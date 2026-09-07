Merz avertizează că victoria extremei drepte în alegerile regionale din Germania va avea „consecințe”

Cancelarul german Friedrich Merz a declarat luni, 7 septembrie, că este „profund șocat” după ce formațiunea sa conservatoare, Uniunea Creștin-Democrată (CDU), a suferit o înfrângere severă în alegerile regionale, fiind devansată de partidul de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD).

Merz se declară „profund șocat” după victoria extremei drepte Foto: Arhivă

„Aceasta este cea mai grea înfrângere electorală pe care partidul (CDU) a suferit-o în ultimii ani, în ultimele decenii”, a declarat Merz, vizibil afectat, la o conferință de presă desfășurată la o zi după înfrângerea din landul estic Saxonia-Anhalt, fost parte a Germaniei comuniste, potrivit Le Monde. „În mod evident, acest lucru va trebui să aibă consecințe.”

CDU, formațiunea care conduce coaliția de guvernare la nivel federal, a obținut doar 17% din voturi, față de aproape 44% pentru AfD, partid antiimigrație și favorabil Rusiei.

Sven Schulze, premierul landului și candidatul CDU înfrânt în alegeri, a recunoscut că AfD, care nu a obținut decât cu puțin mai puține mandate decât numărul necesar pentru a guverna singură, a câștigat dreptul de a încerca să formeze o majoritate guvernamentală.

„Noi suntem opoziția, iar mandatul de a guverna îi revine acum AfD”, a declarat el alături de Merz.

Merz a recunoscut, de asemenea, că popularitatea sa scăzută în sondaje a contribuit la înfrângerea partidului său, precum și criticile potrivit cărora guvernul său a întârziat implementarea reformelor.

„Știu că eu personal am fost un subiect constant în această campanie electorală. Știm că reformele au fost, la rândul lor, un subiect constant în această campanie electorală”, a declarat el.

„Trebuie să încercăm, inclusiv eu, să ajungem mai eficient la oameni, inclusiv la nivelul întregii palete de emoții pe care le au”, a adăugat cancelarul.

Cu toate acestea, el a promis că va continua o reformă esențială a politicilor publice în domenii care variază de la economie la sistemul de pensii și sănătate.

„Hotărârea mea de a continua pe calea reformelor nu s-a schimbat”, a declarat el.

„Dar știu că trebuie să facem mai mult decât să justificăm aceste reforme din punct de vedere matematic și economic. Trebuie să le explicăm mai bine”, a adăugat el. „Este vorba despre nimic mai mult și nimic mai puțin decât despre viitorul țării noastre și despre oportunitățile copiilor și nepoților noștri.”

Reacția vine în contextul în care partidul de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) a obținut o victorie categorică în alegerile regionale din Saxonia-Anhalt, în estul Germaniei, devansând cu mult principalele partide tradiționale.