luni, amintind de disputele juridice care au vizat decizii ale PNL, ale Guvernului interimar condus de Bolojan și ale unor aliați politici ai liberalilor.

„Să nu neglijăm nici contextul politic. De cinci luni, România încearcă să formeze un guvern. În acest timp, decizii ale Congresului PNL au ajuns suspendate în instanță, iar hotărâri ale Guvernului interimar Bolojan au fost blocate în urma unor plângeri ale PSD. Apoi, CCR a declarat constituțional un amendament care a avut drept consecință pierderea mandatului de primar al lui Dominic Fritz, președintele USR, partenerul politic al PNL.

Justiția trebuie să fie independentă și procurorii trebuie să poată ancheta pe oricine. Dar independența justiției înseamnă și independență față de jocurile politice”.

„O tristă revenire la practici de dinaintea aderării României la Uniunea Europeana!”

Potrivit Ralucăi Turcan, acțiunea procurorilor „are ca scop denigrarea publică a unui lider politic care a ales să rămână vertical în fașa amenințărilor de tot felul”.

„PNL nu va ceda presiunilor și amenințărilor, este un nou moment care șubrezește si mai mult încrederea in independenta justiției.  O tristă revenire la practici de dinaintea aderării României la Uniunea Europeana!”, a încheiat deputata PNL.

Amintim că premierul interimar Ilie Bolojan s-a prezentat vineri dimineață la sediul DNA Iași, unde a fost audiat în dosarul în care este cercetat omul de afaceri Fănel Bogos. Procurorii susțin că afaceristul ar fi încercat, prin intermediul unor persoane cu influență în administrația centrală, să obțină schimbarea din funcție a șefului DSVSA Vaslui, Mihai Ponea.

AUR îi ia apărarea lui Ilie Bolojan după citarea la DNA: „Este trecut prin malaxorul justiției pentru a renunța la ideea alegerilor anticipate”

În același dosar, trei persoane au fost reținute pentru trafic de influență, dare de mită și șantaj, iar alte două sunt cercetate sub control judiciar. Printre cei vizați se află și fostul președinte al PNL Vaslui, Mihai Barbu, acuzat că ar fi facilitat întâlniri între afacerist și reprezentanți ai administrației centrale. De asemenea, fostul secretar general adjunct al Guvernului, Cristina Trăilă, este cercetată pentru trafic de influență.

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