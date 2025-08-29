Video Imagini șoc: Un avion de vânătoare s-a prăbușit în timpul antrenamentelor. Pilotul nu a supraviețuit

Un avion de vânătoare F-16 al Forțelor Aeriene Poloneze s-a prăbușit joi după-amiază pe aerodromul din Radom, în timpul unui antrenament pentru un show aviatic. Pilotul nu a reușit să se catapulteze.

Un avion de vânătoare F-16 aparținând echipei Tiger Demo a Forțelor Aeriene Poloneze s-a prăbușit joi după-amiază pe pista aerodromului din Radom. Pilotul a murit, iar spectacolul aerian programat pentru acest weekend a fost anulat.

Potrivit agenției Reuters, avionul F-16, care făcea parte din echipa Tiger Demo a Forțelor Aeriene Poloneze, efectua o misiune de pregătire pentru spectacolul aerian planificat în acest weekend. Aeronava s-a prăbușit pe pista aerodromului în jurul orei 17:30 GMT.

În urma tragediei, show-ul aviatic de la Radom, unul dintre cele mai importante evenimente de acest gen din Polonia, a fost anulat, relatează Defence Romania.

Autoritățile confirmă decesul pilotului

Purtătorul de cuvânt al guvernului din Polonia, Adam Szłapka, a confirmat moartea pilotului printr-un mesaj postat pe platforma X: „Tragedie la Radom, în timpul pregătirilor pentru spectacolul aerian un avion F-16 s-a prăbușit. Din păcate, pilotul a decedat”, a scris Szłapka, menționând că ministrul Apărării se îndreaptă spre locul catastrofei.

Reacția premierului

Un mesaj de condoleanțe a fost transmis și de premierul Poloniei Donald Tusk, care a transmis condoleanțe familiei pilotului și a exprimat regretul guvernului pentru pierderea suferită de Forțele Aeriene.