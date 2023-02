LIVE TEXT | Război în Ucraina. Zelenski a demis un comandant militar de top fără a-şi motiva decizia

Este a 369-a zi de la începutul războiului în Ucraina. Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a demis duminică un înalt comandant militar care a contribuit la conducerea luptei împotriva trupelor ruse în estul ţării, fără însă a-şi motiva decizia.

UPDATE 06:00 Dmitri Medvedev ameninţă că livrările de arme către Kiev riscă să conducă la o catastrofă nucleară globală

Dmitri Medvedev, fost preşedinte al Federaţiei Ruse şi un fidel suporter al actualului şef de stat, Vladimir Putin, a afirmat, într-o declaraţie dată publicităţii luni, că furnizarea în continuare de arme Kievului riscă să conducă la o catastrofă nucleară globală, reiterându-şi ameninţarea nuclear în contextul războiului din Ucraina, informează Reuters.

Retorica apocaliptică a lui Dmitri Medvedev este percepută ca o încercare de a descuraja NATO, condusă de SUA şi aliaţii occidentali ai Kievului, să se implice şi mai mult în războiul declanşat în urmă cu un an, care provoacă eşecuri Moscovei pe câmpul de luptă.

Cele mai recente declaraţii ale lui Medvedev, care este vicepreşedintele puternicului Consiliului de Securitate al preşedintelui Putin, survin după avertismentul nuclear al liderului de la Kremlin de săptămâna trecută şi declaraţiile sale de duminică, în care a prezentat confruntarea Moscovei cu Occidentul ca pe o bătălie existenţială pentru supravieţuirea Rusiei şi a poporului rus.

"Desigur, pomparea armelor poate continua... şi poate împiedica orice posibilitate de relansare a negocierilor", a declarat Medvedev pentru cotidianul Izvestia, potrivit Agerpres.

UPDATE 05:00 Şedinţă comună a Parlamentului pentru marcarea unui an de la declanşarea războiului din Ucraina

Camera Deputaţilor şi Senatul se vor întruni luni în şedinţă comună pentru a marca un an de la declanşarea agresiunii militare a Federaţiei Ruse împotriva Ucrainei.

Şedinţa comună este programată să înceapă de la ora 17,00.

Decizia a fost luată sâmbătă de Birourile permanente reunite.

În 20 februarie, vicepreşedintele Camerei Deputaţilor, deputatul USR Dan Barna, a anunţat că a solicitat preşedinţilor celor două Camere adoptarea în plenul Parlamentului a unei declaraţii de susţinere clară a Ucrainei, menţionând că este necesar ca România să aibă o voce mai fermă faţă de ce se întâmplă la frontiera de est a ţării.

"Se împlineşte un an de când Rusia a atacat un stat independent, de când a început războiul din Ucraina şi, în acest context, am depus la preşedinţii celor două Camere şi la Biroul permanent o propunere de declaraţie a Parlamentului României prin care să exprimăm încă o dată foarte clar şi explicit solidaritatea şi susţinerea României faţă de Ucraina şi faţă de disperarea unui popor care, iată, de un an de zile este fugărit, omorât, îi sunt răpiţi copiii, este distrusă infrastructura civilă. Sper ca această declaraţie să devină realitate", a declarat Barna.

UPDATE 03:00 Miliardarul Bill Ackman donează 3,25 milioane de dolari pentru ambulanţe destinate Ucrainei

Miliardarul Bill Ackman, administrator al unui fond de investiţii, a promis să doneze 3,25 milioane de dolari pentru a ajuta la cumpărarea de ambulanţe pentru Ucraina, potrivit unui coleg investitor care a menţionat o conversaţie cu acesta, informează luni Reuters.

Donaţia lui Ackman va acoperi achiziţionarea a 15 ambulanţe Toyota 4x4 Land Cruiser special echipate, precum şi costurile de operare a acestora pe linia frontului, a scris într-un e-mail prietenilor şi contactelor sale profesionale investitorul Whitney Tilson, care face parte din consiliul consultativ al organizaţiei caritabile a lui Ackman, Pershing Square Foundation, relatează Agerpres.

UPDATE 00:00 Preşedintele Zelenski a demis un comandant militar de top fără a-şi motiva decizia

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a demis duminică un înalt comandant militar care a contribuit la conducerea luptei împotriva trupelor ruse în estul ţării, fără însă a-şi motiva decizia, informează Reuters.

Printr-un decret scurt, preşedintele Zelenski a anunţat demiterea lui Eduard Moskaliov din funcţia de comandant al forţelor comune ale Ucrainei, care sunt angajate în lupte în regiunea Donbas.

Preşedintele ucrainean l-a menţionat pe Moskaliov în intervenţia sa zilnică de vineri, când a enumerat comandanţii militari cu care a discutat. Moskaliov ocupa acest post din martie 2022, la scurt timp după ce Rusia a invadat Ucraina.