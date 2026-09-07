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Friedrich Merz, în dificultate după victoria zdrobitoare a extremiștilor în Saxonia-Anhalt

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Cancelarul german Friedrich Merz se confruntă cu una dintre cele mai dificile situații politice de la preluarea mandatului, după victoria categorică a partidului de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) în alegerile regionale din Saxonia-Anhalt. Formațiunea anti-imigrație și prorusă se află într-o poziție favorabilă pentru a conduce, pentru prima dată după 1945, un land german. 

Friedrich Merz.
Friedrich Merz. Foto: AFP

AfD, condusă în Saxonia-Anhalt de Ulrich Siegmund, în vârstă de 35 de ani, a obținut aproximativ 44% din voturi, în timp ce partidul cancelarului, Uniunea Creștin-Democrată (CDU), a obținut mai puțin de 18%.

Rezultatul reprezintă o lovitură majoră pentru Friedrich Merz, care a promis că va opri ascensiunea AfD. De la preluarea puterii, în mai 2025, cancelarul a adoptat o politică economică liberală și a încercat să reducă imigrația, însă măsurile nu au împiedicat extrema dreaptă să își consolideze poziția, notează AFP, preluat de Agerpres.

AfD, la trei mandate de majoritatea absolută

Conform proiecțiilor televiziunii publice germane, AfD mai are nevoie de doar trei mandate în parlamentul regional pentru a ajunge la majoritatea absolută, de 42 de locuri.

În aceste condiții, formațiunea ar putea încerca să atragă aleși din alte partide sau să formeze o alianță cu BSW, o formațiune de stânga favorabilă Rusiei, care ar putea deveni partidul-cheie în formarea viitorului guvern regional.

Negocierile politice din Saxonia-Anhalt se anunță dificile, în condițiile în care toate principalele partide germane exclud oficial o alianță cu AfD.

Cu toate acestea, liderul regional al AfD, Ulrich Siegmund, și copreședinta formațiunii la nivel federal, Alice Weidel, au vorbit duminică seară despre „o mână întinsă” către celelalte formațiuni.

Deputatul CDU Sepp Muller a recunoscut că AfD are „mandatul de a forma un guvern” în regiune.

„Un seism” pentru politica germană

Victoria AfD reprezintă un moment de cotitură pentru Germania, țară în care memoria crimelor naziste și respingerea ideologiei de extremă dreapta au rămas profund ancorate în cultura politică de după Al Doilea Război Mondial.

Clasa politică germană a încercat în ultimii ani să evidențieze legăturile dintre AfD și grupările de extremă dreapta, în încercarea de a limita ascensiunea formațiunii.

Charlotte Knobloch, una dintre figurile marcante ale comunității evreiești din Germania, s-a declarat îngrozită de rezultat.

„Nici în cele mai rele coșmaruri ale mele nu mi-aș fi putut imagina că extrema dreaptă ar putea câștiga din nou alegerile în Germania în acest fel”, a declarat aceasta.

Fondată în 2013 ca partid eurosceptic, AfD s-a transformat treptat într-o formațiune anti-imigrație, obținând un sprijin deosebit de important în regiunile estice ale Germaniei.

Merz își analizează înfrângerea

Friedrich Merz se va întâlni luni cu conducerea CDU pentru a analiza rezultatul alegerilor din Saxonia-Anhalt, după care va susține o conferință de presă.

Singura variantă prin care CDU ar putea continua să guverneze în land ar fi formarea unei alianțe cu toate celelalte partide, inclusiv cu formațiuni de stânga radicală, o soluție considerată extrem de dificilă.

Vicecancelarul Lars Klingbeil, lider al Partidului Social-Democrat (SPD) și ministru al Finanțelor în guvernul federal de coaliție, a descris victoria AfD drept un „semnal de alarmă pentru Berlin”.

Pentru CDU, rezultatul reprezintă „mai mult decât o înfrângere grea”, consideră Oliver Lembcke, profesor de științe politice la Universitatea Ruhr din Bochum. Potrivit acestuia, scrutinul ar putea anunța „o recompunere majoră a peisajului politic german”.

Pentru Friedrich Merz, presiunea politică nu se va diminua prea curând. Germania se pregătește deja pentru alte două scrutine regionale programate pe 20 septembrie.

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