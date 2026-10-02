Adăpost de animale, mistuit de flăcări. Zece păsări au ars de vii. O mamă cu patru copii, suspectată că a dat foc din răzbunare

Un incendiu puternic izbucnit în noaptea de joi spre vineri, în satul Oșlobeni din comuna Bodești, județul Neamț, a distrus complet o anexă gospodărească folosită ca adăpost pentru animale, depozit de furaje și magazie. Cauza probabilă a fost o acțiune intenționată. Fiica proprietarilor, împotriva căreia aveau ordin de protecție, a fost reținută.

Adăpostul a fost mistuit de flăcări Foto: ISU Neamț

Flăcările au fost observate în jurul orei 1:30, iar la fața locului au intervenit echipaje ale SVSU Bodești, Detașamentului de Pompieri Piatra-Neamț și Poliției, potrivit Zch.ro

„La sosirea primelor echipaje de intervenție, incendiul se manifesta generalizat la nivelul unei construcții cu destinația de adăpost pentru animale, depozit pentru plante furajere și magazie, existând pericolul propagării acestuia la locuința aflată în apropiere”, a precizat căpitanul Irina Popa, purtător de cuvânt al ISU Neamț.

În urma incendiului, anexa a fost distrusă în totalitate. În flăcări au pierit zece păsări. În plus, au ars aproximativ 1,5 tone de plante furajere, 11 metri cubi de lemne de foc, trei biciclete și mai multe bunuri gospodărești.

Potrivit pompierilor, „cauza probabilă de producere a incendiului a fost acțiunea intenționată (folosirea cu intenție a unei surse de aprindere pentru a genera incendiul)”.

O femeie, mamă a patru copii mici, a fost reținută după incendiu

Surse locale indică faptul că principala suspectă este fiica proprietarilor, o femeie care avea ordin de protecție și nu avea voie să se apropie la mai puțin de 50 de metri de locuința părinților săi. Aceasta ar fi fost observată în zonă în seara dinaintea incendiului, iar după producerea acestuia a fost reținută de polițiști.

Polițiștii au deschis o anchetă în acest caz, iar femeia, mamă a patru copii mici, a fost reținută după incendiu, într-un dosar penal în care este suspectată de mai multe infracțiuni, începând cu încălcarea ordinului de restricție, distrugere ș.a.

Femeia, separată de copii înaintea incendiului

Înaintea incendiului, cei doi copii mai mari ai femeii, un băiat de 7 ani și o fetiță de 4 ani, care locuiau în grija bunicilor materni din Oșlobeni, au fost preluați de fostul soț al acesteia. Ceilalți doi copii mai mici, un bebeluș de 3 luni și un copil de un an, au rămas în grija tatălui lor, partenerul de viață al femeii.

Potrivit localnicilor, femeia ar fi fost profund afectată de separarea de copii, potrivit Zch News. Oamenii spun că a refuzat inclusiv sprijinul oferit de comunitate, care încercase să îi asigure cazare într-un centru destinat mamelor singure din Piatra-Neamț.

Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs incidentul.

Amintim că, în decembrie 2025, doi bărbați din Iași au fost arestați preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzați că au provocat intenționat un incendiu într-un gest de răzbunare, distrugând trei mașini și o motocicletă, prejudiciul total fiind estimat la aproape 40.000 de euro.